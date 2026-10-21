[단독] '해환이 난치병' 보도 후, 1년 만의 실태조사 결과 보니

단장증후군·만성장부전 장애 인정과 관련해 국책연구기관 한국보건사회연구원이 실시한 첫 실태조사 결과가 나왔다
. 단장증후군·만성장부전 환아 김해환(8)군 이야기를 다룬 <오마이뉴스> 보도 후 정은경 보건복지부 장관이 정부 차원의 실태조사를 검토하겠다고 밝힌 지 1년 만이다.
단장증후군은 선천적으로 혹은 장 절제 수술 등으로 소장이 짧아져 충분한 영양소를 흡수하지 못하는 상태를 말한다. 이는 성장과 발달에 필요한 영양소를 공급받지 못해 TPN(총정맥영양법)에 의존해야 하는 만성장부전의 주된 원인으로 꼽힌다.
장애 등록으로 가장 기대하는 건 '의료 지원'
21일 <오마이뉴스>는 한국보건사회연구원이 '장애인정기준 개정 지원 연구(2차)'를 위해 지난 6~7월 TPN을 실시하는 만성장부전 환자들을 대상으로 진행한 실태조사 결과를 입수했다. 이 실태조사에 기반해 관련 법령 개정을 통한 등록장애인 범위를 확대하고, 신규 등록장애인 진입 인구 규모를 추정하는 게 해당 연구의 목적
이다. 아직 연구는 진행 중이며, 내년 초 공식 보고서가 발간될 예정이다.
한국보건사회연구원이 만성장부전 환자 111명
(소아·청소년 67명, 성인 44명, 소아·청소년은 보호자 조사로 진행)을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 주요 진단명은 장폐색(30.6%), 단장증후군(16.2%), 기타 장·소화기 질환군(9.9%) 등
이었다. 진단 시기는 '만 12개월 미만'이 전체의 75.7%
를 차지했다.
이들의 주요 증상으로는 구토(83.8%)가 가장 흔했다
. 소아·청소년으로 보면 복부 팽만감 또는 복통(98.5%)과 소화불량(97.0%), 성인은 두통·어지러움(93.2%)을 많이 호소했다. 이들은 월평균 6.4회 의료기관을 방문했고, 그중 2.7회는 진료 목적, 3.6회는 TPN과 의료용품 수령 목적이었다. 평균 이동시간(편도)은 1시간 30분이었다.
다만 의료접근성의 지역 간 격차가 눈에 띄었다. 시·도를 넘어 의료기관을 이용하는 응답자는 전체의 35.1%를 차지했다. 서울 외 거주자 중 그 비율은 88.1%까지 상승했다. 'TPN 이용을 위해 병원 근처로 이사를 고려해 본 적 있느냐'는 질문엔 전체 절반에 가까운 45.9%가 '고려한 적 있다'고 답했다. '고려한 적 없다'는 36.0%였다. 서울 외 거주자가 이사를 고려한 비율은 71.4%였다.
만성장부전 관련 월평균 지출 비용은 107만 5000원이었다. 소아·청소년은 141만 7000원, 성인은 55만 6000원을 지출했다. TPN 투여는 소아·청소년의 경우 주평균 6.5일, 일평균 13.8시간, 성인은 주평균 4.0일, 일평균 6.0시간이었다. 소아·청소년이 성인보다 투여 일수와 시간 모두 많았다.
이들 중 장애 등록 의향이 있는 75명은 장애 등록을 통해 가장 기대되는 것으로 '의료적 지원(85.3%)'을 꼽았다.
TPN 환자가 장애인 정의에 해당한다고 답한 응답자는 전체의 67.6%였다. 소아·청소년 92.5%가 이를 긍정했고, 성인은 '잘 모르겠다(65.9%)'가 가장 많았다.
1년 전 <오마이뉴스>는 단장증후군·만성장부전 환아 김해환군 어머니 허문영씨가 국회를 찾아온 이야기를 보도했다. 해환이는 태어난 지 한 달 만에 괴사성 장염을 판정받아 십이지장을 포함한 소장을 10㎝만 남기고 잘라냈다. 이후 단장증후군과 만성장부전에 더해, 패혈증으로 인한 뇌 손상으로 뇌병변장애를 갖게 됐다.
부족한 영양 공급을 위해 오른쪽 가슴 정맥에 삽입된 카테터(의료용 관)로 정맥영양 주사를 맞는 TPN 줄을 하루 11시간씩 달고 있어야 하는 해환이의 삶을 전하며 허씨는 '단장증후군·만성장부전 장애 인정'과 'TPN 환자들을 지원·관리하는 정부 컨트롤타워'를 요구한 바 있다(관련 기사 : [국회에 온 당신의 이야기] 가슴에 주렁주렁 달린 줄, 통계조차 없는 8살 해환이의 난치병
https://omn.kr/2fm7m ).