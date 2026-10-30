고객의 자산 잘 지키려면? 런던 '원조'가 한국에 건넨 조언

투자의 시대, 남의 돈을 맡아 운용하는 기관은 고객과 투자자의 이익을 위해 책임을 다해야 합니다. 이를 규정한 ‘스튜어드십 코드’가 국내에 도입된 지 10년. <오마이뉴스>는 자산운용사 265곳의 지난 10년간 투자 활동 20여만 건을 전수 조사했습니다. 세계 최초 도입국인 영국도 직접 찾았습니다. 한국 운용사들의 침묵과 영국의 대답을 전합니다.

큰사진보기 ▲마크 배빙턴(Mark Babington) 영국 재무보고위원회(FRC) 규제기준 총괄 이사가 9월 28일 영국 런던 하버 익스체인지 스퀘어 소재 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영국 런던 하버 익스체인지 스퀘어 인근 모습. ⓒ 복건우 관련사진보기

큰사진보기 ▲마크 배빙턴(Mark Babington) 영국 재무보고위원회(FRC) 규제기준 총괄 이사가 9월 28일 영국 런던 하버 익스체인지 스퀘어 소재 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"코드는 기본적으로 커뮤니케이션 도구입니다. 보고와 투명성을 이끌어내죠. 자산운용사와 관련해 자산소유자에게 이전까지 달리 얻을 수 없었던 정보를 주는 겁니다."

"스튜어드십은 높은 기준이어야 합니다. 쉬운 기준이어선 안 됩니다."

"We believe it is possible to balance our commitment to using our voice to drive systemic change through robust stewardship with the need to preserve relationships with clients. Our EOW process enables transparency and clarity as it makes our position clear." (우리는 강력한 스튜어드십을 통해 시스템적 변화를 추동하기 위해 우리의 목소리를 사용하겠다는 우리의 약속과, 고객과의 관계를 유지할 필요성 사이에서 균형을 맞추는 것이 가능하다고 믿는다. 우리의 EOW 절차는 우리의 입장을 명확히 하므로 투명성과 명확성을 가능하게 한다.)

큰사진보기 ▲마크 배빙턴(Mark Babington) 영국 재무보고위원회(FRC) 규제기준 총괄 이사가 9월 28일 영국 런던 하버 익스체인지 스퀘어 소재 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"모든 성과가 1년 안에 나오는 건 아닙니다. 2년, 3년, 4년이 걸리는 것도 있어요. 그러니 올해 당장 말할 거리를 만들기 위해 보고를 비틀지 말고, 실제로 하고 있는 일을 보여줘야 합니다."

Even though the engagement didn't yield the intended results, it was far from futile. The process offered valuable insights into management's thinking, which informed our decision to divest. In stewardship, success isn't always about achieving immediate change. Sometimes, it's about recognising when to walk away in the best interests of our clients while maintaining an open door for future dialogue. (관여가 의도한 결과를 가져오지는 못했지만, 결코 헛된 것은 아니었다. 이 과정은 경영진의 사고에 대한 귀중한 통찰을 제공했고, 이는 우리의 투자 회수 결정에 근거가 됐다. 스튜어드십에서 성공이 항상 즉각적인 변화를 달성하는 것만은 아니다. 때로는 향후 대화를 위한 문을 열어두면서도 고객의 최선의 이익을 위해 언제 떠나야 하는지를 인식하는 것이다.)

Better reporting goes beyond simply reproducing examples of engagement from external managers. Rather, it adds commentary and reflections on how these examples relate to a signatory's stewardship priorities. This means explaining why the example is relevant, what it demonstrates about progress toward objectives, and how it aligns with long-term priorities. (더 나은 보고는 외부 운용사의 관여 사례를 단순히 다시 보여주는 것을 넘어선다. 오히려 그러한 사례가 서명기관의 스튜어드십 우선순위와 어떻게 관련되는지에 대한 논평과 성찰을 추가한다. 이는 해당 사례가 왜 관련이 있는지, 목표를 향한 진전에 대해 무엇을 보여주는지, 그리고 장기적 우선순위와 어떻게 정렬되는지를 설명하는 것을 의미한다.)

