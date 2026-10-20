동대구역 박정희 동상 항소 포기한 국가철도공단 "실익 없어서..."

큰사진보기 ▲동대구역 광장에 세워져 있는 박정희 전 대통령 동상. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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국가철도공단이 동대구역 광장에 설치된 박정희 전 대통령 동상 철거 소송과 관련 항소를 포기했다. 항소 기한이 20일인 점을 감안하면 이날까지 항소하지 않으면서 박 전 대통령 동상은 동대구역에 그대로 존치된다.20일 국회 국토교통위원회 소속 강대식 의원(국민의힘·대구 동구군위군을)이 국가철도공단으로부터 제출받은 자료에 따르면 공단은 지난 15일 법무심의위원회를 열고 항소 여부를 심의한 결과 7명 전원이 만장일치로 '항소포기'를 의결했다.심의위는 동대구 고가교(광장)가 준공 이후 대구시에 이관됨에 따라 항소하더라도 실익이 없다고 판단했다. 또 동상이 존치되더라도 공단의 재산에 손해가 있거나 공공의 이익을 해치는 것으로 보기 어려운 점 등을 고려했다고 밝혔다. 대신 대구시와 협의를 통해 동대구역 광장에 대한 준공 절차를 조속히 추진하기로 했다.국가철도공단은 항소 포기를 결정하고도 언론에는 전날까지 "항소 여부를 고민하고 있다"고 밝혔다. 이어 이날은 항소 여부를 확인하려 했으나 하루 종일 모든 전화를 받지 않았다.앞서 공단은 대구시를 상대로 박정희 동상 철거 소송 1심에서 패소하자 법무법인 3개 사로부터 법률 자문을 받은 결과 항소의 실익이 없다는 결론을 냈다. 1심 판결에서 공단의 소유권보다 대구시가 관리·운영한 실질적인 관리권을 인정했다는 이유였다.대구지법은 지난 1일 열린 1심에서 고가교의 소유권은 공단에 있다는 것을 인정했지만 준공검사가 완료되지 않았더라도 고가교상 각종 시설물을 설치하고 관리·운영할 권한은 대구시에 있다고 판단했다.박 전 대통령 동상에 대해서는 "상대적으로 규모가 크다고 보기 어렵다"며 "동상 건립으로 인해 고가교의 안전상 위험이 발생하여 이를 철거하지 않으면 안 될 특수한 상황에 있다는 사정을 인정할 증거도 없다"고 했다.또 "동상 건립에 정치적 논란이 있다는 사정만으로 관리권의 범위를 벗어난다고 보기 어렵다"고 설명했다.동대구역 동상과 관련 이날 열린 대구고법 등에 대한 국회 법사위 국감에서도 논란이 됐다.주진우 의원(국민의힘·부산 해운대갑)은 "국민 세금으로 운영되는 국가철도공단이 왜 이런 소송을 제기했는지 도저히 이해할 수 없다"며 "이념적 편향성 때문에 소송을 제기한 것으로 생각한다"고 주장했다.주 의원은 "수많은 광장에 동상이 설치돼 있는데 유독 이 동상만 안전 문제가 있다는 주장은 납득하기 어렵다"며 "법원이 시민 생각과 대한민국 역사의 흐름 속에서 박정희 전 대통령의 업적 등을 고려해 올바른 판단을 해준 데 감사드린다"고 말했다.반면 차규근 의원(조국혁신당·비례대표)은 지난 19일 입장문을 내고 국가철도공단에 항소를 촉구했다.차 의원은 "국가 소유 부지에 동의 없이 동상을 세운 문제는 1심 한 번으로 끝낼 일이 아니다"라며 "여기서 항소를 포기한다면 공단은 국가 재산을 지킬 책임을 스스로 내려놓는 것"이라고 주장했다.국가철도공단이 항소를 포기하기로 한 것과 관련 임성종 박정희우상화사업반대범시민운동본부 집행위원장은 "공단의 항소 포기 결정에 상당히 많은 아쉬움이 있다"며 "이번 판결의 결과가 국가 소유 광장에 관리권이라는 이유로 역사적 공과가 분명한 사람의 동상을 세우는 근거가 되지 않았으면 한다"고 말했다.