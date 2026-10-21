[단독] '해환이' 드디어 장애 인정되나... 복지부 "2028년 시행 목표"

보건복지부가 단장증후군·만성장부전 환아 김해환군 이야기를 다룬 <오마이뉴스> 보도 후 1년 만에 만성장부전 장애 인정 관련 법령 개정 계획
을 내놓은 것으로 파악됐다.
단장증후군은 선천적으로 혹은 장 절제 수술 등으로 소장이 짧아져 충분한 영양소를 흡수하지 못하는 상태를 말한다. 이는 성장과 발달에 필요한 영양소를 공급받지 못해 TPN(총정맥영양법)에 의존해야 하는 만성장부전의 주된 원인으로 꼽힌다.
복지부 "내년 연구 결과 반영, 개정안 마련 계획"
21일 <오마이뉴스>가 국회 보건복지위원회 소속 서미화 더불어민주당 의원실
을 통해 확보한 국정감사 서면답변을 보면, 복지부는 만성장부전 등으로 장기간 TPN(총정맥영양법)에 의존하는 환자의 장애 인정과 관련해 "장애 인정 필요성에 대한 한국보건사회연구원 연구는 올해 12월 종료되므로 내년 1월 연구 결과가 발표될 예정"이라며 "연구 결과를 반영해 2027년 상반기 장애인복지법 하위법령 개정안을 마련할 계획
"이라고 밝혔다.
여기서 하위법령은 장애인복지법 시행령과 시행규칙, 장애정도판정기준 고시 등을 가리킨다. 국책연구기관인 한국보건사회연구원은 '장애인정기준 개정 지원 연구(2차)'를 위해 지난 6~7월 만성장부전 환자들에 대한 실태조사를 실시한 바 있다(관련 기사 : [단독] '해환이 난치병' 보도 후, 1년 만의 실태조사 결과 보니
https://omn.kr/2k77c ).
복지부는 아울러 "만성장부전 환자 등에 대한 장애 인정과 관련한 개정안은 관계부처 및 관련기관 의견 조회 및 입법예고 등 의견 수렴을 거쳐 법령 개정을 완료하고, 그 이후 국민연금공단 심사 매뉴얼 마련, 심사인력 교육, 지자체 교육 등 준비 기간을 거쳐 시행될 예정"이라고 설명했다. "2028년 상반기 시행 목표"라는 시점도 덧붙였다.
1년 전 <오마이뉴스>는 단장증후군·만성장부전 환아 김해환(8)군 어머니 허문영씨가 국회를 찾아온 이야기를 보도했다. 해환이는 태어난 지 한 달 만에 괴사성 장염을 판정받아 십이지장을 포함한 소장을 10㎝만 남기고 잘라냈다. 이후 단장증후군과 만성장부전에 더해, 패혈증으로 인한 뇌 손상으로 뇌병변장애를 갖게 됐다.
부족한 영양 공급을 위해 오른쪽 가슴 정맥에 삽입된 카테터(의료용 관)로 정맥영양 주사를 맞는 TPN 줄을 하루 11시간씩 달고 있어야 하는 해환이의 삶을 전하며 허씨는 '단장증후군·만성장부전 장애 인정'과 'TPN 환자들을 지원·관리하는 정부 컨트롤타워'를 요구한 바 있다(관련 기사 : [국회에 온 당신의 이야기] 가슴에 주렁주렁 달린 줄, 통계조차 없는 8살 해환이의 난치병
https://omn.kr/2fm7m ).
만성장부전·단장증후군환우회 회장을 맡고 있는 허문영씨는 <오마이뉴스>에 "장애 인정은 단순히 장애라는 이름을 부여받는 게 아니라, 그동안 질병으로 감당해 왔던 어려움을 사회적으로 인정받고 필요한 지원을 받는 출발점"이라며 "만성장부전 환아를 키우는 부모로서 이번 소식이 무척 반갑고 의미 있다. 장애 인정이 추진된다는 사실만으로도 오랜 시간 어려움을 감당해 온 환우와 가족에게 큰 위로와 희망이 될 것
"이라고 소회를 밝혔다.
그러면서 "이번 계획이 실제 장애 인정으로 이어지고, 환자들이 일상을 이어가는 데 필요한 실질적인 지원으로 연결되길 바란다
"라며 "지방에 사는 환자들은 여전히 '어느 병원에 가야 TPN을 맞을 수 있나요?', '서울로 이사 가는 수밖에 없나요?'라며 제도에서 소외되는데, 전국 모든 환자들이 부담 없이 TPN 치료를 받을 수 있었으면 한다
"라고 덧붙였다.
서미화 "가정에서 치료 이어가도록 지원 검토해야"
다만 복지부는 만성장부전 환자의 의료접근성 확대엔 신중한 입장을 보였다. 복지부는 "소아 장부전 환자에게 필요한 맞춤형 무균조제 고영양수액(TPN) 안정적 공급 필요성에 공감한다"라면서도 "장부전 환자가 사용하는 TPN 제제를 무균 제조가 어려운 약국까지 확대하는 건 신중한 검토가 필요하다
"라고 답했다.
복지부는 또 "정맥영양은 감염 및 합병증 발생 위험이 높아 단기 입원 상태에서 의료진 관리하에 시행되는 게 일반적"이라며 "가정정맥영양(HPN) 중인 환자 대상 재택관리 시범사업을 신설하는 부분은 질환의 범위, 특성, 요양급여와의 관계 등 종합적인 검토가 필요하다"라고 밝혔다. 해당 환자에게 필요한 소모품을 요양비로 확대 지원하는 것에 대해서도 "종합적인 검토가 필요하다"라고 했다.
서미화 의원은 "지난해 국정감사에서 제기한 만성장부전 환자 장애 인정 문제가 구체적인 제도개선 일정으로 이어진 건 의미 있는 진전
"이라며 "정부가 제시한 일정대로 장애 인정 기준을 개선하고, 환자들이 가정에서도 안정적으로 치료를 이어갈 수 있도록 고영양수액 공급체계 개선, HPN 재택의료 시범사업 신설, 기존 사업 확대 등 실질적인 지원방안을 적극 검토해야
한다"라고 강조했다.