최저임금 상승으로 '무인화' 가속? 살펴보니

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큰사진보기 ▲2020년부터 2024년까지 포스뱅크의 키오스크 평균 판매 가격 추이 ⓒ 전세원 관련사진보기

큰사진보기 ▲2018년~2024년 국내 요식업 키오스크 도입률 및 무인 매장 수 추이 ⓒ 전세원 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년~2026년 상반기 알바천국 아르바이트 채용공고 증감률 ⓒ 전세원 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 상반기 알바천국 아르바이트 채용공고 수 분석 ⓒ 알바천국 관련사진보기

최저임금 인상과 함께 자영업자들의 무인화가 늘고 있다. 그러나 무인화 확산을 최저임금 상승만으로 설명할 수 있을까? 기술 발전, 키오스크(무인기기)의 가격 하락, 구인난 등 다양한 요인도 함께 살펴볼 필요가 있다.2027년 최저시급은 1만 700원으로 확정되었다. 최저임금 인상은 외식업계 무인화 확산에 얼마나 영향을 미칠까? 2025년 최저임금은 시간당 1만 30원이었으며, 2026년에는 1만 320원으로 인상됐다.월 209시간 근무하는 최저임금 근로자 1명을 기준으로 하면 월 환산액은 약 223만 6300원으로, 2026년보다 7만 9420원 증가한다. 같은 조건의 직원 3명을 고용한다면 월 약 23만 8000원, 5명이라면 약 39만 7000원의 임금 증가분이 발생한다.지난 5월 소상공인연합회의 설문조사에서 소상공인 700명 중 87%가 현재 최저임금 수준에 부담이 크다고 응답했다. 인건비 증가에 대한 대응책으로 '고용 축소 및 신규 채용 중단'(38.4%), '무인화·자동화 도입 고려'(32.9%) 순으로 많았다.2024년부터 2026년까지 정규직 종사자 수는 연평균 5.90% 감소했으며, 특히 이·미용실(-20.63%)과 커피숍(-12.64%) 등 일부 업종에서 감소 폭이 뚜렷했다.이러한 조사 결과는 최저임금에 대한 부담이 사업주들의 고용 및 무인화 관련 의사결정에 영향을 미칠 가능성을 보여준다. 다만 무인화 확산을 최저임금 상승만으로 설명하기는 어렵다.2018년 1월, KBS는 최저임금 상승과 무인화 점포 확산의 관계를 보도했다. 보도에서는 인건비 부담뿐 아니라 4차 산업혁명에 따른 기술 발전도 무인화 확산과 맞물려 있다고 짚었다. 당시 키오스크를 도입한 롯데리아 관계자는 "무인포스 1대가 사람 약 1.5명분의 역할을 하고 있으며 매출 증가에도 도움이 되고 있다"라고 말했다.키오스크 가격 하락 역시 무인화 확산에 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 이를 확인하기 위해 국내 POS·키오스크 주요 제조사인 '포스뱅크'의 내수용 평균 판매가격 추이를 살펴봤다. 2020년에는 약 185만 원이었고 2021년에는 약 152만 원으로 하락했다. 2022년부터 2024년(반기)까지는 약 128만 원, 약 115만 원, 약 110만 원으로 꾸준한 하락세를 보였다.이러한 가격 변화는 키오스크 도입 비용 부담을 낮춰 무인화 확산에 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 다만 한 업체의 판매가격만으로 국내 시장 전체의 가격 변화나 무인화 확산의 원인을 단정할 수는 없다.또, 코로나19 바이러스로 인한 비대면 소비문화의 확산도 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 사회적 거리두기가 강화되던 시기에 아이스크림 할인점, 밀키트 매장, 셀프 라면 가게 등 다양한 형태의 무인점포가 확산했기 때문이다.따라서 무인화 확산은 4차 산업혁명으로 인한 기술 발전, 키오스크 가격 하락, 코로나19로 인한 사회적 거리두기 등 다양한 요인이 최저임금 상승과 맞물리면서 나타난 것으로 보인다. 무인화 확산이 키오스크의 직원 대체로 이어진다면, 아르바이트 채용시장에도 변화가 나타날 수 있다. 그러나 무인화가 실제 아르바이트 고용 악화의 원인인지 살펴볼 필요가 있다.이를 확인하기 위해 아르바이트 중개 플랫폼 '알바천국'이 발표한 채용공고 증감률을 살펴봤다. 자료에 따르면 채용공고 증감률은 2022년 상반기 31.4% 증가한 이후, 2023년부터 2025년 상반기까지 3년 연속 감소세(-17.7%, -8.0%, -19.6%)를 보였다. 그러나 2026년 상반기 들어 2.3% 증가하며 반등세로 돌아섰다.2022년 증가추세는 사회적 거리두기가 완화되고 일상 회복이 진행되면서 고용 수요가 늘어난 영향일 수 있다. 2023년부터 2025년까지 감소추세는 전년의 큰 폭 증가에 따른 기저효과가 일부 작용했을 가능성이 있다. 다만, 채용공고 수는 실제 채용 인원이나 취업자 수와 다를 수 있다.2026년 상반기에는 채용공고가 증가세로 전환됐다. 업종별로는 외식·음료(7.1%), 유통·판매(6.4%), 서비스(4.4%) 순으로 증가했다.특히 올해 상반기에는 외국인 지원 가능 아르바이트 채용공고가 증가한 점이 눈길을 끈다. 알바천국에 따르면 외국인 지원 가능 채용공고는 전년 동기 대비 90.9% 증가했고, 지역별로는 충북(191.8%), 서울(140.7%), 인천(109.2%), 경기(106.0%) 순으로 증가했다. 증가 폭이 가장 작았던 제주도에서도 36.4% 증가해 전국적으로 외국인 지원 가능 채용공고가 늘어난 것으로 나타났다.해당 자료는 알바천국이 운영하는 외국인 일자리 플랫폼 'K-HIRE(케이하이어)'에서 발표했다.결국, '최저임금 상승으로 무인화가 가속되고, 그 결과 청년들의 단기 일자리가 줄어든다'는 주장은 신중하게 살펴볼 필요가 있다. 최저임금 상승 외에도 기술 발전, 코로나19로 인한 비대면 소비문화의 확산, 키오스크 가격 하락 등 다양한 요인이 무인화에 영향을 미쳤을 가능성이 있기 때문이다.또한 외국인 지원 가능 채용공고가 크게 증가했다는 점에서 아르바이트 채용시장의 변화를 무인화만으로 설명하기는 어렵다. 다만 이러한 증가만으로 무인화가 청년들의 단기 일자리에 미친 영향을 판단하기는 어렵다.시대 변화에 따라 청년들이 원하는 단기 일자리의 형태가 달라졌을 가능성도 있는 만큼, 무인화와 청년 고용의 관계에 대해서는 추가적인 검증이 필요하다.