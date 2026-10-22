공적 사업에는 공적 책임이 따른다

사랑하는 여인에게 청혼하고 싶은데 결혼 자금이 없어 전전긍긍하던 한 청년이 가까운 벗을 찾아가 돈을 빌려달라 청한다. 수중에 돈이 없던 친구는 고리대금업자를 찾아간다. 대금업자는 '기한 내에 갚지 않으면 살 1파운드를 떼어 간다'는 조건으로 돈을 빌려준다. 친구의 도움에 힘입어 청년은 무사히 결혼식을 치른다.
그런데 무역업을 하던 친구의 배가 풍랑을 만나 귀환이 늦어지면서 돈을 제때 갚을 수 없는 처지에 몰린다. 대금업자는 계약서에 적힌 대로 살 1파운드를 내놓으라며, 재판을 청구한다. 친구는 자비를 베풀어달라고 호소하지만, 대금업자는 이 제안을 차갑게 거절한다.
이 소식을 접한 여인은 남편의 벗을 구하기 위해 재판관으로 변장한다. 청년은 재판정에서 '자신이 몇 곱절로 배상할 테니 친구를 살려달라'고 애원한다. 대금업자는 '법이 공정하게 유지되려면 계약이 존중되어야 하며, 그렇지 않을 경우 나라 전체의 신뢰 기반이 무너질 것'이라며 그대로 집행할 것을 요구한다.
대금업자와 화해할 가능성이 없다고 본 재판관은 다음과 같이 판결한다.
약속대로 살을 베어가라. 단, 피는 한 방울도 흘려선 안 된다. 계약서에는 살 1파운드라고 적혀 있지 피를 준다는 말은 없기 때문이다.
16세기 말, 이탈리아의 도시국가 베네치아를 배경으로 쓰인 셰익스피어의 희곡 '베니스의 상인'에 나오는 이야기다. 법률과 자비, 사랑과 증오, 종교와 편견 등 인간 세상의 복잡한 이면을 두루 담고 있는 작품으로, 오늘날까지 연극 무대에 자주 오르는 고전이다.
당사자가 합의하고 서명한 계약은 어디까지 유효한가. 계약은 마땅히 이행되어야 한다는 주장과 계약서에 적힌 내용이 사회질서에 반한다면 그 계약은 무효라는 주장이 충돌할 때, 법은 어느 쪽 손을 들어줄 것인가 등 법학 개론 강의실의 단골 소재로 인용되는 논쟁적 작품이기도 하다.
공공사업 수행기관 법정에 세운 서울시
그런데 430년 전에 발표된 이 희곡 작품이 소환되는 사건이 지금 벌어지고 있다. 무대는 대한민국 수도 서울이고, 등장인물은 서울시와 한 청년 사업가다. 공공사업인 사회투자기금을 추진하며 수행기관에 돈을 빌려준 서울시가 대출금을 회수하기 위해 수행기관의 대표를 법정에 세웠다.
사건의 흐름은 이러하다.
① 서울시가 사업 수행기관과 계약을 체결했다. 정해진 목적에 맞게 돈을 쓰되, 회수가 되지 않을 경우 기관과 대표가 대신 갚는다는 조건이었다.
② 수행기관은 지원 대상에 무담보로 돈을 빌려줬다.
③ 코로나 팬데믹이 발생해 자금을 지원받은 대상 중 몇몇이 돈을 제때 갚지 못했다.
④ 대여금 상환이 지체되고 자금 회수가 불투명해지자 서울시가 대여금을 일시에 상환할 것을 수행기관에 요구했다.
⑤ 수행기관이 이에 불응하자 서울시가 법원에 대여금 반환 소송을 제기했다(2025년 11월 24일).
계약서에 대여금 상환 책임이 수행기관에 있음이 명시되어 있고, 기관 대표가 연대보증을 섰으므로 서울시의 반환 요청은 정당하다고 볼 수 있다. 서울시도 '시의 자금은 국민이 낸 세금이고 따라서 법이 정한 규칙에 따라 공적 자금을 회수하는 건 당연한 절차'라는 입장을 견지하고 있다.
이제 이 흐름 안에 감춰진 것들을 들춰보도록 하자.
① 이 사업은 금융에서 배제된 이들을 돕기 위한 공익 목적 사업이었다.
② 사업 수행의 대가로 수행기관이 보장받은 건 3% 이자가 전부였다.
③ 서울시는 손실 발생 가능성을 잘 알면서도 회수 책임을 수행기관에 떠넘겼다.
④ 코로나 팬데믹이 발생하기 전까지 자금 회수는 원활히 이루어지고 있었다.
⑤ 코로나 위기가 닥쳤고, 수행기관들은 피해기업에 긴급 자금을 지원했다.
