퇴근길, 동료가 무심코 건넨 말이 자꾸 마음에 걸린다면

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큰사진보기 ▲감정은 나쁜 것이 아니다감정을 알아차리는 일은 자신과 관계를 돌보는 첫걸음이다. 수업을 마친 교사가 잠시 멈춰 자신의 마음을 살피고 있다. ⓒ 김옥성 관련사진보기

"아까 제 설명이 끝나기 전에 안건이 넘어가서 서운했습니다. 제 의견도 검토되기를 바랍니다. 다음에는 설명을 마칠 시간을 주시면 좋겠습니다."

"많이 화가 났구나. 무슨 일이 있었는지 듣고 싶어. 다만 친구를 미는 행동은 멈춰야 해. 친구가 다친 곳은 없는지 먼저 살펴보자."

"아까 선생님이 큰소리로 말한 것은 잘못했어. 네가 어떤 마음이었는지 듣고 싶구나. 다음에는 화가 올라오면 잠시 멈추고 이야기하자."

"내 마음아, 지금 무엇이 그렇게 힘드니."

퇴근길, 동료가 무심코 건넨 말이 자꾸 마음에 걸린다. 다른 사람은 웃고 넘겼는데 나만 불편한 것 같다. 화가 난 것인지, 서운한 것인지도 선뜻 가려지지 않는다.'별말도 아닌데, 내가 너무 예민한가.'마음을 다잡아 보지만 그 말은 집까지 따라온다. 가족이 건넨 평범한 물음에 퉁명스럽게 대답하고 나서야 알아차린다. 학교에서 미처 돌보지 못한 마음이 집에 와서 다른 사람에게 흘러나왔다는 것을.교사는 하루에도 여러 사람의 감정을 만난다. 아이의 짜증을 받아 주고, 학부모의 걱정을 듣고, 동료와 의견을 조율한다. 그 사이 정작 자신의 마음을 살필 시간은 뒤로 밀린다. 누군가의 이야기는 오래 들어 주면서 내 마음이 보내는 말에는 "그 정도는 참아야지" 하고 문을 닫는다.이번 주 매조꾸 수련은 그 문을 잠깐 열어 보는 일이다. 감정을 빨리 없애려 하지 않고, 지금 내 안에서 무슨 일이 일어나고 있는지 들어 보는 것이다.교사는 감정을 잘 조절해야 한다는 기대 속에서 살아간다. 화가 나도 침착해야 하고, 속상해도 수업을 이어 가야 한다. 그러나 침착하게 행동해야 한다는 말이 속상함조차 느껴서는 안 된다는 뜻은 아니다.화가 나는 것과 소리를 지르는 것은 다르다. 서운한 것과 상대를 따돌리는 것도 다르다. 감정은 생겨날 수 있다. 다만 그 감정을 어떤 말과 행동으로 옮길지는 살펴야 한다. 그런데 우리는 감정을 느꼈다는 이유만으로 자신을 나무라곤 한다.'교사가 이런 일로 화를 내면 안 되지.''마음수련을 한다면서 아직도 이 모양인가.'이렇게 되면 처음의 속상함 위에 자신을 향한 비난까지 얹힌다. 마음을 돌아보려던 일이 마음을 몰아세우는 일이 된다.나 역시 명상하고 기도하며 살아가지만 누군가의 말에 흔들리고, 서운함을 오래 붙들 때가 있다. 수련한다고 갈등이 사라지지는 않는다. 다만 흔들리는 나를 조금 일찍 알아차리고, 그 마음을 다른 사람에게 그대로 쏟아 놓지 않도록 돌아보려 한다.감정은 내게 무엇이 중요한지 살펴보게 하는 단서다. 화 뒤에는 존중받고 싶은 마음이, 서운함 뒤에는 함께하고 싶은 바람이 있을 수 있다. 그렇다고 감정마다 뜻이 정해져 있는 것은 아니다. 같은 화라도 억울해서일 수 있고, 지쳐서일 수 있으며, 내 뜻대로 되지 않아서일 수도 있다.그래서 해석을 서두르기 전에 잠시 멈추어야 한다. 마음을 설명하기에 앞서, 그 마음을 품고 있는 몸부터 만나 보자.지금 읽던 글에서 잠시 눈을 떼어도 좋겠다. 발바닥을 바닥에 편안하게 내려놓는다. 