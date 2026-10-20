청년들 울산에서 살아남기, 참 쉽지 않네요

큰사진보기 ▲'울산에서 청년으로 살아남기' 불평등 해소 연속 정책토론회 2차가 20일 울산시의회 4층 다목적회의실에서 열렸다. ⓒ 방석수 관련사진보기

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울산지역 청년들이 겪는 일자리 불평등의 현실을 살펴보고 청년들이 지역에서 안정적으로 일하고 살아가기 위한 정책과제를 논의하는 자리가 마련됐다.민주노총 울산본부 청년위원회와 진보당 윤종오 국회의원실이 공동주최하고 진보당 울산시당 청년위원회가 주관한 '울산에서 청년으로 살아남기' 불평등 해소 연속 정책토론회 2차가 20일 울산시의회 4층 다목적회의실에서 열렸다.이날 토론회에서는 제조업 청년 노동자의 고용불안, 여성 청년의 일자리 선택권 부족, 구직을 중단한 청년의 재취업 문제, 프리랜서와 청년 예술가의 불안정한 노동과 생계 등 다양한 현실이 다뤄졌다.이날 청년들은 현재 겪는 경험을 통해 "일자리 문제를 개인의 노력만으로 해결할 수 없다"며 "고용구조와 예산, 제도 전반의 변화가 필요하다"고 토로했다.먼저 진보당 울산시당 황미래 청년국장은 '울산 청년정책 및 예산 분석' 발제에서 "청년예산의 규모 뿐 아니라 실제 청년들의 고용안정과 지역 정착에 얼마나 기여하는지 살펴봐야 한다"고 지적했다.발제자료에 따르면 2026년 울산시 청년예산은 1871억 원이지만, 일자리 분야 예산 비중은 4.4%로 전국 광역자치단체 평균인 25.9%의 약 6분의 1 수준이다. 반면 교육 분야는 54.0%로 광역 평균 27.8%의 약 2배에 달했다.황 국장은 "청년 일자리 예산 확대와 함께 산업전환 시 신규채용 및 고용유지를 의무화 하는 조례 제정, 산업전환 협의체에 청년과 비정규직 노동자의 참여 보장"을 제안하며 "취업준비 지원을 넘어 청년들이 안정적인 일자리에 진입하고 계속 일할 수 있도록 예산과 제도를 바꿔야 한다"고 촉구했다.금속노조 울산지부 박수홍 총무국장은 '울산 제조업 청년 노동자의 고용실태와 정책과제' 발제에서 "완성차 업체와 협력업체, 정규직과 비정규직 사이의 노동조건 격차가 크다"며 "원·하청 격차 개선과 정규직 전환 기준의 투명화, 산업전환에 따른 고용유지 대책을 마련하고 장시간 노동에 의존하지 않아도 생활할 수 있는 노동조건이 필요하다"고 강조했다.여성 구직청년 허승연씨는 '여성 청년은 왜 울산을 떠나는가?' 발제에서 "전공과 관심 분야를 살릴 일자리가 부족해 다른 지역으로 이동해야 하는 것이 현실"이라며 "여성 청년이 선택할 수 있는 일자리의 폭을 넓히고, 지역 대학과 기업의 연계를 강화하는 한편 문화·여가 공간과 돌봄 여건도 개선해야 한다"고 제안했다.손민수씨는 '쉬었음 청년 손민수 이야기' 발제에서 "취업 이후에도 일을 지속할 수 있는 환경의 중요성"을 강조했다. 그는 "청년 개개인의 특성에 맞는 취업지원과 업무 적응 지원, 심리지원을 연계하고, 취업자 수뿐 아니라 실제 고용이 지속되는지까지 살펴야 한다"고 제안했다.공방을 운영하며 문화예술 프로젝트에 참여하는 김소영씨는 '청년이 떠나는 도시에서, 다양한 삶을 상상할 수 있는 도시로' 발제를 통해 "청년들이 다양한 직업과 삶의 방식을 직접 경험할 기회가 필요하다"고 강조했다. 이어 "청소년들이 축제 기획부터 예산 구성, 홍보, 현장 운영까지 경험하는 실전 프로젝트"를 제안하며, "활동비와 포트폴리오, 후속 프로젝트까지 연계해 지역 안에서 진로를 탐색하고 성장할 기회를 마련해야 한다"고 밝혔다.취업컨설턴트이자 여성 청년 프리랜서인 권이현씨는 '울산에서 여성 프리랜서로 일한다는 것' 발제에서 "청년들이 원하는 양질의 일자리 부족과 청년정책의 정보 접근성, 단발성 지원의 한계"를 지적했다. 이어 "지식기반 서비스와 문화예술, IT 등 다양한 산업의 일자리를 확대하고, 청년 여성의 경력 재도약을 지원하는 한편 프리랜서를 위한 계약·법률 컨설팅과 사회안전망, 공공 공유오피스 확충이 필요하다"고 제안했다.싱어송라이터 스민으로 활동하며 공연장 플러그인을 운영하는 김민경씨는 '울산에서 청년예술가로 살아남기'란 발제에서 "창작뿐 아니라 기획·홍보·공간 운영 등에 투입되는 노동이 충분히 인정받지 못하는 것이 현실"이라고 짚었다. 이어 "공공 문화사업 예산에 창작과 준비, 기획·운영에 필요한 노동을 반영하고, 창작 공간과 전문인력 지원을 강화해 청년 예술가들이 지역에서 활동을 지속할 기반을 마련해야 한다"고 제안했다.진보당 울산시당 청년위원회는 "이번 토론회에서 다룬 청년들의 현실은 서로 달랐지만, 안정적으로 일하고 생활을 이어갈 수 있는 조건이 필요하다는 점에서 맞닿아 있다"며 "제조업 청년 노동자에게는 고용안정과 적정한 임금이, 여성 청년에게는 다양한 직무를 선택할 기회가, 구직을 중단한 청년에게는 맞춤형 취업지원이, 프리랜서와 청년 예술가에게는 노동을 인정받고 활동을 지속할 기반이 필요하다'고 강조했다.이어 "청년들이 지역에 정착하도록 요구하는 것만으로는 문제를 해결할 수 없다"며 "다양한 분야의 일자리를 만들고, 안정적인 노동조건을 보장하며, 청년들이 자신의 적성과 관심사를 발견하고 역량을 펼칠 기회를 마련해야 한다"고 촉구했다.또한 "이를 위해서는 산업정책과 고용정책, 청년정책과 문화정책이 청년들의 실제 삶을 반영하고 필요한 예산과 제도를 마련해야 한다"고 밝혔다.한편 이번 토론회는 '더 걷힌 세금 162조, 불평등 해소에 쓰자'라는 슬로건 아래 진행됐다. 청년들이 마주한 불평등을 개인의 책임으로 돌리지 않고 사회가 함께 해결해야 할 과제로 다루자는 취지다.진보당 울산시당은 "이번 토론회에서 제기된 청년들의 목소리를 바탕으로 청년 일자리 예산 확대, 산업전환에 따른 고용안정 대책 강화, 맞춤형 취업지원, 다양한 산업과 직무의 일자리 확대, 청년 프리랜서와 예술인의 노동환경 개선 등 정책과제를 구체화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.