"그럼 거의 '보고서를 냈느냐'를 보는 절차네요. '보고서가 얼마나 좋으냐'가 아니라요. 우리는 보고서가 얼마나 좋은지, 조항을 충족하는지를 봅니다."

큰사진보기 ▲마크 배빙턴(Mark Babington) 영국 재무보고위원회(FRC) 규제기준 총괄 이사가 9월 28일 영국 런던 하버 익스체인지 스퀘어 소재 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"보고서를 냈느냐가 아니라, 보고서가 얼마나 좋으냐."

지난 9월 하순, 한국의 날씨는 가을을 잊은 듯했다. 한낮 기온이 30도를 넘나들면서 길거리는 반팔 차림을 한 시민들로 가득했다. 그렇게 가벼운 옷차림으로 14시간 넘게 날아 도착한 런던의 가을은, 사뭇 다른 얼굴을 하고 있었다. 따스한 햇살 속에서도 공기 속에는 서늘함이 짙게 배어 나왔다. 저마다 코트를 입고 거리를 누비는 모습은 그야말로 '트렌치코트의 본고장'다웠다.9월 28일 아침에 찾았던 런던 동쪽의 금융 지구, 카나리워프(Canary Wharf)도 마찬가지였다. 겉옷 안에 깔끔한 셔츠를 갖춰 입은 직장인들은 한 손에는 커피, 다른 한 손에는 에코백을 든 채 고층 빌딩 숲 사이를 바쁘게 오갔다. 출근길 길목마다 들어선 커피차 앞에서 직장인들이 삼삼오오 모여 이야기를 나누는 모습은 마치 여의도 금융가 앞 풍경을 떠올리게 했다. 하지만 이 거리가 품고 있는 자본시장의 규율과 역사는 훨씬 길고도 깊다.그 깊이를 보여주는 대표 사례가 바로, 기관투자자의 책임 이행 규범인 '스튜어드십 코드'다.스튜어드십 코드는 연기금, 자산운용사 같은 기관투자자가 고객의 돈을 맡아 운용할 때 지켜야 할 자율 규범이다. 마치 집사(Steward)가 집안일을 충실히 돌보듯, 기관투자자가 고객의 자산을 잘 지키고 키우기 위해 투자한 기업을 꾸준히 감시하고 목소리를 내게 한 것이다. 그리고 지난 2010년, 이곳 카나리워프에 위치한 영국 재무보고위원회(FRC)에서 세계 최초로 코드를 만들었다. 그야말로 '원조'다.영국의 코드는 지난 2008년 글로벌 금융위기 당시 기관투자자들이 단기 수익에만 치우친 나머지 기업 경영진의 방만한 경영을 방치했다는 처절한 반성에서 탄생했다. 이후 코드가 선언에 그치지 않고 실제 효과를 내기 위해서는 공적 기관의 관리가 필요하다는 의견에 힘이 실렸다. 기업 경영을 감독하던 독립 규제기관 FRC가 제도를 직접 만들고 운영하는 주체로 나선 배경이다.2010년에 처음 만들어진 영국 코드는 2020년 '실제 성과'에 초점을 맞춰 한 차례 전면 개정됐다. 그러다 지난해 지침을 다시 한번 다듬었다. 기관투자자들이 이행 보고서를 쓰는 부담은 덜어주되, 실제 주주로서 어떤 활동을 했는지는 더 깐깐하게 평가하기 위해서다. 이 개정안은 올해 1월부터 시행 중이다.FRC로 향하는 길에는 카나리워프를 관통하는 물길이 흐르고 있었다. 한때 세계에서 손꼽히게 분주했던 항구, 웨스트인디아 도크의 흔적이다. 이제 마천루로 둘러싸인 운하 위로 백조 일곱 마리가 유유히 떠다녔다. 운하를 건너기 위해 철판을 깐 다리를 디딜 때마다 발밑에서 '철컥' 하는 쇳소리가 울렸다.