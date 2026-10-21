울산 효정중학교 이주배경학생, 노옥희재단과 동행

고 노옥희 전 울산교육감은 지난 2022년 3월, 특별기여자로 울산에 정착한 아프가니스탄 이주배경학생들의 첫 등교 때 학생들 손을 잡고 동행했다. (관련기사 : 아프간 기여자 자녀 첫 등교 함께 한 울산교육감의 '당부')
노 교육감의 뜻과 교육철학을 계승하는 노옥희재단은 이 발걸음을 기억하며, 우리 사회의 다양성존중과 혐오와 배제 극복의 계기점이던 정신을 이어가기 위해 20일 두 번째 '동행'사업을 추진했다. 주인공은 울산 북구 효정중학교 이주배경학생들. 첫 동행은 2025년 11월 온산중학교 이주배경학생이었다.
이날 진행된 울산 북구 효정중학교 이주배경학생 동행은 베트남, 필리핀, 태국, 스리랑카, 중국에서 온 이주배경학생들과 한국학생들이 함께 참여하는 '동구, 역사보물지도그리기' 행사로 진행했다.
특히 이들 이주배경 학생들이 살아가는 울산 북구 효문지역은 '효자 송도'의 유래가 있는 곳으로, 송도 선생의 효를 기리기 위해 지은 마을 이름이다. 효장중학교는 효문중학교와 양정중학교가 합쳐져 개교했다.
동행은 학교의 정규 다문화수업시간으로 진행됐다. 울산대학교 인문과학연구소 정계향 연구교수와 역사문화학과 대학원생들의 수업 지도와 답사 안내는 이같은 효문지역의 역사이야기로 수업을 시작했다. 이어 동구 일산진 보성학교전시관과 성세빈 선생 생가, 방어진 방파제 축조기념비와 일본인 거리, 방어진 역사관을 답사한 후 '동구, 역사보물지도'를 그리는 프로그램을 진행했다.
"서로 소통하고 존중하는 공존의 사회로"
이날 수업에서 정계향 교수는 일제시대 방어진(울산 동구를 지칭)의 역사를 들려주며 "한국과 대만 중국 필리핀 베트남 태국 인도네시아 미얀마 말레이시아 등은 일본이 점령한 곳이고, 스리랑카도 영국의 지배를 받은 나라"라며 "우리는 모두 다른 나라의 지배를 받은 경험을 공유하고 있다'고 말했다.
이어 일제강점기에 '지배에 순응하며 살거나', '지배에 저항하고 독립운동을 했던' 두 개의 상징적인 곳을 찾아가 보는 시간을 가졌다. 먼저 방문한 동구 보성학교는 일제에 저항했던 독립운동가들이 교사로 있었고 이를 가르쳤던 독립운동의 보고와 같은 곳이다. 반면 같은 동구에 있는 일본인 거리는 지배당한 흔적이 남아있는 곳이다.
이 두 곳을 답사하는 동안 학생들은 100여 년 전의 역사에 귀 기울이고 지역의 현재 모습을 꼼꼼히 살피며 자신이 살아가는 지역에 대한 이해를 높였다.
노옥희재단 관계자는 "이주배경학생들과 한국학생들은 답사를 다녀온 후 보성학교와 일본인거리, 그리고 방어진 앞바다의 풍경을 담은 지도를 그리면서 적극적인 태도로 방어진 바다에 배를 띄우고 보성학교 졸업사진에 자신들의 사진을 합성해 놓으면서 다채롭고 입체적으로 지도를 꾸몄다'고 전했다.
이날 동행 후 마지막 소감을 밝히는 시간에서는 이주배경학생들과 한국학생들의 다양한 소감이 나왔다. 이주배경학생들은 "대한민국 역사가 담긴 장소를 살펴보는게 재미있었고. 대한민국 역사에 대해 몰랐던 것을 배웠고 오늘 시간이 행복했다"고 썼다.
한국학생들은 "다문화 친구들에게 우리나라의 역사가 담긴 장소들을 보여줄 수 있어 좋았다"며 "이주배경학생들과 협동해서 지도를 만들 때 재미있었고 함께 하니 뿌듯했다"고 전했다.
이주배경학생들과 한국학생들은 이구동성으로 "서로 도와가며 지도를 그리기 위한 사진을 찍고, 여러 재료로 지도를 구성하면서 서로 더 친해졌고 자신이 발 딛고 살아가는 지역에 대해 더 많이 알게 되었다"고했다.
노옥희재단 이병환 이사장은 "이번 동행사업을 진행할 수 있도록 다문화수업으로 자리를 마련해준 효정중학교 측에 감사하다"며 "다문화사회로 접어드는 우리 사회가 차별과 배제, 혐오가 아닌 서로 소통하고 존중하는 공존의 사회로 나아가기 위한 노력을 아끼지 않는 것이 고 노옥희 선생님이 남긴 가치"라고 밝혔다.