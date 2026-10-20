추미애, 소방관 직접 만나 사과… "소방재정 문제 반드시 풀겠다"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 20일 오후 도지사 집무실에서 전국공무원노동조합 소방본부 권영각 본부장과 박진규 경기지부장 등 소방공무원 노조 관계자들과 만나 소방 예산 관련 발언에 대해 사과의 뜻을 전했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 20일 오후 도지사 집무실에서 전국공무원노동조합 소방본부 권영각 본부장과 박진규 경기지부장 등 소방공무원 노조 관계자들과 만나 소방 예산 관련 발언에 대해 사과의 뜻을 전했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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추미애 경기도지사가 이른바 '소방재정 빨대' 발언 논란에 대해 현장 소방공무원들에게 직접 사과했다. 동시에 소방재정 문제를 지방정부의 부담만으로 해결할 수 없는 구조적 문제로 규정하고, 중앙정부의 재정 책임을 강화하기 위한 제도 개선을 추진하겠다는 뜻을 밝혔다. 사과로 논란을 매듭짓는 데 그치지 않고, 소방재정 확충을 위한 협력으로 이어갈 수 있을지 주목된다.추미애 지사는 20일 도지사 집무실에서 전국공무원노동조합 소방본부 권영각 본부장, 박진규 경기지부장 등 노조 관계자들을 만나 "저의 잘못된 표현으로 마음에 상처를 입으신 소방관 여러분께 진심으로 마음을 다해서 사과드린다"고 말했다.그는 최근 발언 논란과 관련해 사과가 늦어진 데 대해서도 설명했다. 특히 부천 공장 화재로 고 김진석 소방위가 순직한 상황에서 발언 논란까지 불거진 데 무거운 마음을 전하며, 고인의 희생이 헛되지 않도록 소방재정 문제를 해결하고 싶다는 뜻을 밝혔다.추미애 지사가 이날 강조한 것은 소방재정의 구조적 문제였다. 취임 직후 소방본부로부터 재정 상황을 보고받고, 단순한 예산 삭감으로 해결할 수 없는 문제라는 점을 확인했다는 것이다.추 지사는 소방공무원이 국가직으로 전환된 2020년 이후에도 인건비 등 소방재정의 상당 부분을 지방정부가 부담하는 현실을 지적했다. 경기도에 따르면 지방정부의 소방공무원 인건비 부담은 90% 이상이다. 추 지사는 이러한 구조가 지방재정 여건에 따라 소방 안전과 처우 개선에 제약을 줄 수 있다고 설명했다.이에 경기도는 담배소비세에 연동돼 일몰되는 지방교육세 재원을 소방 분야 재원으로 전환하는 방안을 제안했다. 추미애 지사는 이 방안을 시도지사협의회에서 제기하고 대통령에게도 건의했다고 밝혔다. 근본적인 해결책은 아니더라도 제도 개선을 위한 대안을 제시해 중앙정부의 논의를 끌어내겠다는 취지다.그는 "정치를 하다 보면 박수만 받을 수 없고 제가 실수한 것이니까 질타해도 좋고 얼마든지 추궁해도 좋지만, 소방 재정 문제만큼은 꼭 풀고 싶다"고 말했다. 개인에 대한 비판과 소방재정 문제를 분리해 달라는 호소이기도 하다.소방노조는 추미애 지사의 사과를 받아들이면서도 후속 조치의 중요성을 강조했다. 권영각 본부장은 진심을 다한 사과에 감사를 표하면서 "소방재정 확충은 현장의 소방인력 증원으로 이어져야 한다"고 밝혔다. 고 김진석 소방위 순직 사고의 철저한 진상 규명과 인력 충원, 처우 개선도 요구했다.추 지사는 노조의 요구를 무겁게 받아들이겠다는 입장을 밝혔다. 자신의 페이스북에도 소방재정 정상화와 인력 충원, 안전, 실질적인 처우 개선을 위해 함께 힘을 모으겠다는 글을 올렸다.