운하 끝에 서 있는 '익스체인지 타워' 건물 1층 로비에서 잠시 숨을 고르자, 한쪽 팔에 서류 뭉치를 낀 신사가 금세 취재진을 맞이하러 내려왔다. FRC에서 규제기준(Regulatory Standards) 부문을 총괄하고 있는 마크 배빙턴(Mark Babington) 이사였다.배빙턴 이사는 영국의 기업지배구조·스튜어드십 코드와 회계 기준 운영을 총괄하는 금융 규제 전문가다. 2020년 총괄 책임자로 취임한 이후 달라지는 금융 환경에 맞춰 영국 코드의 개정 작업을 이끌어온 책임자다. 그와 악수를 나눈 뒤 엘리베이터를 타고 FRC 회의실로 자리를 옮겼다.첫 질문으로 16년 전 코드가 왜 필요했으며, 시장에 어떤 변화를 가져왔는지 물었다. 배빙턴 이사는 코드를 규칙이 아닌 '소통의 도구'로 정의했다. 코드가 도입되면서 기업과 기관투자자 사이에 어떤 대화가 오가는지, 투자자들이 어떤 방식으로 목소리를 내는지가 시장에 드러나기 시작했다는 뜻이다.다만 이 소통이 제대로 작동하려면 보고서를 심사하는 규제기관의 잣대가 무섭도록 깐깐해야 했다. 영국에서는 코드를 선언하는 것만으로 서명기관 명단에 이름을 올릴 수 없다. 기관투자자가 지난 1년간의 주주 활동과 의결권 행사 내역을 담은 '연간 이행 보고서'를 제출하면 FRC가 이를 철저히 심사해 승인 여부를 결정하기 때문이다. 기존 서명기관도 매년 재평가를 받는다.그 깐깐함이 처음 드러난 게 지난 2021년이다. 2020년 달라진 코드에 맞게 FRC가 총 189곳의 신청 기관을 심사한 뒤 첫 서명기관 명단을 발표했는데, 약 3분의 1이 떨어졌다. 모건스탠리자산운용 같은 대형 운용사조차 첫 명단에 들지 못했다. 당시 탈락한 기관들은 실제 활동 내역을 증명하기보다 원론적인 회사 방침을 나열하는 데 그쳤다는 평가를 받았다.당시 탈락 상황을 묻자 배빙턴 이사는 "우리가 거부했다"고 단호히 답했다. 지금도 신규 신청 기관들 중 약 4분의 3만 승인하고 있다고 했다. 그 이유를 묻자 그는 "가령 보고서에는 '우리는 기업과 이렇게 관여한다'고 써놓고 실제 적용된 건 전체 투자의 5%뿐인 경우가 있다"며 "그러면 탈락이다. 설명한 내용이 전체가 아니라 사업의 일부에만 적용되기 때문"이라고 밝혔다.결국 FRC의 잣대는 보고서에 적은 내용이 실제 활동과 일치하느냐다. 다만 탈락한 기관 이름은 공개하지 않는다. 배빙턴 이사는 "떨어진 곳에는 피드백을 줘서 다시 신청할지 스스로 판단하게 한다"고 했다. 그러면서 말했다.그 높은 기준이 향하는 방향은 제법 명확하다. FRC가 거듭 강조하고 있는 건 자세한 설명, 즉 투명성이다.이처럼 투명성을 중시하는 FRC는 이번 코드 개정을 준비하던 지난해, 기존 보고서에서 우수 사례와 유의사항을 추려 '스튜어드십 코드 보고서 작성 안내서(Preparing for the UK Stewardship Code 2026, 사례집)'를 내놓았다. 서문은 배빙턴 이사가 직접 썼다. 그는 새 코드가 스튜어드십의 "투명성과 실효성에 계속 높은 기준을 둔다"고 적었다.