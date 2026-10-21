광주시, 내년 교육경비 190억원 지원…자체 교육사업 예산 50.6% 확대

큰사진보기 ▲광주시는 20일 시청 이음홀에서 교육경비 보조 심의위원회를 열고 2027년도 교육경비 보조금 190억 109만 2천 원을 심의·의결했다고 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 광주시가 내년도 교육경비로 약 190억 원을 지원하고, 시 자체 교육사업 예산을 올해보다 50.6% 확대한다. 인공지능(AI) 교육환경 조성과 진로교육 지원을 강화하고, 원거리 통학 학생을 위한 에듀택시 사업도 새로 도입한다.광주시는 20일 시청 이음홀에서 교육경비 보조 심의위원회를 열고 2027년도 교육경비 보조금 190억 109만 2천 원을 심의·의결했다고 밝혔다.지원 대상은 지역 내 초·중·고등학교와 특수학교 61개교, 사립유치원 10개원이다.사업별로는 경기도 협력사업에 125억 9천923만 9천 원, 시 자체 사업에 25억 4천364만 원, 교육청 협력사업에 38억 5천821만 3천 원을 배정하는 내용이다.경기도 협력사업에는 무상급식과 고교 무상교육, 중·고등학교 무상교복 지원 등이 포함된다.시 자체 사업은 문화예술 창의체험 프로그램과 미래학교 조성, 진로교육 지원 등을 중심으로 추진한다.광주시는 민선 9기 교육정책 추진을 위해 시 자체 교육사업 예산을 전년 대비 50.6% 확대했다고 설명했다.세부적으로는 독서·예술문화·스포츠를 결합한 광주형 RAS 인성교육 활성화를 위한 문화예술 창의체험 프로그램에 10억 원을 지원한다.AI·소프트웨어 실습실과 디지털 창작공간 조성 등을 위한 미래학교 조성 지원사업에는 6억 원을 편성했다.학생들의 진로 탐색과 미래 역량 강화를 위한 진로 교육과정 지원 예산도 3억 원으로 확대한다.원거리 통학 학생을 위한 신규 사업도 추진한다.시는 소규모 원거리 통학 학교의 중학생들이 안전하게 등·하교할 수 있도록 승용택시를 활용한 '중학교 에듀택시 지원사업'을 도입할 계획이다.교육청 협력사업에는 학교 교육환경 개선과 통학버스 운영 지원 등이 포함됐다.박관열 광주시장은 "교육은 지역의 미래를 이끌어 갈 인재를 키우는 중요한 투자"라며 "학생들이 자신의 꿈과 재능을 키우고 미래를 준비할 수 있도록 지역 여건에 맞는 다양한 교육사업을 발굴하고 지원해 나가겠다"고 말했다.