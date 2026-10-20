이천시, 장기요양요원 처우개선비 월 3만→5만원 인상

큰사진보기 ▲이천시는 다른 사회복지시설 종사자와의 처우 격차를 줄이고 돌봄 노동자의 근무 여건을 개선하기 위해 장기요양요원 처우개선비를 월 2만 원 증액한다고 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 장기요양요원에게 지급하는 처우개선비를 이달부터 월 3만 원에서 5만 원으로 인상한다. 지역 내 장기요양기관 종사자 약 1500명이 지원 대상이다.이천시는 다른 사회복지시설 종사자와의 처우 격차를 줄이고 돌봄 노동자의 근무 여건을 개선하기 위해 장기요양요원 처우개선비를 월 2만 원 증액한다고 밝혔다.이번 인상은 성수석 이천시장의 민선 9기 공약에 따라 추진됐다. 이천시는 지난해 1월 장기요양요원 처우개선비 제도를 도입해 매월 3만 원을 지급해 왔다. 그러나 경기도 사업을 통해 월 5만 원의 처우개선비를 지원받는 다른 사회복지시설 종사자들과 비교해 지원 수준에 차이가 있었다.시는 이번 인상으로 장기요양요원과 다른 사회복지시설 종사자 간 처우개선비 격차를 완화한다는 방침이다.지원 대상은 이천시 관내 장기요양기관에 소속돼 지역 어르신에게 돌봄 서비스를 제공하는 종사자 가운데 일정한 근무 요건을 충족한 장기요양요원이다.구체적인 지급 요건은 관내 요양기관 소속으로 관내 어르신에게 서비스를 제공하고, 3개월 이상 계속 근무했으며, 직전 월 근로시간이 60시간 이상인 경우다.처우개선비는 매월 25일 지급된다. 시는 이번 지원 확대가 장기요양요원의 근속을 유도하고 돌봄 서비스의 안정성을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.성수석 이천시장은 "열악한 환경 속에서도 어르신들을 돌보는 장기요양요원들의 처우가 다른 사회복지시설에 비해 부족함이 없어야 한다는 생각으로 이번 공약사항을 이행하게 됐다"고 말했다.이어 "이번 인상으로 장기요양요원들이 더욱 자긍심을 갖고 일할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며 실효성 있는 복지 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.이천시에 따르면 경기도 31개 시·군 가운데 장기요양요원 처우개선비를 도입한 곳은 이천을 비롯해 성남, 오산, 안성, 양평, 여주 등 일부 지자체다. 시는 앞으로도 돌봄 종사자의 근무 여건 개선을 위한 지원 방안을 발굴할 계획이다.