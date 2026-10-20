"음주운전·갑질 김민석 구의원 사퇴하라"

큰사진보기 ▲"강서시민사회연대가 20일 오전 서울 강서구의회 앞에서 김민석 구의원의 사퇴와 제명 절차 착수를 촉구하는 기자회견을 열고 있다." ⓒ 강서시민사회연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기자회견을 마친 후 강서시민사회연대 대표단이 강서구의회 강선영 의장과 최세진 의회운영위원장과 면담을 갖고 해당 의원에 대한 제명을 촉구했다 ⓒ 강서시민사회연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 강서시민연대 공동대표로 이날 기자회견 주최 측의 일원으로 참여했습니다.



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서울 강서지역 시민사회단체들이 음주운전 적발과 음식점 점주 상대 폭언·갑질 논란에 휩싸인 김민석 강서구의원의 사퇴를 촉구했다. 강서구의회에는 제명 절차 착수와 오는 11월 3일로 예정된 해외 공무출장 취소를 요구했다.강서시민사회연대(아래 강서시민연대)는 20일 오전 9시 30분 서울 강서구의회 앞에서 기자회견을 열고 "김 의원은 즉각 사퇴하고, 구의회는 윤리특별위원회를 소집해 제명을 결의하라"고 밝혔다.지난 14일 KBS 뉴스와 MBN 보도에 따르면 김 의원은 운전 중 교차로에서 잠든 채 발견됐다. 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.08% 이상인 것으로 알려졌다. 김 의원은 음주운전에 앞서 한 주점에서 점주에게 욕설과 폭언을 한 것으로 나타났다.김 의원은 이튿날인 15일 사과문을 내고 "이번 일에 대해 어떠한 변명도 하지 않겠다"라며 "말로만 그치는 사과가 아니라 앞으로의 행동으로 반성의 진정성을 보여드리겠다"라고 밝혔다. 그러나 이후 구체적인 행동은 이어지지 않고 있는 것으로 확인됐다. 20일 오후 김 의원에게 입장을 묻는 문자메시지를 보냈으나 답변을 받지 못했다.기자회견은 임천수 강서시민연대 사무국장의 사회로 진행됐다. 양성윤 강서시민연대 공동대표의 여는 발언에 이어 정우훈 강서시민정치참여단 활동가, 한정희 서울강서양천여성의전화 대표, 이선영 사람과공간 이사장이 차례로 발언했다.양성윤 공동대표는 "지난 7월 제10대 의회가 개원할 당시 의장은 구민의 신뢰를 회복하겠다며 믿고 지켜봐 달라고 약속했다"라며 "그러나 약속에 걸맞은 변화는커녕 10월 14일 전직 의장단의 징역형 선고 당일 현직 의원의 음주운전과 갑질 논란까지 불거지면서 지방정치에 대한 주민 불신이 커지고 있다"라고 지적했다.정우훈 활동가는 "주민을 위해 싸우겠다던 김 의원이 정당한 요구를 하는 음식점 사장과 직원에게 소관 업무인 '영업정지'를 운운하며 난동을 부렸다"라며 "국민 세금으로 월급을 받는 공복이 주민 위에 군림하려 한 것"이라고 비판했다.한정희 대표는 지방자치법상 품위유지 의무 등을 거론하며 구의회가 최고 수준의 징계인 제명을 의결해야 한다고 주장했다. 아울러 음주운전과 갑질 등 비위에 대한 강력한 대응 기준을 마련해야 한다고 강조했다.이선영 이사장은 "음주운전 논란에 폭언과 영업정지 협박까지 더해진 사태를 모호한 사과문만으로 덮을 수는 없다"라며 "탈당이나 상임위원장직 사임에 그칠 것이 아니라 의원직에서 즉각 사퇴해야 한다"라고 말했다.강서시민연대는 기자회견문에서 김 의원의 행위를 공직자의 윤리와 자격을 심각하게 훼손한 사안으로 규정하고 구의회에 다음 세 가지를 요구했다. ▲ 김 의원은 강서구민과 피해 상인에게 사죄하고 즉각 사퇴할 것 ▲ 구의회는 사퇴서 수리로 사안을 마무리하지 말고 윤리특별위원회를 즉각 소집해 제명을 결의할 것 ▲ 예정된 해외 공무출장을 취소하고 제명 절차에 착수할 것.기자회견을 마친 뒤 대표단은 강선영 강서구의회 의장을 면담하고 요구사항을 담은 입장문을 전달했다. 이 자리에는 최세진 의회운영위원장도 참석했다.강 의장은 "의회가 많은 변화를 실천하는 과정에서 불미스러운 일이 생겨 안타깝고 사안을 엄중하게 보고 있다"라며 "시민사회에서 주신 의견을 받아안아 최선을 다하겠다"라고 답했다. 강 의장은 의원 13명이 서명한 김 의원 징계요구서가 19일 접수됐으며, 이 사실을 같은 날 열린 강서구의회 본회의에서 확인했다고 설명했다. 그러면서 관련 절차에 따라 처리하겠다고 밝혔다.해외 공무출장 취소 요구에 대해 최세진 운영위원장은 "해당 사안을 운영위원회에서 기타 안건으로 논의할 예정"이라며 "해외 공무출장의 필요성과 기대효과는 물론, 현재 상황에서 추진할 때 발생할 수 있는 문제점까지 종합적으로 검토해 득과 실을 신중하게 판단하겠다"라고 밝혔다.강서시민연대는 김 의원의 사퇴 여부와 구의회의 후속 조치를 지속해서 지켜보며 추가 대응에 나설 계획이다.