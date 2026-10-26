한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

기록되지 못한 그날들

- 정선우

붙들린 시간 정신 차릴 겨를 없이

구름과 깃발 사이

자유는 버려진 유인물처럼 짓밟혔다

교정을 뒤덮은 함성에 놀란 비둘기 주저앉다가 날아간다

손목에 두른 손수건 풀려 날아간다

AD

도서관 앞 점점 커지는 원이 돌려 부른 노래는 함성이고 눈물이었다

부서진 철망 위 분홍 잠바는 최루탄 가스에 희미해졌고

사람들은 바래져 갔다

밟힌 구절초 뭉개져도 땅속뿌리 뻗어 나가듯

한목소리의 파도가 0시의 계엄령에 맞섰다

대명천지에 군인들이 이러면 됩니까*

울퉁불퉁한 몽둥이가 번개같이 내려친 머리통에 피가 분수처럼 솟고

빛 속에 어둠을 풀어놓는 군홧발이 멈추지 않는다

남산 위에 저 소나무 철갑을 두른 듯,

애국가를 이렇게 뜨겁게 불렀던 적이 있었던가

흩어져 있어도 우리는 모두 동지였다

새벽을 지키던 가로등 허리가 휘어져도

녹슨 어둠을 닦아내는 아침이 밝을 거라 믿었다

큰사진보기 ▲기억되지 못한 날들이 발밑에 쌓였다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

* 구술자 이춘성씨는 부마민주항쟁 당시 부산 동부서 경찰이었다. 같이 있던 경찰 이상근씨는 몽둥이로 머리를 맞아 피가 솟구쳤다. 하물며 학생과 시민들은 더 비참했다.출처_시집 <아직 다 말해지지 않은 목소리들>(무크지 시움 엮음), 전망, 2026시인_정선우: 2015년 <시와사람>으로 작품활동을 시작했다. 시집으로 <모두의 모과들> <내 이야기가 진담이 될까 봐>가 있다.여기 붙들린 시간이 있다. 아직 다 말해지지 않은 목소리다. 시인은 시라는 형태로 부마민주항쟁을 기록한다. 1979년 10월 16일부터 20일까지 부산과 마산 지역에서 일어난 일이다. 부산대학교 도서관 앞 함성으로 시작하여 시민으로 확산한 반정부항쟁이다. '교정을 뒤덮은 함성'은 계엄령과 위수령이 발동되어 '머리통에 피가 분수처럼 솟고' '군홧발이 멈추지' 않았다. 부마민주항쟁은 정치·사회·경제·문화·종교 등 각 부문의 모순이 모여 일어난 학생·시민들의 민중항쟁이다. 박정희 정권의 유신체제를 아래로부터 붕괴시킨 결정적인 사건이다. 그들이 부른 대표 노래가 애국가다. "녹슨 어둠을 닦아내는 아침이 밝을 거라 믿었"던 이들이다. 얼마 전까지 우리는 '계엄'이란 말을 들었다. 이제 조금씩 아침이 밝아오는 것을 목격하고 있다. (이지호 시인)