하남시, 전 세대 통합 일자리박람회 30일 개최

큰사진보기 ▲하남시는 오는 30일 오후 1시부터 4시까지 하남종합운동장 제2체육관에서 '하남시 온세대 + 경기도 5070 일자리박람회'를 연다고 20일 밝혔다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시가 청년부터 중장년, 어르신까지 다양한 연령층의 구직자를 대상으로 통합 일자리박람회를 개최한다.하남시는 오는 30일 오후 1시부터 4시까지 하남종합운동장 제2체육관에서 '하남시 온세대 + 경기도 5070 일자리박람회'를 연다고 20일 밝혔다.이번 행사는 기존에 대상별로 운영하던 경기도 5070 일자리박람회와 청년·여성 채용행사 등을 통합한 것이다.청년과 중장년, 어르신을 비롯해 장애인과 경력보유여성 등 취업을 희망하는 시민들이 한자리에서 채용정보를 확인하고 취업 지원 서비스를 받을 수 있도록 마련됐다.시는 현장 채용에 참여하는 기업 규모도 당초 30개사에서 40개사로 확대할 계획이다.채용관에는 롯데의료재단 보바스병원, 카스, 일양약품, 쿠팡풀필먼트서비스, 대우엘리베이터, 현대그린푸드, 경기상운 등 기업과 하남우체국, 광주하남교육지원청 등이 참여할 예정이다.참여 기업별 모집 직종과 채용 인원, 자격 요건 등은 10월 넷째 주부터 하남시청과 하남일자리센터, 경기도 5070 일자리박람회 누리집을 통해 안내한다.구직자는 관심 기업의 채용 조건을 미리 확인한 뒤 이력서와 필요한 서류를 준비해 현장면접에 참여할 수 있다.박람회장에는 연령과 취업 여건에 따른 상담을 받을 수 있는 취업 지원 홍보관도 운영된다.중소기업중앙회와 경기도일자리재단, 하남고용복지플러스센터, 소상공인시장진흥공단 하남센터, 여성경력이음터, 청년지원센터 등이 참여해 일자리 정보와 지원 정책을 안내한다.하남시장애인복지관과 대한노인회 하남시지회 취업지원센터, 하남시니어클럽 등도 참여해 장애인과 고령 구직자를 위한 상담을 진행할 예정이다.이 밖에 AI 이력서 작성, 이력서 사진 촬영, 퍼스널 컬러 진단, 면접 메이크업, 커리어 코칭 등의 부대행사도 마련된다.취업을 희망하는 구직자는 누구나 참여할 수 있으며, 행사 전날까지 온라인 누리집에서 사전 신청하거나 행사 당일 현장에서 등록하면 된다.이현재 하남시장은 "취업을 준비하는 청년부터 경험을 살려 다시 일하려는 시민까지 자신의 역량에 맞는 일자리를 찾아 새로운 내일을 준비하는 기회가 되길 바란다"고 말했다.자세한 사항은 하남일자리센터 또는 경기도 5070 일자리박람회 운영본부로 문의하면 된다.