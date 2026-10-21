[단독] '해환이 난치병' 보도 후, 1년 만의 실태조사 결과 보니

큰사진보기 ▲단장증후군 환아 김해환(8세)군이 하교 후 집에 돌아와 동영상을 틀어놓고 장난기 넘치는 표정을 짓고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국책연구기관 한국보건사회연구원이 실시한 첫 실태조사 결과가 나왔다

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실태조사에 기반해 관련 법령 개정을 통한 등록장애인 범위를 확대하고, 신규 등록장애인 진입 인구 규모를 추정하는 게 해당 연구의 목적

만성장부전 환자 111명

주요 진단명은 장폐색(30.6%), 단장증후군(16.2%), 기타 장·소화기 질환군(9.9%) 등

진단 시기는 '만 12개월 미만'이 전체의 75.7%

이들의 주요 증상으로는 구토(83.8%)가 가장 흔했다

장애 등록 의향이 있는 75명은 장애 등록을 통해 가장 기대되는 것으로 '의료적 지원(85.3%)'을 꼽았다.

큰사진보기 ▲희귀질환인 단장증후군 환아 김해환군 어머니 허문영씨가 지난 2025년 10월 1일 서울 은평구에서 하교하는 해환군의 손을 잡고 집으로 향하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기