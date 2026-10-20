이은채 광주시의원, 지방의회법 제정 촉구 결의안 대표발의

큰사진보기 ▲광주시의회 이은채 의원(더불어민주당·경안동·쌍령동·광남1·2동)은 20일 제327회 임시회 제1차 본회의에서 '지방의회법' 제정 촉구 결의안을 대표발의했다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

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경기 광주시의회에서 지방의회의 조직과 예산 운영에 대한 독립성을 강화하고 정책지원 전문인력을 확대하기 위한 별도 법률 제정 요구가 나왔다.광주시의회 이은채 의원(더불어민주당·경안동·쌍령동·광남1·2동)은 20일 제327회 임시회 제1차 본회의에서 '지방의회법' 제정 촉구 결의안을 대표발의했다.이번 결의안은 2022년 지방자치법 전부개정 시행으로 지방의회의 인사권 독립과 정책지원 전문인력 제도가 도입됐지만, 조직과 정원 운영의 자율성, 예산 편성의 독립성은 여전히 충분히 확보되지 못하고 있다는 문제의식에서 마련됐다.이 의원은 지방의회가 주민의 대표기관으로서 집행기관을 견제하고 감시하려면 인사권 독립을 넘어 조직과 인력, 예산을 자율적으로 운영할 수 있는 제도적 기반이 필요하다고 강조했다.특히 현행 제도에서 의원 정수의 2분의 1 범위로 제한된 정책지원 전문인력을 의원 정수 범위까지 확대해야 한다고 주장했다. 정책지원 전문인력은 지방의원의 조례 제·개정과 예산·결산 심사, 행정사무감사 등 의정활동을 지원하는 인력이다.결의안에는 정책지원 전문인력 확대와 함께 입법·정책·예산 분석을 전문적으로 지원할 조직을 확충해야 한다는 요구도 담겼다.이 의원은 지방의회가 집행기관의 정책과 예산을 실질적으로 심사하기 위해서는 관련 자료를 분석하고 정책 대안을 검토할 수 있는 전문적인 지원체계가 필요하다는 입장이다.결의안은 국회에 계류 중인 지방의회법안의 신속한 심사와 조속한 제정, 지방의회 조직·정원 운영의 자율성 보장, 예산 편성의 독립성 확보 등을 정부와 국회에 촉구하는 내용을 담고 있다.또한 지방의회 조직과 인사, 예산, 의정활동 지원에 관한 사항을 별도의 법률로 체계화해 집행기관에 대한 견제와 감시 기능을 강화해야 한다는 취지를 담았다.이 의원은 "지방의회의 독립성과 전문성 강화를 통해 주민의 다양한 요구를 정책에 반영하고 지방의회 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 제도적 개선이 이뤄져야 한다"고 강조했다.