24년간 사유지 언동초·중 통학로... 용인시, 소유권 확보

큰사진보기 ▲용인시는 기흥구 언남동 132-21~27번지 일원 통학로 7필지, 총 935㎡의 소유권 이전 절차를 모두 마쳤다고 20일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

AD

경기 용인시가 24년간 사유지로 남아 있던 기흥구 언동초·중학교 앞 통학로의 소유권을 확보했다. 토지 소유자들과의 협의에 이어 20년 이상 유지·관리한 사실을 근거로 소송을 제기해 남은 지분까지 넘겨받았다.용인시는 기흥구 언남동 132-21~27번지 일원 통학로 7필지, 총 935㎡의 소유권 이전 절차를 모두 마쳤다고 20일 밝혔다.해당 통학로는 2002년 언동초·중학교 개교 당시 학생들의 통학을 위해 조성됐다. 당초 조성 이후 토지 소유권을 시로 이전할 예정이었지만 기부채납이 이뤄지지 않으면서 24년 동안 사유지로 남아 있었다.이 때문에 시는 학생과 주민들이 이용하는 통학로에 캐노피와 안전펜스 등을 설치하거나 기존 시설을 정비하는 데 어려움을 겪었다.학부모와 주민들도 통학 안전을 위해 해당 부지를 시 소유로 전환하고 안전시설을 확충해 달라고 지속적으로 요구해 왔다.문제는 통학로가 3개 민간 소유자의 공동 소유였다는 점이다. 전체 소유권을 확보하려면 각 소유자가 보유한 지분을 모두 이전받아야 했다.시는 먼저 토지 소유자인 A사와 협의해 지난 3월 기부채납에 따른 소유권이전등기를 마쳤다. 이어 B사와도 6월 기부채납 협약을 체결하고 7월 소유권 이전을 완료했다. 나머지 C조합의 지분은 법적 절차를 통해 확보했다.시는 해당 통학로를 20년 넘게 유지·관리해 온 점을 근거로 민법상 점유취득시효가 완성됐다고 판단하고 소유권이전등기 청구 소송을 제기했다.점유취득시효는 타인 소유의 부동산이라도 20년간 소유의 의사로 평온하고 공연하게 점유하는 등 법에서 정한 요건을 충족하면 소유권 취득을 청구할 수 있도록 한 제도다.수원지방법원은 지난 9월 17일 C조합이 용인시에 해당 토지의 소유권이전등기 절차를 이행해야 한다고 판결했다.판결은 10월 7일 확정됐으며, 시는 16일 남아 있던 지분의 소유권 이전까지 마무리했다.이로써 시는 통학로 전체를 시 소유로 확보하고 안전시설 설치와 유지·관리를 추진할 수 있게 됐다.시는 앞으로 인근에서 추진 중인 '용인언남 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 조성사업'과 연계해 통학로의 안전시설을 확충하고 보행환경을 개선할 계획이다.이상일 용인시장은 "이번 통학로 소유권 확보는 24년간 해결되지 않았던 문제를 공직자들이 토지 소유자들과 끈질기게 협의하고 법적 절차에도 적극 나서 해결한 사례"라며 "앞으로도 학생들이 안심하고 학교에 다닐 수 있는 안전한 통학환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.