등을 무리 없이 세우고, 손은 허벅지 위에 가볍게 둔다. 눈은 감아도 좋고 시선을 아래로 두어도 좋다. 이를 악물고 있었다면 턱의 힘을 조금 풀어 준다. 올라간 어깨도 내려놓는다. 잘하려고 애쓸 필요는 없다. 숨을 억지로 깊게 들이마시지 말고, 지금 들어오는 숨과 나가는 숨을 느껴 본다. 들이쉬며 속으로 말한다.'지금, 여기.'내쉬며 말한다.'내 마음을 만나 봅니다.'서둘러 다음 문장으로 넘어가지 말고, 편안한 숨을 세 차례 쉬어 보자. 첫 번째 숨에는 발바닥이 바닥에 닿는 느낌을 살핀다. 두 번째 숨에는 어깨와 턱에 남아 있는 힘을 느껴 본다. 세 번째 숨에는 지금 내 몸에서 가장 또렷하게 느껴지는 곳에 주의를 기울인다.가슴이 답답한가. 목이 막히는가. 배가 단단한가. 아무 느낌이 분명하지 않아도 괜찮다. 숨을 쉬었다고 화가 곧바로 가라앉아야 하는 것은 아니다. 지금은 감정을 없애는 시간이 아니다. 감정에 휩쓸린 채 지나쳐 온 나를 만나 보는 시간이다."내가 많이 속상했구나"이제 오늘 마음에 남은 장면 하나를 가볍게 떠올려 보자. 처음부터 가장 고통스러운 일을 꺼낼 필요는 없다. 조금 서운했던 말이나 마음에 걸렸던 표정처럼, 지금 감당할 만한 장면이면 충분하다. 떠올리는 일이 버거우면 멈추고 주위를 둘러보며 발바닥의 감각으로 돌아와도 좋다. 그 장면을 떠올릴 때 몸은 어떻게 반응하는가. 이유를 찾기보다 잠시 느껴 본다.'가슴이 조이는구나.''손에 힘이 들어가는구나.'괜찮다면 손을 가슴이나 배 위에 가만히 올려놓는다. 손바닥이 닿는 감촉을 느끼며 마음에 말을 건넨다.'내 안에 화가 올라오고 있구나.''서운함도 함께 있구나.'감정의 이름을 정확하게 알아맞히지 못해도 된다. 그저 '마음이 불편하구나'라고 해도 좋다. 그리고 자신을 나무라던 말을 잠시 내려놓아 보자.'나는 왜 이것도 못 참을까' 대신, '내가 많이 속상했구나. 조금 들어 줄게.'누군가에게 듣고 싶었던 말을 내가 먼저 내 마음에 건네는 것이다.감정은 내 일부이지만 내 전부는 아니다. 화가 올라왔다는 것을 인정하면서도 화난 메시지를 바로 보내지 않을 수 있다. 서운함을 느끼면서도 상대의 뜻을 확인할 때까지 판단을 미룰 수 있다. 숨을 고르는 짧은 틈에서 다음 행동을 선택할 자리가 생긴다.회복적 정의는 갈등이나 잘못을 다룰 때 어떤 일이 있었는지, 누구에게 어떤 영향이 미쳤는지, 회복하려면 무엇이 필요한지 살핀다. 책임 역시 자신의 행동이 남긴 영향을 이해하고, 피해를 바로잡는 일로 이어지도록 돕는다. 이 관점을 마음 돌봄에도 적용해 볼 수 있다. 아이에게 "무슨 일이 있었니?"라고 묻듯 자신에게도 물어보는 것이다.'오늘 내게 무슨 일이 있었지?''나는 어떤 영향을 받았지?''지금 무엇이 필요하지?''내가 책임지고 할 수 있는 일은 무엇이지?'숨이 조금 돌아왔다면 이 가운데 한 가지 질문만 골라 마음에 머물러 보자. 답을 재촉하지는 말자.내 말을 끝까지 들어 주기를 바랐는지도 모른다. 혼자 떠맡은 일을 나누고 싶었을 수도 있다. 누군가의 말보다 쉬지 못한 하루가 더 크게 작용했을 수도 있다.이 질문은 모든 책임을 자신에게 돌리기 위한 것이 아니다. 상대가 한 말의 책임과 내가 앞으로 선택할 행동의 책임을 구별하기 위한 것이다. 상대의 무례함까지 내 탓으로 떠안을 필요는 없다. 동시에 내가 상처받았다는 이유로 다른 사람을 함부로 대할 수는 없다.