그 기준을 실제 보고서에 어떻게 담을지 보여주기 위해, 사례집은 '좋은 의결권 보고의 요소'를 구체적으로 제시했다. 어느 회사의 어떤 안건이었는지, 왜 그렇게 투표했는지, 그 판단이 그동안 기업과 나눈 관여와 어떻게 이어지는지, 안건이 통과됐는지, 찬성·반대표를 행사한 뒤 회사가 어떻게 반응했는지 등을 설명해야 한다는 것이다.FRC가 모범 사례로 꼽은 영국 자산운용사 트리니티브리지의 경우가 대표적이다. 이들은 지분을 갖고 있던 한 컨설팅 회사에 4년 동안 꾸준히 이사회를 새로 꾸리고 독립성을 높이라고 요구해왔다. 주총을 앞두고 실시한 의결권 분석 결과, 이사 2명을 재선임하는 안건에 '반대'하라는 결론이 나왔다. 두 사람 모두 독립 이사가 아닌데 감사위원회와 보수위원회에 앉아 있었고, 위원회에 독립 이사가 충분하지 않았기 때문이다.하지만 투표 직전 변화가 생겼다. 그중 한 명이 감사위원회에서 물러나고, 그 자리에 새로운 독립 사외이사가 들어왔다. 트리니티브리지는 찬성표를 던졌다. 보고서에서는 "이사회 위원회와 전체 구성의 독립성은 아직 나아질 점이 남아 있지만, 이뤄진 진전을 확인했다"며 "변화를 지지하는 뜻으로 경영진과 같은 방향으로 투표했다"고 적었다. 두 이사는 재선임됐고, 트리니티브리지는 독립성을 더 높이기 위해 이메일과 미팅으로 회사와 관여를 이어가고 있다고 밝혔다.FRC는 이 사례와 관련, "트리니티브리지는 의결권 행사 결정에 어떻게 도달했는지 기술하고, 앞서 기업에 관여했던 맥락에서 의결권 행사를 설명한다"고 썼다. 회사가 판단을 내린 과정을 누구든 따라 읽을 수 있게 적어뒀다는 것. FRC가 말하는 '설명'은 이런 것이었다.이처럼 판단의 맥락까지 설명하는 영국의 사례와 달리, 한국 자본시장에서 보고는 그동안 요식행위에 그치는 경우가 많았다. 자본시장법상 국내 운용사들도 일정 규모 이상 주식에 대해 의결권을 행사하지 않으면 그 사유를 공시해야 하지만, 실제 공시만으로는 구체적인 고민이나 판단의 맥락을 확인하기 어렵다. 한 국내 자산운용사는 주주총회 안건 전체에 대해 한 번도 의결권을 행사하지 않으면서, 사유란에 대부분 "의결권 행사가 주총 결과에 미치는 영향이 미미하다"는 문구를 반복해 적어내기도 했다.일부 대형 기관들은 한 발 더 나아가 매년 스스로의 관여 성과를 평가하는 '수탁자책임보고서'를 내기도 했지만, 구체적인 성과는 설명하지 않은 채 회사가 가진 제도나 체크리스트 같은, 딱딱한 설명으로 분량만 채우는 경우가 많았다. 개별 기업의 이름도 A, B, C 같은 익명 뒤에 숨겨져 실제로 어떤 변화를 이끌어냈는지 알기 어려웠다.이와 관련해 배빙턴 이사는 "투표하지 않는다면 왜 투표하지 않는 게 자기 정책인지 보고서에서 설명해야 한다"면서도, 지분이 작다는 건 그 이유가 될 수 없다고 선을 그었다. 그는 "지분 규모는 좋은 기준이 아니"라며 "정말 아슬아슬한 표결이라면, 지분이 1% 미만이라도 의결권 행사는 결과를 바꿀 수 있다"고 일침을 가했다.국내 자산운용사들은 자본시장법 등에 따라 계열사 안건에 대부분 '중립'이나 '불행사' 표를 던지고 있기도 하다. 