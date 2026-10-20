2000억 체불 대유위니아, 4대 보험료 90억 체납

2000억 원에 달하는 임금 체불 사태를 빚은 대유위니아 계열사가 90억 원에 달하는 노동자 4대 보험료까지 체납한 것으로 확인됐다.
20일 국회 기후에너지환경노동위원회 김주영(더불어민주당·경기 김포갑) 의원이 건강보험공단으로부터 제출받은 자료에 따르면 10월 8일 기준 대유위니아를 비롯한 계열사에서 89억7800만 원의 4대 보험료가 체납됐다.
보험료별로는 건강보험 38억7700만 원, 국민연금 37억2500만 원, 고용보험 9억6700만 원, 산재보험 4억900만 원 등이다.
사업장별로는 회생절차가 진행 중인 위니아가 65억300만 원으로 가장 많았다. 파산한 위니아전자와 위니아대우중앙연구소의 체납액도 24억7500만 원에 달했다.
체납은 장기간 이어졌다.
위니아는 2023년 9월부터 2026년 8월까지, 위니아전자는 2022년 12월부터 2025년 11월까지 보험료를 내지 않았다. 사업주가 국민연금 보험료를 내지 않으면 그 기간이 노동자의 가입 기간에 포함되지 않을 수 있다.
보험료 징수에도 어려움이 따르고 있다. 회생·파산 절차가 진행되는 사업장은 법에 따라 체납처분이 중지될 수 있다.
이에 따라 위니아 등 회생 사업장에는 압류 등 체납처분이 이뤄지지 않고 있으며, 파산한 위니아전자는 토지 압류가 이뤄진 상태다.
김 의원은 "4대 보험은 아플 때 치료받고, 일하다 다치면 보상받고, 일자리를 잃으면 다시 일어설 수 있도록 하는 가장 기본적인 사회안전망"이라며 "회사는 노동자들의 임금을 떼먹은 것을 넘어 기본적이고 기초적인 생활을 저해할 수 있는 4대 보험 체납까지 자행했다"고 비판했다.
이어 "국민연금은 사업주가 보험료를 내지 않으면 그 기간만큼 가입 기간으로 인정받지 못할 수 있다"며 "임금을 받지 못한 노동자들이 노후 소득까지 잃게 되는 이중의 피해를 막아야 한다"고 강조했다.
그러면서 "국민건강보험공단은 체납액 회수에 총력을 기울여야 한다"며 "나아가 정부는 기업이 회생·파산 절차에 들어가더라도 노동자의 가입 기간과 수급권이 보호되도록 제도 개선을 추진해야 한다"고 촉구했다.
한편, 국회 기후에너지환경노동위원회는 지난 19일 임금체불 사태와 관련해 박영우 전 대유위니아 회장과 그의 차녀 박은진 DYA 대표이사에 대한 동행명령장 발부를 의결했다.
박 전 회장과 박 대표는 오는 27일 고용노동부·경사노위 종합감사에 증인으로 채택됐다.
앞선 13일 고용노동부 국정감사에도 증인으로 채택됐으나, 박 전 회장의 임금 체불 관련 항소심 재판과 이번 국정감사 질의가 관련돼 있다며 불출석 사유서를 냈다.
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