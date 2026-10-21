'꾸덕한' 그릭요거트, 무조건 건강에 더 좋을까?

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큰사진보기 ▲현대인을 위한 가장 완벽한 건강식, 꾸덕한 그릭요거트 ⓒ Pixabay 관련사진보기

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• '플레인(Plain)'과 '플레인 스위트'를 구분하자

• 그릭요거트 위 둥둥 뜬 물, 버리지 말자

• 요리 소스로 활용하면 '칼로리 폭탄' 마요네즈를 대체한다

▪필자소개: 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다

호주에서 셰프로 일하며 아침 조식 뷔페나 디저트 파트를 준비할 때 빠지지 않고 챙기는 재료 중 하나가 바로 '요거트(Yoghurt)'다. 주방에서는 아침 식사로 신선한 과일과 견과류를 곁들인 요거트 볼을 내기도 하고, 드레싱이나 소스의 베이스로 활용해 상큼한 풍미를 더하기도 한다.요즘 한국 마트의 요거트 코너를 가보면 그 인기를 실감하게 된다. 유청(Whey)을 빼내어 꾸덕한 식감을 자랑하는 '그릭요거트'부터 아이들이 좋아하는 달콤한 딸기·복숭아 맛 요거트, 마시는 형태의 요구르트까지 판매대에 빼곡하게 채워져 있다. 특히 최근에는 건강과 다이어트에 관심이 높아지면서 그릭요거트의 열풍이 식을 줄 모른다.하지만 손님들이나 주변 지인들과 이야기를 나누다 보면, 정작 요거트를 고를 때 제품의 이름이나 마케팅 문구만 보고 선택했다가 당황하는 경우가 많다. 건강을 생각해서 샀는데 알고 보니 당류가 엄청나게 높거나, 아이들 간식으로 사 온 요거트가 생각보다 가공 성분이 많기도 하다.요거트 역시 빵이나 치즈처럼 만드는 방식과 성분에 따라 몸에 작용하는 영향과 요리에서의 쓰임새가 완전히 다르다. 마트에서 나에게 딱 맞는 요거트를 고르는 기준과 실전 활용 팁을 셰프의 경험을 담아 정리해 본다.요즘 최고 인기를 누리는 그릭요거트는 전통적으로 일반 요거트에서 수분과 유청(Whey)을 짜내는 과정을 거쳐 만든다. 이 과정에서 질감이 단단하고 꾸덕해지며, 단백질과 지방 함량이 밀축되어 일반 요거트보다 단백질 함량이 2~3배 높고 포만감도 오래 간다. 유청이 빠져나가면서 유당 함량이 줄어들어, 우유를 먹으면 속이 더부룩한 분들도 비교적 편하게 드실 수 있다.하지만 마트에서 진짜 그릭요거트를 고를 때는 포장지 뒤 원재료명을 반드시 확인해야 한다. 전통 방식대로 유청을 짜내어 만든 제품이 있는가 하면, 일반 요거트에 단백질 분말이나 농축 우유 단백, 점증제(검류) 등을 넣어 인위적으로 꾸덕하게 만든 제품들도 많기 때문이다.진짜 제조 과정을 거친 그릭요거트는 원재료명이 '원유, 유산균' 정도로 아주 단순하다. 만약 재료 목록이 길고 각종 첨가물이 적혀 있다면 단지 식감만 꾸덕하게 만든 가공 제품일 확률이 높다.아이들 간식으로 자주 사게 되는 딸기, 복숭아, 블루베리 맛 요거트는 상큼하고 달콤해 인기가 좋다. 하지만 이 달콤함의 정체는 진짜 과일 본연의 맛이라기보다 과당, 설탕, 과일 농축액, 합성 향료인 경우가 많다.시판 과일 요거트 한 컵에 들어있는 당류는 많게는 10~15g 이상으로, 이는 각설탕 3~4개를 한 번에 먹는 것과 맞먹는 양이다. 건강을 위해 챙겨 먹은 요거트가 오히려 과도한 당섭취로 이어질 수 있는 것이다.아이들에게 건강한 요거트를 주고 싶다면, 무당 플레인 요거트나 무설탕 그릭요거트를 기본으로 사서 집에서 생과일(바나나, 블루베리, 딸기)이나 꿀 한 스푼을 직접 얹어주는 것이 훨씬 좋다. 과일 고유의 식이섬유와 신선한 풍미를 그대로 살릴 수 있는 가장 정직한 방법이다. 만약 아이가 익숙한 딸기향을 고집한다면 약간의 딸기잼을 섞어주는 것도 방법이다. 시판 과일 요거트의 첨가물과 과도한 당류 대신, 들어가는 잼의 양을 엄마가 직접 조절할 수 있어 좋은 대안이 된다.플레인 이라는 단어만 보고 아무 첨가물이 없는 줄 알고 집었다가 단맛이 나서 당황한 경험이 있을 것이다. 그냥 플레인은 단맛이 없는 플레인이지만, '플레인 스위트'나 '설탕 첨가' 표시가 된 것은 단맛을 내는 당이 들어간 제품이다. 성분표의 '당류 0g' 또는 '당류 함량'을 확인하는 습관이 필요하다.그릭요거트나 플레인 요거트를 개봉했을 때 위에 맑은물이 고여 있는 것을 보고 "상한 것 아닌가?" 하며 버리는 분들이 있다. 이 물은 바로 '유청(Whey)'으로, 칼슘, 단백질, 미네랄 등 영양소가 풍부하게 녹아있는 이로운 성분이다. 버리지 말고 스푼으로 싹싹 섞어서 함께 드시는 것이 좋다.주방에서 무설탕 그릭요거트나 플레인 요거트는 훌륭한 건강 소스가 된다. 마요네즈 대신 요거트에 소금, 후추, 약간의 다진 마늘, 레몬즙을 살짝 섞으면 훌륭한 샌드위치 스프레드나 샐러드드레싱이 된다. 칼로리는 ⅓로 줄어들고 상큼한 풍미는 살아난다.그릭요거트가 단백질이 풍부하다고 해서 누구에게나 절대적인 정답은 아니다. 부드럽고 목 넘김이 좋은 식감을 원한다면 일반 플레인 요거트가 더 잘 맞을 수 있고, 든든한 포만감과 단백질 보충을 원한다면 그릭요거트가 좋은 선택이 된다. 중요한 것은 이름이나 포장지 앞면의 화려한 문구에 현혹되지 않고, 뒤쪽의 원재료명을 한번 살피는 작은 관심이다.오늘 저녁 마트에서는 알록달록한 당분 가득한 요거트 대신, 원유와 유산균으로만 정직하게 만들어진 플레인 요거트나 그릭요거트 한 통을 집어 들어보면 어떨까. 거기에 제철 과일 몇 조각과 견과류 한 손을 얹어 즐기는 한 그릇, 내 몸과 가족의 건강을 다정하게 보살피는 소소하고 근사한 식탁의 시작이 된다.