법은 투자자의 이익을 보호하기 위해 필요하다고 인정되는 경우 예외적으로 직접 의결권을 행사할 수 있는 길을 열어뒀지만, 현장에서는 이 조항을 활용해 목소리를 내는 경우가 드물다. 의결권 행사 사유란에도 "관계 법령과 사내 규정에 따라 중립적인 입장을 취했다"거나 형식적인 문구를 적어놓고 있다.반면 FRC의 해법은 단호하면서도 현실적이다. FRC는 이해상충을 완전히 없애라고 요구하지 않는다. 대신 이해상충이 없는 것처럼 행동하지 말고, 어떻게 관리했는지 공개하라고 요구한다. 모든 서명기관에 이해상충 관리 방식을 공시하도록 하는 이유다. 특히 투자 대상 기업과의 소유·상업적 거래 관계, 여러 고객을 동시에 대리하면서 생기는 이해상충에 대해서는 정책을 나열하는 데 그치지 말고, 이미 발생했거나 발생할 수 있는 사례와 관리 방식을 설명하도록 한다.이에 따라 영국 코드의 서명기관들은 매년 내는 보고서에서 그해 의결권 관련 어떤 이해상충 요소가 있었고 이를 어떻게 관리했는지 구체적으로 적는데 대표적인 사례가 영국 보험·연금사 에이곤 UK다.에이곤 UK는 2024년 4월, 한 다국적 석유·가스 회사의 주총을 앞두고, 이 회사의 기후 대응이 미흡하다고 판단해 운용사들에 이사 재선임에 반대해달라는 의견서를 보냈다. 문제는 이 석유회사가 에이곤의 기업 퇴직연금 고객이기도 했다는 점이다. 표를 던질 회사가 동시에 돈을 내는 고객이었던 셈이다. 에이곤은 이 사실을 보고서에 그대로 적었다. 그러면서도 왜 반대가 정당했는지 근거를 밝혔다.배빙턴 이사는 "투표를 하든 안 하든 상관없다"며 "하지만 투표하기로 했다면 이해상충이 무엇이고 어떻게 관리하는지 설명해야 한다"고 말했다. 또 한국 기관들이 모회사에 대부분 중립 투표를 하는 것 관련 "글로벌 대형사들도 많이들 중립이나 기권을 한다"면서도 "다만 운용사가 그런 선택을 한다면, 진짜 돈의 주인(자산소유자)에게 직접 의견을 낼 기회를 열어두었는지 여부가 점점 중요해지고 있다"고 짚었다.영국 코드는 활동보다 '성과'를 보고할 것을 강조한다. 하지만 배빙턴 이사는 성과를 좁게 보지 말라고 했다.실제 영국 코드는 성과를 만들기 위한 활동이 1년 넘게 걸릴 수 있으니, 그럴 때는 지금까지의 진행 상황과 다음 단계를 보고하면 된다고 적고 있다. 성과를 성공으로만 한정하지 않는 것도 같은 맥락이다. 실패한 관여에서 얻은 교훈 역시 다음 투자 판단으로 이어질 수 있기 때문이다. FRC가 '실패한 관여'의 모범 사례로 꼽은 곳은 영국 운용사 캐슬필드다.영국의 자산운용사 캐슬필드는 투자한 회사를 무려 6년 동안 지켜봤다. 그동안 회사는 이사회 규모를 점점 줄여 독립성을 해치기 시작했고, 권고 기준인 9년 넘게 자리를 지키는 장기 재직 이사들까지 생겨났다. 그러다 회사가 다른 기업을 인수하면서 이사를 한 명 늘렸는데, 새로 들어온 사람도 인수 대상 회사와 얽혀 있어 독립적이지 않은 인물이었다. 캐슬필드는 관여가 한계에 이르렀다고 보고, 투자 회수를 결정했다. 