이때 일어난 사실과 내가 붙인 해석을 나누어 보면 도움이 된다. '회의에서 내 설명이 끝나기 전에 다른 안건으로 넘어갔다'는 일어난 일을 묘사한 말이다. '그 사람은 늘 나를 무시한다'는 그 일에 내가 붙인 해석이다.무시당했다고 느낀 마음은 소중하게 살펴야 한다. 그러나 그 느낌만으로 상대의 의도까지 확정할 수는 없다. 반대로 상대에게 악의가 없었다고 해서 내가 받은 영향까지 없어지는 것도 아니다."상대의 뜻은 아직 모른다. 하지만 나는 내 이야기가 존중받지 못한 것 같아 서운했다."이렇게 정리하면 내 마음을 인정하면서도 상대를 단정하는 데서 한 걸음 물러설 수 있다.내게 필요한 것이 보이면 표현도 달라질 수 있다. "왜 늘 제 말을 무시하세요?"라고 묻는 대신 이렇게 말해 보는 것이다.감정과 그 영향을 구체적으로 전하고 필요한 변화를 요청하는 말이다. 상대가 곧바로 이해하거나 관계가 풀리지는 않을 수 있다. 그래도 무엇이 힘들었고 무엇을 바라는지 이야기할 출발점은 생긴다.아이의 감정을 대할 때도 마찬가지다.감정을 듣는 일과 해로운 행동을 멈추게 하는 일은 함께할 수 있다. 안전을 확보한 뒤에는 그 행동이 누구에게 어떤 영향을 주었고, 피해를 바로잡으려면 무엇을 해야 하는지 이야기해야 한다. 교사가 잘못했을 때도 같은 책임이 따른다.사과한 뒤에는 약속한 행동을 이어 가야 한다. 아이에게 곧바로 용서하거나 괜찮다고 답하도록 요구해서도 안 된다. 마음수련은 잘못한 나를 위로하는 데서 끝나지 않는다. 내가 남긴 영향을 살피고 행동을 바꾸는 데까지 이어져야 한다.물론 모든 어려움을 교사의 마음가짐으로 돌려서는 안 된다. 과도한 업무, 반복되는 모욕, 불공정한 업무 배분으로 생긴 고통 앞에서 "숨을 고르고 마음을 다스리라"는 말만 건네서는 부족하다. 호흡은 상황을 살필 여유를 줄 수 있지만, 부당한 상황을 함께 바꾸어야 할 책임까지 대신하지는 못한다. 내게 필요한 것이 휴식인지, 동료의 도움인지, 관리자의 조정인지 살펴야 한다. 혼자 감당하기 어렵다고 말하는 것도 마음을 지키는 행동이다.회복을 위해서는 상처받은 사람이 안전하게 말할 수 있어야 한다. 아직 두렵고 불편한 사람에게 만남이나 화해부터 요구해서는 안 된다. 거리를 두고 보호받으며 도움을 요청하는 선택도 존중해야 한다. 교사에게도 마음을 말할 자리와, 그 말을 들은 뒤 실제로 응답하는 공동체가 필요하다.이제 다시 발바닥을 느껴 보자. 눈을 감았다면 천천히 뜨고 주위를 둘러본다. 숨이 드나드는 것을 느끼며 오늘 나를 위해 할 수 있는 작은 행동 하나를 떠올려 보자.잠깐 쉬기. 동료에게 도움을 청하기. 불편했던 말의 뜻을 확인하기. 내가 거칠게 대한 사람에게 사과하기. 거창한 결심일 필요는 없다. 지금 할 수 있는 한 가지면 충분하다.하루를 마칠 때에는 자신에게 이렇게 물어보면 좋겠다.'오늘 미처 돌보지 못한 내 마음이 다른 사람에게 흘러가지는 않았을까.'그랬다면 나를 몰아세우기보다 바로잡을 일을 찾자. 퉁명스럽게 대답한 가족에게 다가가 "오늘 내가 마음이 힘들었어. 그렇다고 당신에게 그렇게 말한 것은 미안해"라고 말할 수 있다.감정은 내 삶의 방향을 살펴보게 하는 편지다. 그 편지를 읽되 첫 충동대로 행동할 필요는 없다. 마음을 듣고, 나와 다른 사람을 함께 지킬 길을 고를 수 있다.이번 주에는 화가 나는 나를 나무라기 전에 세 번의 숨을 내어 주자. 그리고 조용히 물어보자.그 대답을 듣는 자리에서 오늘의 수련이 시작된다.