[단독] '해환이' 드디어 장애 인정되나... 복지부 "2028년 시행 목표"

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 8일 국회 보건복지위원회에서 열린 질병관리청에 대한 국정감사에서 위원들의 질의에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

만성장부전 장애 인정 관련 법령 개정 계획

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서미화 더불어민주당 의원실

연구 결과를 반영해 2027년 상반기 장애인복지법 하위법령 개정안을 마련할 계획

"2028년 상반기 시행 목표"라는 시점도 덧붙였다.

큰사진보기 ▲희귀질환인 단장증후군 환아 김해환군 어머니 허문영씨가 2025년 10월 1일 서울 여의도 국회 의원회관을 찾아 목 아래 관을 삽입한 해환군 사진을 보여주고 있다. 해환군은 27주 미숙아로 태어나 괴사성 장염 세 번 수술로 장 80센티미터 정도를 잘라내 10센티미터만 남아있는 상태다. 단장으로 영양분을 흡수할 수 없어 이 관을 통해 하루에 한 번씩 TPN(중심정맥 영양주사) 수액을 맞아야 한다. ⓒ 남소연 관련사진보기

장애 인정이 추진된다는 사실만으로도 오랜 시간 어려움을 감당해 온 환우와 가족에게 큰 위로와 희망이 될 것

실질적인 지원으로 연결되길 바란다

부담 없이 TPN 치료를 받을 수 있었으면 한다

큰사진보기 ▲서미화 더불어민주당 최고위원이 지난 9월 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

장부전 환자가 사용하는 TPN 제제를 무균 제조가 어려운 약국까지 확대하는 건 신중한 검토가 필요하다

의미 있는 진전

고영양수액 공급체계 개선, HPN 재택의료 시범사업 신설, 기존 사업 확대 등 실질적인 지원방안을 적극 검토해야