강가 서성이는 맨발을 당신은 보았을까요

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

당신의 동쪽

- 도종환

내 가슴속을 과일처럼 쪼개 열어보면

거기 석류 빛깔 노을이 있어요

당신 있는 쪽을 바라보며

알알이 물들어 있는

짙은 노을

파닥이는 노을이 있어요

내 가슴속에는

그 노을 안고 흐르는

저녁 강물이 있어요

당신으로 인해 발원하여

몸 곳곳을 적시는 오래된 강물

그 강물에 젖은 채

강가를 서성이는 맨발을

당신은 보았을까요

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내 가슴속에는

그 강물 위를 날아가는 새들이 있어요

기약 없는 날들을 예감하며 날아가는

몇 마리 가여운 새

그 새들의 숨 가쁨

길 없는 곳에 길을 내는 막막함을

당신은 알고 있을까요

내 가슴속에는

그 새들이 날아간 빈 하늘이 있어요

새들의 흔적으로 움푹 파인 하늘

새들의 날갯짓을 거들다

얼얼해진 바람

그 바람의 파장으로 멍이 든

빈 하늘이 있어요

큰사진보기 ▲내 안에 당신의 강물이 흘러요. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <고요로 가야겠다>, 열림원, 2025시인_도종환: 1984 동인지 <분단시대>로 등단했다. 시집으로 <접시꽃 당신> <흔들리며 피는 꽃> <해인으로 가는 길> <세시에서 다섯시 사이> <정오에서 가장 먼 시간> <고요로 가야겠다> 등이 있다.얼마나 깊어야 사랑은 저뭄마저 생생하게 짙은 노을처럼 아직 파닥이게 할 수 있을까요? 얼마나 오래 몸을 적셔야 사랑은 한 폭의 아름다운 풍경이 될 수 있을까요? 알고 있습니다. 실은 당신을 향한 마음의 강변을 "서성이는 맨발"과 "기약 없는 날들"의 "숨 가쁨"과 "막막함"과 "얼얼함"과 빈 가슴에 든 "멍" 들이 그런 아름다운 풍경을 이루어낸다는 것을요. 또 알고 있습니다. 당신이 흘려보낸 사랑의 강물이 그치지 않는 한 저는 또 당신 쪽으로 "길 없는 곳에 길을 내"며 오늘도 내일도 다시 새들을 떠나보내리라는 것을요. 당신이라는 불가능한 거리, 당신이라는 불가능한 발원지를 향해 불가능한 몸부림을 저는 결코 멈추지 못하겠지요. 당신이 계신 서쪽은 그러므로, 물리적 장소를 아득히 넘어선 불가능한 장소입니다. 몸부림이 거기 끝내 가닿지 못해 끝내 노을로 번지면 저는 또 알알이 노을빛으로 물든 석류알들을 가슴에 차곡차곡 쟁여놓을 겁니다. 그것들이 당신을 넘어선 당신을 위한, 사랑을 넘어선 사랑을 위한 저의 애타는 마음임을 당신도 언젠가 알게 되리라 믿으면서. (김근 시인)