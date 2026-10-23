진간장, 국간장, 쯔유... 찬장 속 간장, 제대로 쓰고 계신가요?

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲깊고 근사한 풍미를 안겨주는 셰프들의 가장 든든한 양념, 간장 ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

[한국인의 기본 간장]

[편의성의 대명사]

[이국적인 풍미]

AD

필자소개: 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

호주에서 셰프로 일하며 서양식 주방을 지키고 있지만, 조리대 한구석에 늘 소중하게 모셔두는 양념이 하나 있다. 바로 '간장'이다. 서양 요리에서도 고기 소스의 감칠맛을 끌어올리거나 채소의 풍미를 살릴 때 간장 한 스푼은 그 어떤 인공 조미료보다 깊고 근사한 풍미를 안겨주는 셰프들의 가장 든든한 양념이다.요즘 한국 마트의 장류 코너를 가보면 간장의 세계가 몰라보게 넓어졌다. 우리가 흔히 쓰던 국간장, 진간장, 양조간장은 기본이고, 메밀국수나 우동 국물을 뚝딱 만들어주는 '국시장국(쯔유)', 일본식 '쇼유', 중국 요리에 필수인 '노추(老抽)'와 '생추(生抽)'까지 매대를 빼곡하게 채우고 있다.하지만 집에서 요리를 즐기는 지인들과 이야기해 보면, "마트에서 사 온 간장이 많은데, 막상 국을 끓이거나 볶음을 할 때 무슨 간장을 넣어야 할지 몰라 늘 쓰던 진간장만 넣었다가 국물이 까맣게 변하고 달아졌다"라는 하소연을 자주 듣기도 한다.간장은 단지 음식을 짭조름하게 만드는 또 다른 이름의 소금물이 아니다. 제조 방식과 국가별 특성에 따라 염도와 단맛, 향, 그리고 색을 내는 역할이 완전히 다르다. 찬장 속에 잠들어 있는 다양한 간장들의 제자리를 찾아주고, 요리의 완성도를 한 끗 올려주는 실전 팁을 셰프의 경험을 담아 정리해 본다.한국 간장을 고를 때 가장 먼저 기억해야 할 것은 '열을 가할 것인가, 안 가할 것인가'와 '국물용인가, 볶음용인가'다.순수 메주와 소금물로 만든 전통 간장이다. 색은 투명한 옅은 갈색이지만 염도가 가장 높고 깔끔한 감칠맛을 낸다. 국이나 나물 무침에 넣으면 국물 색을 망치지 않고 깔끔한 간을 맞춰준다.대두와 밀을 누룩균으로 장기간 발효, 숙성시킨 간장이다. 향이 부드럽고 가열하면 특유의 좋은 향이 날아가기 때문에 열을 가하지 않는 샌드위치 소스, 샐러드드레싱, 생선회 간장, 양념장에 생으로 쓸 때 가장 맛있다.양조간장에 산분해간장을 섞어 열에 강하게 만든 간장이다. 열을 가해도 맛과 향이 잘 변하지 않고 단맛이 돌기 때문에, 센 불에 볶는 요리, 갈비찜, 조림, 불고기 양념에 제격이다.바쁜 일상에서 가장 인기가 좋은 것이 바로 가쓰오부시(가다랑어포)나 다시마 육수를 섞은 국시장국과 쯔유다.간장에 가쓰오부시, 미림, 설탕 등을 넣어 이미 간과 풍미를 완성해 둔 '가공 간장'이다. 물에 적당한 비율로 타기만 하면 메밀소바, 우동 국물, 잔치국수 육수가 뚝딱 완성된다. 셰프의 활용 팁: 국물 외에도 계란덮밥(가츠동), 뚝배기 불고기, 어묵볶음을 할 때 일반 간장 대신 쯔유를 한두 스푼 넣어주면 일본식 전문점 특유의 감칠맛과 은은한 단맛을 손쉽게 낼 수 있다.마라탕이나 동파육, 짜장 요리 등 집에서 중식을 즐기는 분들이 늘면서 중국 간장도 마트에 많이 들어와 있다.한국의 양조간장이나 진간장과 비슷하게 묽고 짭조름하여 볶음이나 무침, 일반 간을 맞출 때 쓰이는 중국의 기본 양조간장이다.오랜 시간 숙성시켜 끈적하고 진한 검은색을 띠는 간장이다. 짜지 않지만 요리에 근사한 윤기와 짙은 갈색(색감)을 입혀준다. 족발, 찜닭, 동파육을 만들 때 노추를 반 스푼만 넣으면 레스토랑에서 파는 듯한 먹음직스러운 빛깔이 연출된다.진짜 좋은 양조간장을 고르고 싶다면 뒷면의 'T.N(Total Nitrogen, 총질소 함량) 지수'를 보자. 콩이 발효되면서 나오는 단백질 함량을 나타내는 지수로, 1.5% 이상(특급)인 제품을 고르면 인공 조미료 없이도 깊은 풍미의 간장을 맛볼 수 있다.보통 간장병을 가스레인지 옆이나 실온 찬장에 오래 두는 경우가 많다. 하지만 간장도 공기와 열에 노출되면 산화되어 색이 검게 변하고 풍미가 떨어진다. 개봉한 간장은 직사광선을 피하고 가급적 냉장고에 보관해야 처음의 상큼한 향과 맛을 오래 유지할 수 있다.야채나 고기를 볶을 때 간장을 재료 위에 바로 붓지 말고, 달궈진 팬 가장자리에 간장을 살짝 두르면 간장이 순식간에 눌으며(Caramelization) 불향과 유사한 풍미가 폭발한다. 이 작은 습관 하나가 집 요리의 품격을 바꿔준다.간장은 단순히 음식을 짜게 만드는 조미료가 아니라 오랜 시간 발효와 숙성을 거쳐 재료와 재료 사이를 부드럽게 이어주는 맛의 매개체다.오늘 저녁 찬장을 열어 조리대 옆 열기에 방치되어 있던 간장병을 냉장고로 옮겨주고, 오늘 만들 요리의 성격에 맞는 간장 한 병을 골라보자. 따뜻한 밥 위에 들기름 살짝 두르고, 잘 숙성된 간장 한 스푼을 얹어 쓱쓱 비벼 먹는 소박한 한 그릇. 그 속에서 느껴지는 정갈한 감칠맛이야말로 우리 일상을 따뜻하게 채워주는 소소하지만 확실한 행복일 것이다.