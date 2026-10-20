'아리셀 참사' 징역 4년에 진보 정당들 일제히 사법부 비판

큰사진보기 ▲진보 정당들 역시 침묵하지 않았다. 임명희 조국혁신당 대변인은 "3명 숨진 아리셀 참사에 징역 4년, 이것이 조희대 대법원의 '사법정의'입니까"라는 제목의 논평에서 이번 대법원 판결에 대해 "스물세 명이 숨진 중대재해 참사라는 점을 고려하면 면죄부에 가깝다"고 지적했다. ⓒ 조국혁신당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲진보당 또한 이번 대법원 판결을 비판하면서 '조희대 대법원'을 부각했다. 노혜령 진보당 대변인은 서면브리핑을 통해 "참혹한 죽음의 대가가 고작 징역 4년이다. 도저히 납득할 수 없다"라며 대법원의 판결을 규탄했다. ⓒ 진보당 관련사진보기

큰사진보기 ▲정의당 또한 대법원 판결을 비판하는 성명을 내놓았다. 정의당은 "아리셀 대법원 판결, 정의의 확정은 아니다"라는 제목의 성명에서 "오늘 대법원은 안전 의무를 어겨 대규모 참사를 일으켜도 경영책임자는 솜방망이 처벌을 받을 수 있다는 선례를 남겼다"면서 이번 판결을 "중대한 퇴행"이라고 규정했다. ⓒ 정의당 관련사진보기

대법원이 노동자 23명이 숨진 아리셀 참사와 관련해 중대재해처벌법 위반으로 기소된 박순관 아리셀 대표에게 징역 4년을 선고한 원심판결을 확정하자 조국혁신당을 비롯한 여러 정당에서 대법원을 향해 강한 비판의 목소리를 냈다.20일 오전 10시 대법원 1부(주심 천대엽 대법관)는 "박 대표가 중처법상 의무·책임의 주체인 '경영책임자 등'에 해당하고, 안전·보건 확보 의무를 위반해 이 사고가 발생했음이 인정된다"라며 2심 판결을 그대로 확정했다.이에 따라 1심 판결에서 징역 15년을 선고받은 박 대표는 징역 4년으로, 마찬가지로 1심에서 같은 형량을 선고받은 박 대표의 아들인 박중언 아리셀 총괄본부장은 징역 7년으로 1심 판결에 비해 대폭 감형됐다.이러한 대법원의 판결에 유족은 크게 반발했다. 이날 아리셀 중대재해참사 대책위원회는 성명을 통해 "중대재해처벌법의 취지를 훼손하고 피해자들에게 또다시 절망을 안긴 대법원의 판결을 강력히 규탄한다"라며 "사법정의를 훼손한 잘못된 판결"이라고 강하게 비판했다. 대책위는 재판소원을 비롯해 가능한 모든 수단을 강구해 판결의 부당함을 바로잡을 것이라고 덧붙였다.진보 정당들 역시 침묵하지 않았다. 임명희 조국혁신당 대변인은 "3명 숨진 아리셀 참사에 징역 4년, 이것이 조희대 대법원의 '사법정의'입니까"라는 제목의 논평에서 이번 대법원 판결에 대해 "스물세 명이 숨진 중대재해 참사라는 점을 고려하면 면죄부에 가깝다"고 지적했다.조국혁신당은 비상구 설치 의무 없음·유족과 합의 등 2심의 감형 사유에 대해 "유가족뿐만 아니라 국민 상식으로도 납득하기 어려웠다"라며 "오늘 대법원 판결은 일터의 안전사고를 예방하기 위한 중대재해처벌법의 입법 취지를 무력화한 것이자, 아침에 출근하여 저녁에 퇴근하는 평범한 삶을 꿈꾸는 노동자들의 기대를 저버린 최악의 판결로 기록될 것"이라고 꼬집었다.이어 "오늘 판결로 큰 분노와 상처를 입으셨을 유가족들께 깊은 위로와 연대의 뜻을 전한다"라며 유족을 위호한 조국혁신당은 "다시는 아리셀 참사와 같은 사고가 반복되지 않도록, 중대재해처벌법과 산업안전관계법령을 더욱 강화하겠다. 조희대 대법원의 '법 왜곡'에 반드시 책임을 묻겠다"고 강조했다.진보당 또한 이번 대법원 판결을 비판하면서 '조희대 대법원'을 부각했다. 노혜령 진보당 대변인은 서면브리핑을 통해 "참혹한 죽음의 대가가 고작 징역 4년이다. 도저히 납득할 수 없다"라며 대법원의 판결을 규탄했다.진보당은 "노동자 23명이 목숨을 잃었는데도 이 정도의 처벌에 그친다면, 사법부는 노동자의 생명과 안전에 대한 책임을 얼마나 무겁게 여기고 있는 것인가"라며 "중대재해처벌법은 노동자의 생명보다 이윤을 앞세우는 기업의 관행을 바꾸고, 경영책임자가 안전을 책임지도록 하기 위해 만들어졌다. 그런데 이처럼 대형 참사가 발생하고도 경영책임자가 고작 징역 4년만 선고받는다면, 기업이 안전에 투자하고 생명 보호를 최우선에 둘 이유는 약해질 수밖에 없다"고 이번 판결로 인한 악영향을 우려했다.특히 진보당은 "이번 판결은 조희대 대법원장 체제의 사법부가 노동자의 생명과 권리를 얼마나 무겁게 다루고 있는지 묻게 한다"라며 "진보당이 조희대 대법원장 탄핵 추진을 당론으로 밝힌 이유도 여기에 있다. 사법부는 권한을 행사하는 만큼 국민 앞에 책임져야 한다. 노동자의 죽음에 대한 책임마저 가벼워지는 사법 현실을 바꾸지 못한다면 참사는 반복될 것"이라면서 최근 불거진 조희대 대법원장 탄핵론과 이번 판결을 연결지었다. 진보당은 지난 7일, 조 대법원장의 탄핵소추를 당론으로 결정했다고 밝힌 바 있다.정의당 또한 대법원 판결을 비판하는 성명을 내놓았다. 정의당은 "아리셀 대법원 판결, 정의의 확정은 아니다"라는 제목의 성명에서 "오늘 대법원은 안전 의무를 어겨 대규모 참사를 일으켜도 경영책임자는 솜방망이 처벌을 받을 수 있다는 선례를 남겼다"면서 이번 판결을 "중대한 퇴행"이라고 규정했다.정의당은 "사법부는 참사의 규모와 책임에 걸맞게 양형기준을 강화하라. 국회와 정부는 경영책임자의 안전 의무와 처벌 규정의 허점을 바로 잡아라. 아리셀은 유족에 대한 피해 회복과 재발 방지의 책임을 끝까지 이행하라"라며 사법부는 물론, 입법부와 행정부, 그리고 기업의 책임을 함께 물었다.이어 "1911년 뉴욕 트라이앵글 의류공장에서 노동자 146명이 숨졌지만 기업주들은 무죄를 선고 받았다. 세계 사법의 역사에서 사법 정의의 실패로 기억되는 사건"이라며 "오늘 대한민국 대법원은 그 역사의 다음 페이지를 썼다. 정의당은 사법부의 퇴행을 강력히 규탄한다. 오늘의 판결이 앞으로의 선례로 굳어지지 않도록 끝까지 싸울 것"이라고 덧붙였다.