추미애 첫 조직개편, 30실국→25실국… AI·반도체에 역량 집중

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 6일 오후 경기도 율곡홀에서 열린 주간회의를 주재하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기도청 전경 ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 취임 이후 첫 조직개편에 나선다. 여러 부서에 흩어진 정책 기능을 통합해 부서 간 칸막이를 줄이고, 인공지능(AI)·반도체·노동산업안전 등 미래 핵심 분야에 행정역량을 집중하겠다는 구상이다. 조직 규모를 줄이는 데 그치지 않고 정책을 기획하는 기능과 현장에서 사업을 수행하는 역량을 함께 강화하겠다는 것이 이번 개편의 방향이다.경기도는 민선 9기 첫 조직개편안을 마련해 오는 21일 입법예고한다고 20일 밝혔다. 개편안에 따르면 도 본청 조직은 기존 30실국 5담당관 151과에서 25실국 5담당관 141과로 줄어든다. 실국은 5개, 과는 10개 감소한다.이번 개편은 개별 사업과 현안에 대응하는 과정에서 분산된 조직을 정비하고, 유사·중복 기능을 통합해 행정의 효율성과 정책 실행력을 높이는 데 초점을 맞췄다. 조직을 단순히 축소하기보다 기능을 재배치해 도정의 우선순위를 분명히 하겠다는 취지다.조직개편의 첫 축은 분산된 정책 기능의 통합이다. 도는 세입 전망과 예산 편성, 공유재산 관리를 총괄하는 재정기획국을 신설한다. 재정 관련 업무를 한데 모아 재정 운영의 효율성을 높이겠다는 것이다. 재정 여건 변화에 신속하게 대응하고 예산 편성과 집행 사이의 연계성을 강화할 수 있을지가 관건이다.교통국과 철도항만물류국, 경기국제공항추진단은 교통혁신실로 통합·격상한다. 교통수단별로 나뉘어 있던 정책을 연결해 광역교통망 구축과 교통 현안에 대한 조정 기능을 강화한다는 구상이다. 경제·산업 관련 기능도 경제산업실로 통합해 민생경제와 반도체·첨단산업 육성을 두 축으로 운영한다.경기 북동부 발전 정책도 통합 대상이다. 균형발전기획실과 평화협력국, 경기북부특별자치도추진단을 평화균형기획실로 묶는다. 균형발전과 접경지역 지원, 평화협력 업무를 연결해 지역 현안에 종합적으로 대응하겠다는 취지다.농수산생명과학국과 축산동물복지국은 농축수산생명국으로 통합한다. 도시주택실과 도시개발국은 도시기획국과 주택정책국으로 재편해 공간계획과 주택·택지·도시정비 업무의 역할을 구분한다. 공정경제와 특별사법경찰, 체납징수, 행정심판 기능을 모은 공정경제사회국도 신설한다.청년·청소년 지원 체계도 손본다. 미래평생교육국을 미래세대국으로 개편해 청년과 청소년의 성장·자립 지원을 총괄하도록 한다. 개별 사업을 각각 추진하는 방식에서 벗어나 성장 단계에 따른 지원을 연계하겠다는 방향이다.통합으로 확보한 역량은 미래 핵심 분야에 집중한다. 반도체첨단산업기획관을 신설해 반도체산업 육성을 강화하고, 노동국은 노동산업안전국으로 개편한다. 산업 경쟁력 확보와 함께 노동 현장의 안전 및 권익 보호에 대응하는 조직을 강화하겠다는 것이다. 도는 AI를 비롯한 핵심 행정수요에 대응하고 직접 사업 수행력을 높이는 데도 조직개편의 초점을 맞췄다.이번 개편에서 주목할 대목은 조직의 크기보다 기능과 책임을 재설계하는 데 무게를 뒀다는 점이다. 재정·교통·경제처럼 여러 부서의 협업이 필요한 분야는 통합하고, 반도체와 노동산업안전 등 정책 우선순위가 높은 분야에는 별도 기능을 강화하는 방식이다. 조직을 줄이면서도 필요한 분야의 역량은 보강하겠다는 구상이다.다만 조직 통합이 곧바로 정책 성과로 이어지는 것은 아니다. 부서 간 업무 조정이 실제 의사결정 속도를 높이는지, 재배치된 인력이 현장 사업의 실행력으로 연결되는지가 중요하다. 특히 재정기획국 신설이 재정 운영의 효율성을 얼마나 높이는지, 교통혁신실이 광역교통 현안을 얼마나 실질적으로 조정할 수 있는지가 개편의 효과를 가늠할 기준이 될 전망이다.정두석 경기도 기획조정실장은 "이번 조직개편은 유사·중복 기능을 통합해 칸막이를 허물고, 각 조직의 역할과 책임을 명확히 하는 데 중점을 뒀다"며 "통합으로 확보한 역량을 미래 핵심분야에 집중해 도민이 체감할 수 있는 정책 성과로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.경기도는 21일부터 26일까지 조직개편안을 입법예고하고 경기도의회와 노동조합 등 각계 의견을 수렴할 예정이다. 이후 경기도의회 심의·의결을 거쳐 개편안을 확정한다.