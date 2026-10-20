안전한 세상 바라며 연등 100여 개에 새긴 이름들

큰사진보기 ▲세종 보림사 경내에 마련된 ‘제1회 사회적참사 희생자 합동 위령제’ 제단 앞에서 스님들이 희생자들의 넋을 위로하는 의식을 진행하고 있다. ⓒ 4.16세종시민모임 관련사진보기

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큰사진보기 ▲스님들이 영혼의 평안을 기원하는 작법무를 선보이고 있다. ⓒ 4.16세종시민모임 관련사진보기

큰사진보기 ▲스님들이 양손에 바라를 치며 도량과 영혼을 맑게 정화하는 작법무를 선보이고 있다. ⓒ 4.16세종시민모임 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 각계각층의 지역 인사들이 참석해 희생자를 추모했다. ⓒ 4.16세종시민모임 관련사진보기

2026 재난피해자권리센터 '우리함께' 기획전시 <기억, 안전 사회를 향한 이정표>

▶주최: 재난피해자권리센터 '우리함께', 청강문화산업대학교



▶장소: 세종특별자치시청 로비



▶기간: 2026년 11월 19일 ~ 11월 23일 (5일간)



▶전시 내용: <참사와 서사> 수업을 통해 재난피해자를 만난 청년 작가들의 만화 콘텐츠 전시 등



시민 여러분의 조용한 발걸음과 관심을 부탁드립니다.



덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

그동안 우리 사회는 크고 작은 재난으로 수많은 생명을 잃는 아픔을 겪어왔습니다. 이 깊은 상처를 어떻게 보듬을 수 있을지 고민하던 가운데, 지난 35년간 지역사회에서 경로당과 취약계층을 지원하며 나눔을 실천해 온 세종 보림사가 이러한 사회적 참사의 슬픔에 묵묵히 곁을 내어주기로 했습니다.뜻하지 않은 사고로 떠난 분들의 넋을 위로하고 남겨진 유가족들의 마음을 보듬기 위해, 올해 2026년을 시작으로 매년 합동 위령제를 열어 기억과 치유의 자리를 마련하기로 했습니다. 그렇게 지난 10월 19일, '제1회 사회적참사 희생자 합동 위령제'가 열렸습니다.이번 위령제에는 1994년 가습기살균제 참사를 비롯해 6·29 삼풍백화점 붕괴 참사, 6·30 씨랜드 청소년수련원 화재 참사, 10·30 인천 인현동 화재 참사, 2·18 대구 지하철 화재 참사, 7·18 공주사대부고 병영체험학습 참사, 4·16 세월호 참사, 3·31 스텔라데이지호 침몰 참사, 12·21 제천 화재 참사, 6·9 광주 학동 참사, 10·29 이태원 참사, 7·15 오송 지하차도 참사, 6·24 아리셀 참사, 8·22 부천 화재 참사, 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 등 수많은 참사 유가족이 함께했습니다.하루아침에 가족을 잃은 이들이 "우리가 겪은 참사를 누군가는 겪지 않기를 바란다"는 마음으로 모여 발족한 '재난참사피해자연대' 소속 단체들입니다. 참사 피해자들이 서로의 버팀목이 되어주고, 나아가 우리 사회와 연대하며 안전한 세상을 앞장서 만들어가는 분들입니다. 이른 아침부터 멀리 안산과 인천, 광주 등지에서 세종까지 기꺼이 먼 길을 걸음해 주신 유가족분들께 이 자리를 빌려 깊은 감사의 마음을 전합니다.이 만남의 과정에서 저희 4.16세종시민모임도 다리 역할을 맡았습니다. 그동안 세종 지역에서 세월호 참사를 잊지 않기 위해 꾸준히 추모 활동을 이어온 저희는, 위령제를 준비하는 보림사와 재난참사피해자연대, 세월호가족협의회, 그리고 4.16연대를 서로 연결하며 이번 행사가 무사히 성사될 수 있도록 힘을 보탰습니다.행사 당일 오전 10시, 보림사 경내에 묵직한 나각과 나발 소리가 울려 퍼졌습니다. 취타대를 앞세우고 유가족들이 희생자의 위패를 모신 색색의 한지 연꽃의자를 직접 받쳐 들고 들어서는 시련(侍輦) 의식이 차분하게 진행되었습니다. 도량 난간에는 희생자들의 이름이 하나하나 적힌 100여 개의 분홍빛 연등이 바람에 고요히 흔들리고 있었습니다. 불교 의식이 낯선 유가족을 위해 하얀 국화꽃 헌화를 준비한 모습에서도 세심한 배려가 느껴졌습니다.스님의 낮고 맑은 독송이 도량을 채우는 가운데, 전통 불교 의식이 차분히 이어졌습니다. 영혼이 생전에 겪은 원통함과 고통을 향기로운 물로 깨끗하게 씻어내는 관욕(灌浴) 절차를 거쳐, 웅장한 북소리와 함께 불법의 진리를 전하는 법고춤이 울려 퍼졌습니다.이어 스님들이 양손에 바라를 치며 도량과 영혼을 맑게 정화하는 작법무를 선보였고, 갑작스럽게 세상을 떠난 영혼의 평안을 기원하는 천도진혼무가 무대 위에서 펼쳐졌습니다. 고요하고 정제된 춤사위가 도량에 차분히 스며들며 추모의 깊이를 더했습니다.보림사 주지이신 무변 지월 스님은 이 자리가 유가족의 찢긴 마음을 어루만지고 준비 없이 떠난 영혼들을 위로하는 순수한 위령의 장이 되어야 한다고 당부했습니다. 이어 최교진 교육부장관은 대한민국의 수많은 참사가 "이윤과 속도가 생명과 안전보다 우선시 되었던 사회 구조적 모순이 빚은 비극"이라며, "억울하게 삶을 마감하지 않는 나라를 만드는 것이 살아남은 우리 모두의 책무"라고 짚었습니다.조상호 세종시장은 경제 성장 이면에서 멈추지 않고 반복되는 참사에 대한 자성과 위기감을 표하며, "생명과 안전의 가치를 일깨우는 이 뜻깊은 자리가 계속 이어질 수 있도록 시 차원에서 힘을 보태겠다"고 다짐했습니다.안신일 세종시의회 의장 역시 희생자들이 누군가의 소중한 가족이자 다정한 이웃이었음을 되새기며, "모든 시민이 안심하고 일상을 누릴 수 있도록 의회 차원의 제도적 점검과 지원에 최선을 다하겠다"는 무거운 책임감을 전했습니다.유가족을 대표해 답사를 전한 김종기 재난참사피해자연대 대표는 "슬픔에만 머물러 있지 않고 또 다른 국민들이 우리와 같은 고통을 겪지 않도록 참사 예방과 철저한 진상 규명, 안전 사회 건설을 위해 멈추지 않고 나아갈 것"이라고 답하며, 자리를 내어준 세종 보림사와 시민사회에 감사를 표했습니다.위령제가 끝난 뒤 세월호 참사 유가족 강지은님은 스님들과 신도님들이 정성을 다해주어 억울한 영가들이 많이 위로받았을 것이라고 전했고, 부천 호텔 화재 참사 유가족 송근석님도 "마음이 편해지는 하루였다"며 고마움을 남겼습니다. 행사에 함께한 정유숙님은 "덧없는 삶이기에 역설적으로 지금 숨 쉬고 있는 생명이 얼마나 소중한지를 깨닫고, 곁에 있는 가족과 이웃을 더욱 극진히 챙겨야겠다"는 소회를 전했습니다.행사장 안팎 보이지 않는 곳에서 귀한 땀을 흘려주신 분들께도 깊은 존경과 감사의 인사를 올립니다. 유가족과 참석자들을 위해 정성껏 음식을 준비하여 든든하게 속을 채워주신 보림사 신도분들, 그리고 혼잡한 입구에서 묵묵히 길 안내와 주차를 도맡아주신 봉암자율방범대원분들의 따뜻한 헌신 덕분에 행사에 참여한 모든 이들이 온전히 영혼을 위로하는 시간에만 집중할 수 있었습니다.도량에 걸렸던 수많은 이름들을 우리는 결코 잊지 않아야 합니다. 우리 사회가 겪어온 아픔들이 단지 과거의 기억으로 남지 않으려면, 생명과 안전이 그 무엇보다 우선시되는 세상을 향해 끊임없이 관심을 기울여야 합니다. 더 이상 누군가 일상에서 억울하게 생명을 잃지 않는 안전한 사회를 만들기 위해, 시민 여러분도 그 길에 함께 연대해 주시기를 부탁드립니다.마지막으로, 세종시청에서 진행되는 재난피해자권리센터 기획전시 소식을 전합니다. 재난 참사의 기록을 마주하고 피해자들의 권리를 되짚어보며 안전한 사회를 향한 이정표를 세워가는 뜻깊은 전시입니다.