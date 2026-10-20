"공항 수속부터 현지 레스토랑까지"… 베테랑 항공인이 전하는 '여행의 품격'

큰사진보기 ▲서울 강서구립 가양도서관(아래 가양도서관)이 11월 5일 오후 7시 도서관 제1강의실에서 해외여행 특강 ‘입이 트일수록 여행의 품격이 높아지는 영어’를 개최한다. ⓒ 서울 강서구립 가양도서관 관련사진보기

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해외여행을 떠날 때마다 말문이 막혀 곤혹스러웠던 경험이 있거나, 현지에서 매너 있게 소통하며 한층 깊이 있는 여행을 즐기고 싶은 시민들을 위해 서울 강서구립 가양도서관(아래 가양도서관)이 특별한 만남을 준비했다.가양도서관(이하 가양도서관)은 11월 5일 오후 7시 도서관 제1강의실에서 해외여행 특강 '입이 트일수록 여행의 품격이 높아지는 영어'를 개최한다. 이번 특강은 '35년 항공사 근무자의 퍼스트 클래스 여행자 되기 실전 가이드'라는 부제를 달고, 수십 년간 국제 현장을 누벼온 베테랑 전문가의 생생한 경험담과 실전 노하우를 다룰 예정이다.이번 강좌는 단순한 암기식 문법이나 단순 회화를 넘어, 여행자가 현장에서 즉시 활용할 수 있는 알짜배기 내용으로 알차게 구성된다.첫 번째 세션인 '여행 영어'에서는 공항 출발부터 귀국길에 오르기까지 상황별 필수 표현을 입체적으로 다룬다. 까다로운 탑승 수속과 기내 요청 사항, 긴장되기 마련인 입국 심사 등 해외여행 길목마다 마주치는 순간에 유용한 실전 회화를 다룬다.두 번째 세션 '글로벌 매너'에서는 한 걸음 더 나아가 '품격 있는 여행자'가 되는 길을 안내한다. 공항과 호텔, 레스토랑 등 현지 공간에서 문화적 차이를 이해하고, 현지인들에게 인상적인 대접을 받을 수 있는 에티켓과 소통 매너를 강사 특유의 입담으로 풀어낼 예정이다.이야기를 이끌어갈 강사는 대한항공에서 35년간 몸담으며 현장 영업부터 홍보 총괄까지 두루 거치고, 한국배구연맹(KOVO) 사무총장을 지낸 신무철 씨다.경기고와 경희대를 졸업하고 핀란드 헬싱키 경영대학원에서 MBA를 마친 그는 1985년 대한항공에 입사한 이래 그룹통합홍보실, 서울여객지점 영업 담당, 홍콩여객지점장, 통합커뮤니케이션실 상무와 전무 등을 역임했다.그의 무대는 항공사에만 머물지 않았다. 2010년 평창동계올림픽 유치위원회 홍보처장에 이어 2014년부터 2016년까지 평창동계올림픽 조직위원회 홍보국장을 맡아 세계 각국의 인사들과 소통하며 국제 스포츠 행정을 이끌었다.2020년에는 프로배구 V-리그를 총괄하는 한국배구연맹 사무총장으로 자리를 옮겨 스포츠 현장을 지휘하기도 했다. 글로벌 현장에서 외국인들과 호흡하며 쌓아온 소통 기술과 국제적 감각을 시민들과 공유하고자 강단에 서게 됐다.가양도서관 관계자는 "매달 한두 차례씩 시민 대상 특강 프로그램을 꾸준히 운영하고 있다"라며 "이번 특강은 번역기에만 의존하지 않고 여행에 필요한 필수 영어 문장과 에티켓을 쉽게 익히고 싶다는 주민들의 요구를 반영해 기획했다"라고 말했다.이번 특강은 관심 있는 성인 40명을 대상으로 진행되며, 수강료는 전액 무료다. 수강 신청은 오는 10월 21일 오전 10시부터 가양도서관 홈페이지 내 '독서·문화·행사' 메뉴를 통해 선착순으로 접수할 수 있다. 행사와 관련한 상세한 문의는 가양도서관을 통해 안내받을 수 있다.