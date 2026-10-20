안민석 "학부모는 교육 동반자"... 구리·남양주 교육 현안, 지자체와 함께 푼다

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 19일 오후 구리남양주교육지원청에서 열린 학부모 타운홀 미팅에서 학부모 질문에 답하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 19일 오전 구리시청에서 신동화 구리시장, 이지명 구리남양주교육장, 학부모들과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 19일 오전 구리시청에서 신동화 구리시장, 이지명 구리남양주교육장과 함께 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅을 진행하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 19일 오후 구리남양주교육지원청에서 열린 학부모 타운홀 미팅에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 학부모를 교육행정의 민원인이 아닌 동반자로 규정하고, 지역 교육 현안을 해결하기 위한 현장 소통과 지자체 협력을 이어가고 있다. 특수학교 건립과 과밀학급 해소, 학생 통학 안전 등 교육청 혼자 해결하기 어려운 문제를 지자체와 함께 풀겠다는 구상이다. 학부모 의견을 듣는 데 그치지 않고 예산과 시설, 교육과정의 변화로 연결할 수 있을지가 관건이다.안민석 교육감은 19일 구리시청과 구리남양주교육지원청에서 잇따라 '찾아가는 교육감실' 타운홀미팅을 열었다. 구리와 남양주에서 각각 200여 명의 학부모와 학교장 등이 참석해 지역 교육 현안을 놓고 의견을 나눴다.오전 구리 타운홀미팅에서는 특수교육 지원과 구리남양주교육지원청 분리·신설, 과밀학급 및 교육격차 해소, 학부모 소통 등이 주요 의제로 다뤄졌다.안민석 교육감은 장애학생과 느린학습자, ADHD 학생 등 특별한 돌봄과 교육이 필요한 학생들을 위한 지원 필요성에 공감하며 구리 내 특수학교 건립을 위해 교육청과 지자체, 지역 의원들이 함께 해결책을 마련하겠다고 밝혔다. 11월 중 특수교육 관련 학부모 간담회도 별도로 추진하기로 했다.그는 특히 "학부모는 민원인이 아닌 경기교육의 교육 동반자임"을 강조하며 "학부모 활동에 대한 지원은 늘리되 간섭은 하지 않겠다"고 말했다. 학부모를 교육정책의 수동적인 수혜자가 아니라 학교 현장의 문제를 함께 해결하는 주체로 대하겠다는 취지다.구리시도 교육 투자 확대와 행정 협력에 나서기로 했다. 신동화 구리시장은 내년 교육지원 예산을 2배로 늘리겠다고 약속하고, 학교와 지자체의 체육·문화시설을 서로 개방하는 '벽깨기 협약'을 지속·발전시키겠다고 밝혔다.구리남양주교육지원청 분리·신설과 관련해서도 구리소방서 이전 부지와 토평지구, 재개발 사업부지, 도림초 이전 부지 등을 검토하고 있다고 설명했다. 교육지원청 분리는 행정구역과 교육행정 체계를 둘러싼 과제인 만큼, 실제 부지 확보와 관련 기관 간 협의가 후속 과제로 남아 있다.과밀학급 문제에 대해서는 갈매역세권 개발에 따른 중학교 신설이 대안으로 제시됐다. 교육지원청은 2029년 3월 중학교가 들어서면 갈매지역 과밀학급 문제가 해소될 것으로 전망했다. 구리지역 고등학교의 교육 수준을 높이기 위해 2027학년도부터 '캠퍼스형 공동교육과정'도 운영할 계획이다.오후 남양주 타운홀미팅에서는 체험학습과 학교급식, 녹색어머니회 활동, 학생 통학 안전, 고3 학생의 사회진출 역량 강화, 고등학교 신설 등이 논의됐다.안민석 교육감은 체험학습 과정에서 교사에게 일방적으로 책임을 묻는 현행 제도의 한계를 언급하면서도 내년 관련 사업을 적극 추진하겠다는 뜻을 밝혔다. 녹색어머니회 활동 지원과 급식 질 개선, 신설 병원으로 인한 통학 안전 문제 등도 교육청과 지자체가 긴밀히 협력해 해결하겠다고 했다. 수능 이후 고3 학생을 위한 교육 프로그램은 학생과 학부모의 요구를 바탕으로 마련할 계획이다.교육지원청은 남양주 자율형공립고 3개교와 연계한 거점고등학교 육성, 초중고 교육과정 연계 등을 통해 지역 교육격차를 줄이겠다고 밝혔다. 화도지역은 공동주택 건설계획이 확정되면 고등학교 신설을 적극 추진하고, 도서관 개선 사업도 남양주시와 협력할 방침이다.안민석 교육감은 이번 타운홀미팅을 통해서 교육 현안을 학교와 교육청 내부의 문제로 한정하지 않고 지역사회와 함께 해결하겠다는 방향을 제시했다. 교육시설 확보에는 지자체의 부지와 예산이 필요하고, 통학 안전과 체험학습 역시 여러 기관의 협력이 뒷받침돼야 한다. 교육청과 지자체 사이의 행정적 경계를 낮추겠다는 '벽깨기'가 구호를 넘어 실행으로 이어질 수 있을지가 중요하다.안 교육감은 구리와 남양주에 이어 20일 양평·여주·이천을 찾아 학부모들과 현장 소통을 이어갈 예정이다.