한국일본근대학회 53회 국제학술대회 열려

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큰사진보기 ▲류코쿠대학에서 열린 한국일본근대학회 53회 국제학술대회에서 발표자들은 어문학, 다문화공생, 일본학, 한일교류 등 네 분야로 나누어 발표자 50여 명이 발표를 하고 참석자들과 토론을 이어갔습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

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큰사진보기 ▲류코쿠대학에서 열린 한국일본근대학회 53회 국제학술대회를 알리는 포스터입니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국일본근대학회 제53회 국제학술대회 참석자들이 모두 한 자리에 모였습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 담당하고 있습니다.

17일, 일본 류코쿠대학 헤코관에서 한국일본근대학회(학회장 이경규 동의대학교 교수) 53회 국제학술대회가 열렸습니다. 학술대회는 어문학, 다문화공생, 일본학, 한일교류 등 네 분야로 나누어 발표자 50여 명이 발표를 하고 참석자들과 토론을 이어갔습니다.한국과 일본의 근대는 어두운 시대였습니다. 일본은 근대화와 팽창 욕망으로 대동아 전쟁을 일으켜 이웃 아시아 국가들에게 불행을 안겼고, 진주만 공격으로 자멸을 스스로 앞당겼습니다. 그 역사의 소용돌이 가운데 한반도는 오랫동안 큰 아픔을 겪어야 했습니다. 특히 해방과 조국 분단, 6.25 전쟁의 피비린내를 겪어야 했고 갈등과 아픔은 지금도 이어지고 있습니다.역사의 소용돌이와 아픔은 그것만으로 끝나지 않습니다. 사람은 현실 속에서 살아야 하고, 과거를 직시하고 새로운 희망을 일구어야 합니다. 이번 한국일본근대학회는 현재의 초석이 되는 가장 가까운 역사와 현실을 돌아보고 미래를 여는 새로운 자리였습니다.기조 강연에서 오사카대학 명예 교수 마지마 선생님은 현재 한일 두 나라가 안고 있는 공동의 과제인 저출산, 고령화 사회를 넘어서기 위한 방법으로 외국인 정책을 제시했습니다. 그 가운데 가장 핵심적인 문제로 언어 교육의 중요성을 강조했습니다.우리나라는 1990년대부터 외국인 노동자에게 문호를 개방하여 적극 받아들이고 있습니다. 다문화 가정의 언어교육이나 외국인 노동자의 한국어 교육과 관련된 경험과 지식을 가지고 있습니다. 일본에서도 한국의 경험을 살려 언어 교육의 실천과 능력 향상을 위해 노력해야 한다고 했습니다.다문화 공생분야 발표에서 이행화 동의대학 교수님은 어느 재일 코리안 여성 2세의 기억의 재구성이란 제목의 발표를 했습니다. 재일 한국인 오문자씨는 아버지 세키 기세이(본명, 오귀성, 呉 貴星, 전남 순천에서 태어남, 1914-1986)씨의 큰딸로 1937년 오카야마에서 태어났습니다.1959년 12월부터 북한은 귀국사업이라는 이름으로 일본 정부의 허가를 받아서 일본에 사는 한반도 출신 사람들을 북한으로 실어나르기 시작했습니다. 1984년까지 이어진 사업으로 약 9만 3000여 명이 일본에서 북한으로 삶의 터전을 옮겼다고 합니다(한국민족문화대백과사전, 재일조선인북송사업 참고).그런데 1960년 8월 오문자씨의 아버지 세키 기세이씨가 일본 국회의원들과 함께 북한을 방문하여 북송 귀국 사업을 확인하려 합니다. 그리나 북한 담당자들을 취재의 자유를 허락하지 않았고 의도된 것만 보여주려 했습니다. 이 일을 계기로 세키 기세이씨는 북한의 경제적 현실이나 주민 생활이 지상 낙원이라는 선전과 일치하지 않다는 사실을 폭로하는 데 앞장서게 됩니다.오문자씨는 1958년 이진희(李進熙)씨와 결혼하여 생활했습니다. 이진희씨는 교수로서 일본 조선총련에서 세운 조선대학교에서 역사를 가르치는 일을 했습니다. 조선대학교에서 북한의 역사 교육, 민족 교육을 담당하였습니다. 이진희 교수는 일본 군부가 군국주의를 합리화하기 위해서 광개토왕 비문을 의도적으로 변조시켰다고 처음으로 밝히기도 했습니다.여기서 오문자씨는 갈등을 겪게 됩니다. 처음 민족운동자로서 북송사업을 선정하고 지원했던 아버지 세키 기세이씨가 북송 사업을 극렬 반대하는 반대자가 되고, 자신의 남편은 북한의 민족 교육을 지원하고 역사를 가르치는 역사 교수로 조선대학교에서 일을 했기 때문입니다.오문자씨의 갈등은 분명합니다. 북송사업을 반대하여 민족의 반역자로 낙인 찍힌 아버지를 따를 것인가, 아니면 민족 역사 교육을 지원하는 남편을 따를 것인가? 한때 이혼하고 아버지에게 돌아가야 할 것인지도 진지하게 고민하기도 했습니다.갈등 속에서 오문자씨의 남편 이진희 교수는 20여 년간 몸담았던 조선대학교를 1971년 떠나 2012년 폐암으로 죽습니다. 아버지 역시 1986년 72세 나이로 세상을 떠납니다.오문자씨는 친정아버지 세키 기세이와 남편 이진희 교수 사이의 갈등 속에서도 전쟁 이후 재일 한반도 출신 사회의 분단과 차별, 여성의 삶과 정체성의 문제를 기록하고 일본 사회와의 공존을 모색하는 일을 꾸준히 이어왔습니다. 특히 오문자씨는 1991년 재일 여성 문예 동인지 '봉선화'를 창간하여 20호까지 발행했습니다.사람은 혼자서 살 수 없습니다. 나라나 사회 곳곳에서 삶을 이끌어갑니다. 그 나라나 사회가 특정 목적을 가지고 야욕을 품을 때 개인의 삶은 거센 풍랑을 만난 난파선이 되어버리고 맙니다. 특히 경계인의 입장에서 그들이 겪었을 삶의 고통과 마음의 불안은 얼마나 컸을까요.참고문헌> 세키 기세이, 낙원의 꿈 깨지고- 북조선의 진상, 젠보샤(全貌社), 1962., 세키 기세이, 반으로 갈라진 조국, 1962., 오문자(吳文子 ), 기억의 잔영 속에서 – 어느 재일 한반도 출신 여성의 뒤안길, 사회평론사, 2017, 이행화, 어느 재일코리안 여성 2세의 기억의 재구성 -가족에 대한 기억을 중심으로, 한국일본근대학하괴 제 53회 국제학술대회 발표집, 2026.10.17