하지만 관여의 과정이 헛되지 않았다고 평가했다.FRC는 이 사례를 두고 "수년간의 관여에서 얻은 통찰이 투자 대상 회사에 대한 시각을, 그리고 결국 투자 회수 결정을 어떻게 이끌었는지 보여준다"고 평가했다. FRC가 본 건 실패 자체가 아니라, 관여와 투자 판단이 하나로 이어져 있다는 지점이었다.배빙턴 이사도 '투자 회수'를 스튜어드십의 한 방식으로 본다고 했다. 그는 "요즘은 특정 지수를 그대로 복사해 주식을 담는 '패시브 투자'가 대부분이라 그들은 쉽게 투자를 회수할 수 없는 구조"라면서도 "하지만 매매 재량권이 있는 액티브 운용사들은 여전히 투자 회수 결정을 하고 있다"고 말했다.영국에서 코드 가입은 의무가 아니다. 그런데도 기관들이 심사를 받아가며 가입하는 이유는 무엇일까. 그 답으로 배빙턴 이사는 돈의 진짜 주인인 '자산소유자'를 지목했다. 그는 "연금 정책을 맡는 노동연금부가 연금제도에 코드 사용을 권장한다"며 "그들이 코드 서명기관이 아닌 운용사에는 위탁을 주지 않겠다고 하는 경우가 꽤 많다"고 말했다.실제 공적연금인 국민연금이 시장을 주도하는 한국과 달리, 영국은 다양한 기업 연기금과 지자체 공무원 연금, 대형 통합연금 등 수많은 자산소유자가 시장에 흩어져 있다. 이들 연기금이 자산을 대신 굴릴 위탁 운용사를 고를 때 코드 서명기관인지 여부를 자격 요건으로 내걸다 보니, 자율 규제인데도 운용사들의 코드 가입은 사실상 '필수'가 된 셈이다.자산소유자가 운용사 선택을 통해 시장 변화를 주도하는 구조인 만큼, 영국 코드는 자산소유자의 책임도 엄격히 정해두고 있다. 코드 '원칙 5(외부 운용사 선정 및 감독)'는 자산소유자가 스튜어드십의 최종 주체이며, 그 책임을 운용사에 전부 넘길 수 없다고 규정한다. 이에 따라 자산의 10% 이상을 외부 운용사에 위탁하는 연기금 등은 운용사를 어떤 기준으로 골랐는지, 어떻게 감독하고 필요할 때 압박했는지 보고해야 한다.대표 사례가 영국 예술위원회 퇴직연금이다. 2024년 연금은 자산을 위탁하고 있는 한 운용사로부터 한 중국 기업에 대한 관여 성과를 보고 받았다. 운용사는 산림 파괴 방지 정책이 없던 이 회사와 2019년부터 대화했고, 진전이 없자 이사회 의장 재선임에 반대표를 던졌다. 이듬해에는 투자 회수 목록에 올렸다. 그사이 회사는 산림 파괴 정책을 도입하고 2050년 탄소중립 약속을 내놓았다.FRC가 주목한 것은 그 다음, 연금의 태도였다. 연금은 "기후변화와 생물다양성은 모두 우리의 환경 분야 우선 스튜어드십 과제의 구성 요소"라며, 이 회사는 물론 비슷한 다른 관여들에 대해서도 운용사에 계속 진척 상황을 요구하겠다고 보고서에 적었다. 이와 관련해 FRC는 보고서가 갖춰야 할 모범적인 요소를 이렇게 요약했다.영국이 보고서의 '실속'을 따져 묻는 동안, 우리 자본시장 보고서는 여전히 형식을 채우는 단계에 머물러 있다. 이런 차이는 한국의 새 스튜어드십 코드가 내년 1월부터 시행될 예정이라는 점에서 더 중요해진다. 한국도 10년 만에 코드를 손본 만큼, 이제는 제도를 도입하는 데서 나아가 보고서의 내용과 실효성을 점검해야 한다.하지만 제도의 허울을 벗겨보면 아직 갈 길이 멀다. 개정 코드는 이행점검을 명문화했지만, 현재 점검은 기관이 매년 활동 보고서를 '제출'했는지 확인하는 데 초점이 맞춰져 있다. 