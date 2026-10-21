의료 AI 혜택 공평하게... WHO와 'AI 헬스케어 서울선언'

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부장관이 21일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 2026 세계 바이오 서밋 개회식에서 개회사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 정은경 보건복지부 장관과 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장이 21일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 2026 세계 바이오 서밋에서 AI 헬스케어 서울 선언문을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관과 테드로스 아드하놈 게브레예수스 세계보건기구(WHO) 사무총장이 20일 인천 송도 연세대 국제캠퍼스에 새로 개소한 글로벌바이오캠퍼스 실습교육장을 찾아 설명을 듣고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관과 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장이 21일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 2026 세계 바이오 서밋에서 AI 헬스케어 서울 선언문 발표 기념 촬영하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관과 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장이 21일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 2026 세계 바이오 서밋에서 AI 헬스케어 서울 선언문 발표 기념 촬영하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

인공지능(AI)을 활용한 보건의료 혁신의 혜택이 특정 국가나 계층에 집중되지 않도록 국제사회가 협력하고, 의료 AI의 안전성과 책임성을 확보하자는 내용의 국제 선언이 발표된다. 의료 AI 기술과 인프라(기반시설)에 대한 투자 확대부터 위험 관리, 공중보건 위기 대응, 데이터 활용에 따른 혜택의 공정한 분배까지 아우르는 공동 원칙을 마련한다는 취지다.보건복지부는 세계보건기구(WHO)와 함께 21일부터 22일까지 서울 코엑스마곡 컨벤션센터에서 열리는 '2026 세계 바이오 서밋'에서 '책임 있는 혁신과 글로벌 연대를 위한 AI 헬스케어 서울선언문'을 공동 발표했다.발표자로는 정은경 보건복지부 장관과 테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장이 나섰다. 한국 정부와 WHO 사무총장이 의료 AI 활용에 관한 선언을 공동으로 발표하는 것은 이번이 처음이다.선언문의 핵심은 AI 혁신의 혜택을 전 인류가 공평하게 누릴 수 있도록 국제사회가 연대하고, 인간의 안전과 존엄을 최우선으로 하는 보건의료 AI 활용 원칙을 확립하는 것이다.선언문은 AI를 보건의료에 활용할 때 윤리성과 책임성을 확보하고, 의료서비스 접근의 형평성을 높여야 한다고 강조한다. 국가마다 AI 임상 적용을 위한 준비 수준과 역량에 차이가 있다는 점도 인정하고, 이러한 격차를 줄이기 위한 협력을 촉구한다.이를 위해 첫째, 기술 개발과 투자 확대를 통해 보건의료 혁신을 촉진하고 공동 연구를 강화하기로 했다. AI 연구개발과 인프라에 대한 투자를 늘리는 한편, 의료 데이터 활용 기반을 강화하고 그 성과가 공정하게 돌아가도록 하자는 것이다. 특히 아직 해결되지 않은 의료 수요를 우선적으로 고려하도록 했다.둘째, 의료 AI의 책임성과 위험 관리를 강화한다. 의료 분야에서 AI를 활용할 때 발생할 수 있는 위험을 인식하고 책임 소재를 분명히 하며, 의료인이 AI를 적절하게 활용할 수 있도록 역량을 높이기로 했다. AI의 사용 목적과 위험 수준에 비례해 개발부터 실제 활용까지 전 과정에 걸쳐 감독 체계를 마련한다는 원칙도 담았다.셋째, AI를 활용한 공중보건 위기 조기 탐지와 사이버보안 강화, 생물안보 확보를 위해 국제 협력을 확대한다. 각국 정부와 의료계, AI 개발자, WHO 협력센터, 시민사회가 함께 참여하는 협력 체계를 강화하기로 했다.마지막으로 선언문에 담긴 원칙이 실제 행동으로 이어지도록 공동 노력을 추진하되, 각국이 이행 과정에서 자국의 법률과 국가별 여건을 존중하도록 했다.정 장관은 AI 혁신의 결실이 특정 국가나 계층에 점유되지 않고 지리적·사회경제적 장벽을 넘어 전 세계가 누릴 수 있도록 국제사회와 협력해야 한다고 강조했다.테드로스 사무총장도 보건의료 혁신은 국가 간 보건 격차를 줄이고 공평한 접근성을 보장할 때 진정한 가치를 지닌다는 점을 강조하며, AI 혁신의 혜택이 전 인류에게 전달될 수 있도록 한국 정부와 협력을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.이번 세계 바이오 서밋은 'AI가 불러올 바이오헬스 혁신의 확산'을 주제로 보건의료 분야의 AI 활용과 국제 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 대한민국 정부와 WHO가 공동 주최하고 한국보건산업진흥원이 주관한다.기조행사인 '리더스 다이얼로그'에서는 '선언에서 행동으로: 책임감 있고 모두를 위한 보건의료 AI'를 주제로 선언문의 실천 방안을 논의한다. 의료 AI 혁신의 기반 구축과 책임 있는 활용, 지속 가능한 국제 협력 등이 주요 의제다.이어지는 세션에서는 AI가 신약과 백신 개발, 임상시험, 진단, 병원 운영 등 보건의료 전반을 어떻게 바꿀 수 있을지 살펴본다. 의료 AI의 기술적 위험을 통제하면서 혁신 성과를 전 세계에 공평하게 확산하는 방안도 논의한다.행사 2일 차(22일)에는 AI 기반 바이오헬스 연구개발에 필요한 재원 마련과 글로벌 파트너십을 주제로 논의가 이어진다. 대규모 인프라와 장기 투자가 필요한 분야인 만큼 국제 공동 투자와 민관 협력, 위험 분담 방안 등이 다뤄질 예정이다.이번 행사에는 각국 보건부 장·차관과 국제기구, 글로벌 제약·바이오 및 AI 기업 관계자, 학계 전문가들이 참석한다. 테드로스 사무총장의 방한은 2015년 마가렛 찬 전 WHO 사무총장의 방한 이후 11년 만이다.정 장관은 이번 선언에 대해 "인간의 생명과 존엄을 최우선에 두고 'AI 기본의료'를 실현하며 국제사회와 연대하겠다는 역사적 약속"이라며 "앞으로도 보건복지부는 책임 있는 AI 혁신을 주도하여 AI 발전의 혜택을 함께 향유할 수 있도록 앞장서 나가겠다"고 밝혔다.