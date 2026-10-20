국민연금, 실버론 예산 85억 늘린다... 자기주식 의결권 기준도 개정

큰사진보기 ▲제7차 국민연금기금운용위원회김성주 국민연금공단 이사장이 20일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년도 제7차 국민연금기금운용위원회에서 정은경 보건복지부 장관의 모두발언을 듣고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제7차 국민연금기금운용위원회김성주 국민연금공단 이사장이 20일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년도 제7차 국민연금기금운용위원회에서 정은경 보건복지부 장관의 모두발언을 듣고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 20일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 2026년도 제7차 국민연금기금운용위원회 회의에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

국민연금이 60세 이상 연금수급자에게 긴급생활자금을 빌려주는 '실버론' 사업비를 85억 원 늘린다. 기업의 자기주식(자사주) 보유·처분 계획에 대한 국민연금의 의결권 행사 기준도 개정해 장기적인 기업가치와 주주가치 제고에 부합하는지를 따져 찬성 여부를 결정하기로 했다.국민연금기금운용위원회는 20일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 제7차 회의를 열고 이 같은 내용의 '2026년도 국민연금기금운용계획 변경안'과 '국민연금 수탁자 책임활동에 관한 지침 개정안' 등을 심의·의결했다고 밝혔다.우선 기금위는 노후긴급자금 대부사업인 실버론의 올해 사업비를 기존 540억 원에서 625억 원으로 85억 원 증액하기로 했다. 이에 따라 연말까지 사업을 중단 없이 이어갈 수 있게 됐다.실버론은 국내에 거주하는 60세 이상 국민연금 수급자에게 전·월세 보증금, 의료비, 배우자 장제비, 재해복구비 등 긴급한 생활자금을 저리로 빌려주는 제도다. 2012년 사업 시행 이후 올해 7월까지 모두 11만5446명이 6297억 원을 빌렸다. 상환 대상 금액 5019억 원 가운데 4984억 원이 상환돼 상환율은 99.3%를 기록했다.대부 한도는 연간 연금 수령액의 2배 이내에서 실제 필요한 비용을 기준으로 최대 1000만 원이다. 올해 4분기 적용 금리는 연 3.21%이며, 최대 2년의 거치기간을 포함해 최장 5년간 원금을 균등분할 상환할 수 있다.기금위는 보건복지부에 금융 취약계층인 연금수급자들이 긴급생활안정자금을 안정적으로 이용할 수 있도록 실버론 사업을 운영해 달라고 요청했다.기금위는 개정 상법에 따른 제도 변화를 반영해 국민연금의 국내외 주식 의결권 행사 세부 기준도 개정했다. 개정 상법에 따르면 기업이 자기주식을 취득하면 원칙적으로 취득일로부터 1년 이내에 소각해야 한다. 다만 법령이 정한 예외 사유에 해당하고, 매년 주주총회에서 자기주식 보유·처분 계획을 승인받으면 예외적으로 보유하거나 처분할 수 있다.이에 따라 국민연금은 기업이 주주총회에서 자기주식 보유·처분 계획을 승인받으려 할 경우, 자기주식 취득 당시 공시한 목적과 계획의 일관성, 계획의 구체성 및 합리성 등을 고려해 장기적인 주주가치 제고에 부합하는 경우 찬성하기로 했다.기업이 경영상 목적을 위해 자기주식을 보유·처분할 수 있도록 정관을 변경하는 안건도 같은 원칙에 따라 판단한다. 예외 사유의 합리성과 자기주식 보유·처분 계획 승인 과정에서 일반주주의 의견을 반영할 수 있는지 등을 살펴 찬성 여부를 결정한다.기업이 자사주를 활용하는 과정에서 경영진의 판단만이 아니라 일반주주의 이익과 장기적인 기업가치도 고려하도록 의결권 행사 기준을 구체화한 것이다.기금위는 이날 국민연금기금 운용위원회와 수탁자책임전문위원회, 투자정책전문위원회, 위험관리·성과보상 전문위원회 등의 운영규정을 개정하는 안건도 의결했다. 보건복지부 직제 개정 사항 등을 관련 규정에 반영하기 위한 조치다.아울러 앞서 제6차 기금위에서 의결한 '국민연금 수탁자 책임활동 이행점검 체계 도입 방안'의 후속 조치로, 이행점검 세부 추진방안을 보고받고 논의했다. 국민연금공단과 국내주식 위탁운용사의 수탁자 책임활동을 점검·평가하기 위한 구체적인 절차와 기준 등이 주요 내용이다.기금위는 기금운용본부에 장기적이고 안정적인 기금 수익 제고라는 원칙 아래 기업의 자기주식이 기업가치와 주주가치를 높이는 데 활용될 수 있도록 주주로서의 책임을 충실히 이행해 달라고 당부했다.