정책을 마련·공개했는지, 관여 사례를 제시했는지 등 형식적인 요건을 충족했는지를 확인하는 수준에 그친다. 영국처럼 보고서의 내용이 얼마나 충실하고 깊이 있는지까지 따져 기관을 걸러내는 구조와는 거리가 있다.국내 상황을 전하자, 배빙턴 이사는 또렷한 눈빛으로 말했다.게다가 제도를 운영하는 주체 역시 공적 기관이 아닌 민간 기관인 한국ESG기준원이다. 자본시장을 감시해야 할 제도를 민간 기관이 맡고 있는 데다, 상장사 ESG 평가와 기관투자자 대상의 의결권 행사 자문 업무까지 함께 수행하면서 구조적인 이해상충 우려가 꾸준히 제기되곤 했다.이와 관련 배빙턴 이사는 "누가 운영하든 독립적이어야 한다. 이해상충이 있어선 안 된다"며 "이해상충을 일으킬 '서비스'를 제공해서도 안 된다"고 잘라 말했다. FRC가 영국의 코드를 맡았던 게 "자산운용사나 자산소유자가 코드를 소유하면 독립적인 스튜어드십이 아니라 자기 이익을 위한 스튜어드십을 만들 위험이 있었기 때문"이라고 설명했다.다만 그는 운영기관에 '법적 권한'이 없다는 사실 자체는 문제가 아니라고 했다. 배빙턴 이사는 "코드를 관리하는 기관에 법적 권한이 없어도 상관없다. 서명기관을 명단에서 뺄 권한이 있고, 다른 누군가가 조치를 취할 수 있다면 말이다"라고 했다. 영국에서는 바로 그런 방식으로 역할이 나뉘어 있다.엄밀히 말해 FRC가 쥔 수단은 사실상 하나, 명단 제외다. 그 이상의 조치는 다른 기관의 몫이다. 자본시장 규제기관인 금융행위감독청(FCA)은 규정을 지키지 않는 기업이나 펀드매니저에게 조치할 광범위한 권한을 갖고 있다. 연금 정책을 맡는 노동연금부(DWP)가 연금제도의 요건을 정하면, 이를 어긴 곳에는 연금감독청이 조치에 나선다. FRC가 우려되는 점을 발견하면 이들 기관에 알리고, 그 기관들이 권한을 써서 조사한다.강제력 없는 자율 규범이 실효성을 갖는 건 이처럼 세 기관의 역할이 맞물리는 '트리오 시스템' 덕분이다. 배빙턴 이사가 "한국ESG기준원에 어떤 서명기관과 관련한 우려가 생겼을 때 금융감독원이나 다른 규제기관에 넘길 수 있느냐"고 되물었던 이유도 여기에 있다.반면 한국에서는 영국 시스템과 같은 유기적 연결고리를 찾아보기 어렵다. 제도를 운영하는 한국ESG기준원은 민간 사단법인인 만큼, 스튜어드십 코드를 제대로 지키지 않는 기관에 대한 우려를 금융당국의 조사나 제재로 곧장 연결할 공식적인 통로가 마땅치 않다. 자율 규범이 힘을 얻기 위해 필요한 장치가 우리 시장에는 여전히 비어 있는 셈이다.인터뷰를 끝마치고 회전문을 밀고 카나리워프의 거리로 나섰다. 아침 출근길을 채웠던 분주함은 한풀 꺾였고, 마천루 사이로 불어오던 바람이 잦아든 자리에는 서늘한 공기만 맴돌았다. 그 공기만큼이나 마음속에 오래 남은 건 그의 한마디였다.형식적인 보고서를 제출하는 데 만족하는 시장으로 남을 것인가, 그 보고서가 품은 실속을 깐깐하게 따져 묻는 시장으로 나아갈 것인가. 런던에서 들은 그 한마디는, 새 코드 시행을 앞둔 한국 자본시장에 무거운 질문을 건네고 있었다.