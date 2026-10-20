"사랑한다, 우리 사위"… 10년 들은 말, 엄마에게도 건네려 한다

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"사랑한다, 우리 사위."

"저도 사랑합니다."

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"출근 잘해."

"끊을게요."

큰사진보기 ▲가을 들녘 길가을 들녘을 낀 길. ⓒ 조현규 관련사진보기

"머라도 먹고 나왔어?"

"어제 늦게 끝났니?"

"애들은 안 아프지?"

"언제 하지?"

장모님은 통화를 끝낼 때 늘 이렇게 말씀하신다. 나는 망설이지 않고 받는다.전화를 끊고 이번에는 엄마 번호를 누른다. 엄마와의 통화는 늘 비슷하게 끝난다.통화가 끝나면 차 안이 조용해진다. 장모님께는 10년 가까이 해 온 말을, 나를 낳아 주신 엄마에게는 아직 한 번도 하지 못했다.나는 대전에 살고 세종시 조치원으로 출근한다. 편도 50km, 왕복 100km다. 공공 IT 사업 현장에서 15년째 일하는 직장인에게 출근길 차 안은 하루 중 아무도 나를 찾지 않는 거의 유일한 시간이다. 그 시간에 블루투스 스피커로 연결해 일주일에 세 번 이상 두 분께 안부 전화를 드린다.시작은 장모님이었다. 장인어른이 돌아가신 뒤, 적적하실 장모님께 안부 전화를 드리기 시작했다. 그 전화가 출근길 습관이 되면서 엄마께도 같은 길 위에서 전화를 드린다.회사에 도착하면 메일과 결재가 기다리고, 퇴근하면 중학생과 초등학생 두 아들이 기다린다. 부모님께 전화할 틈은 그 사이, 운전하는 동안에만 난다.장모님은 표현이 넉넉한 분이다. 직접 표고버섯을 키우시는데, 처가에 다녀온 주말이면 그 버섯에 대파를 송송 썰어 넣고 라면을 끓인다. 버섯도 말도 아끼지 않으신다.통화 끝의 "사랑한다, 우리 사위"도 그렇다. 10년 가까이 그 말을 듣다 보니 어느새 나도 "저도 사랑합니다"로 통화를 맺게 됐다. 누가 가르쳐 준 것도 아닌데, 듣다 보니 배운 말이다.엄마는 다르다. 사랑한다는 말은 서툴지만 걱정은 빠지는 법이 없다.셋 다 물음표로 끝나지만 대단한 대답을 바라는 질문은 아니다. 밥은 먹었는지, 잠은 잤는지, 아픈 데는 없는지. 엄마는 사랑한다는 말 대신 이렇게 묻는다. 그게 엄마가 아는 사랑한다는 말의 모양이다.왜 엄마에게는 그 말이 안 나올까. 출근길에 몇 번 생각해 봤다. 쑥스러워서라고 하면 간단하다. 그런데 장모님께 하는 그 말도 처음부터 내 말은 아니었다. 10년 가까이 먼저 듣고 따라 하다 보니 입에 붙었다. 말은 결국 들은 만큼, 해 본 만큼 나온다.엄마와 나 사이에는 그 연습이 없었다. 엄마가 "출근 잘해"로 마음을 전하는 동안 나는 "끊을게요"로 답해 왔다. 서로 다른 말을 쓰면서 같은 마음을 주고받은 셈이다.요즘 출근길에 혼자 하는 질문이다. 내일도 대전에서 조치원까지 50km를 달린다. 장모님께 먼저 전화를 드리고 "저도 사랑합니다"로 통화를 맺을 것이다. 그다음 엄마 번호를 누를 때, "끊을게요" 앞에 한마디를 붙여 보려 한다.10년 동안 장모님께 연습했다. 이제는 엄마에게 갚을 차례다.