⑥ 회수에 문제가 생겼고, 수행기관들은 손실 부담을 덜어달라고 청원했다.
⑦ 서울시는 수행기관의 손실 부담을 덜어줄 방법을 찾겠다고 말했다.
⑧ 서울시장이 바뀌면서 관련 정책과 조례가 폐지되었다.
⑨ 계약서를 근거로 서울시가 수행기관에 반환 소송을 제기했다.
'보이는 것이 다가 아니라'는 말처럼, 겉으로 드러난 것 이면에 해석을 달리할 수 있는 요소가 담겨 있음을 알 수 있다. 서울시는 부실 가능성이 높은 사업임을 알면서도 모든 책임을 수행기관에 떠넘겼고, 코로나 위기로 발생한 손실 부담을 덜어주기는커녕 거꾸로 계약서를 무기로 반환 소송을 제기했다는 사실이다.
서울시로부터 소송을 당한 당사자는 한국사회혁신금융(주)과 회사 대표인 이상진씨다. 지난 9월 필자와 만난 이상진 대표는 '손실 책임을 수행기관이 모두 짊어지도록 설계된 구조가 부당하다는 것을 알면서도 참여를 결정한 건 이 일이 공익 목적의 사업이었기 때문'이라고 말한다.
"그동안 사업 주체인 서울시를 믿고 시의 정책을 충실히 이행했습니다. 하지만 결과적으로 저에게 돌아온 건 10억 원이 넘는 돈을 일시에 갚으라는 청구서뿐입니다. 함께 시작한 일의 책임은 함께 지는 게 마땅합니다"라며, 서울시의 행태를 강하게 비판하고 있다.
무료 변론을 맡고 있는 법무법인 태평양의 유 욱 변호사는 "이 사업은 수행기관에 공적 기금 운용 수탁자에 상응하는 책임을 지우는 것이 마땅한데, 계약서를 근거로 소송을 제기함으로써 손실 위험 전부를 수행기관에 전가하는 잘못을 저지르고 있다"고 역설한다.
사업을 함께 추진한 서울시도 책임져야
'베니스의 상인'과 이 사건은 닮은꼴이다. 사회적 상식에 반하는 부당한 계약이었다는 점이 그러하고, 저간의 사정을 아랑곳하지 않고 '계약서에 적힌 그대로!'를 외치며 채무자를 벼랑 끝으로 몰고 가고 있다는 점이 그러하다. 포용 금융의 온기는 사라지고 비정한 추궁만 남아 있다.
한국사회혁신금융은 지난 8월 20일 이 사건의 원만한 해결을 위해 서울시에 협의를 요청했지만. 시는 소송 중인 당사자와 만나는 건 부적절하다며 거부 의사를 밝히고 있다. 결국 지난 8일 이 사업에 참여했던 수행기관들을 중심으로 공동대책위원회가 꾸려졌고 필자가 상임대표를 맡았다. 서울시의 행위를 묵과할 수 없다고 판단했기 때문이다.
다른 언론에서도 이 문제를 다뤘다. 한겨레사회경제연구원의 조현경 원장
과 필자가 기고
했고 이에 대해 서울시가 지난 2일 보도자료로 해명도 내놓았다.
[팩트브리핑] 서울시의 사회투자기금 회수는 계약과 법령에 따른 정당한 채권관리로, 손실 떠넘기기가 아닙니다 https://mediahub.seoul.go.kr/archives/2019558?tr_code=snews
이 해명 자료를 통해 서울시는 '관련 법령과 약정에 따라 채권관리 절차를 진행하였으며, 지급명령에 대한 수행기관의 이의신청으로 현재 본안소송이 진행 중으로 법원 판단에 따라 후속 조치할 계획'이라고 밝혔다.
이 사건은 오는 11월 26일 세 번째 재판을 앞두고 있다. 현재로서는 서울시와 이상진씨의 다툼이 어떻게 마무리 될지 알 수 없다. 법원이 누구의 손을 들어주든 상관없이, 이 사건은 긴 파장을 남기게 될 것 같다.
'공정한 정책금융을 위한 공동행동' 누리집
(gongjeonggong.vercel.app)에는 사건 개요와 흐름, 여러 단체와 개인이 서명한 선언문이 게재되어 있다. '베니스의 상인'에서 재판관으로 변장한 친구의 아내가 내린 명판결을 빗대어 표현하면, 선언문이 주장하는 내용의 핵심은 이러하다.
약속대로 책임을 피하지 않겠다. 단, 사업을 함께 추진한 서울시도 함께 책임을 져야 한다. 공적 사업에는 공적 책임이 따르기 때문이다.
덧붙이는 글 | 문진수 기자는 사회적금융연구원장입니다