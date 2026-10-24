욕망은 법으로 못 막는다... 아이스크림가게의 비밀문

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미국의 역사를 온몸에 품고 있는 뉴욕. 누군가 살아냈고, 누군가 살아가는 빌딩 숲 사이사이의 이야기를 하나씩 담아 보려 합니다.



큰사진보기 ▲금주법 시대인 1922년, 시민들이 밀주 운반선 '실버 스프레이(Silver Spray)' 호 옆에 모여 금주법 집행관들이 갑판 위에 놓인 5갤런짜리 병에 담긴 ‘화이트 라이트닝’을 엘리자베스 강으로 쏟아붓는 모습을 지켜보고 있다. 버지니아주 노퍽에서 촬영된 사진이다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지도상 롱아일랜드의 위치 ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

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큰사진보기 ▲샬럿의 디저트 가게보기엔 평범한 아이스크림과 간단한 디저트를 파는 작은 가게이지만, 숨은 비밀이 있다. 단속반에게 걸리지 않도록 '작은 소리로 말하라'는 뜻의 비밀 주점(Speakeasy, 스피크이지)이 운영되던 곳이다. 가게 아래쪽 작은 스탠드 간판이 서있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲비밀 주점에서 제공하는 암호샬럿의 스픽이지 비밀주점은 매주 다른 암호를 홈페이지를 통해 제공한다. 책장을 통해 비밀 통로로 들어가기에, 암호도 책장의 책을 클릭하면 펼쳐지도록 디자인 되었다. 지금은 밴드의 연주와 함께 칵테일과 저녁을 즐기는 그릴&바 주점으로 운영되고 있다. 화면 아래쪽에 맘껏 즐기되 조용히 하라(Keep it Quiet)는 재치있는 문구가 달렸다. 비밀주점을 가리키는 'Speakeasy(스픽이지)'가 단속반을 피해 낮은 목소리로 말하라는 의미에서 온 문구이기 때문이다. ⓒ 샬럿스픽이지닷컴 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲샬롯의 디저트 가게겸 비밀 주점가게 1층에는 아이스크림 기계와 디저트 바로 꾸며져 있다. 멀리 요원에게서 신분증 검사 받고 방명록을 작성중인 고객이 보인다. 다른 통로가 없을 것 같은 안쪽에 비밀 문이 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲비밀 주점으로 가는 문책장 위에 놓인 작은 동상을 당기고 발로 책장을 두어 번 두드리면 비밀 지하 통로로 이어지는 문이 열린다. ⓒ 장소영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치에도 실립니다.

사람들은 궁금해했다. 그는 대체 이렇게 큰 저택에서 매일 밤 연회를 열 정도의 재산을 어떻게 모은 것일까? 약국 운영만으로는 어림도 없다. 그러나 그 누구도 대놓고 묻지 않았다. 호화로운 파티를 즐길 뿐이었다.소설 <위대한 개츠비(The Great Gatsby)>의 배경은 술을 제조하거나 유통·판매가 금지되었던 미국 금주법의 시대(Prohibition Era, 1920~1933)다. 3년 만에 대저택을 구입할 정도로 개츠비가 일확천금을 벌어들인 건 역시나 밀주업을 통해서였다.우리 가족은 맨해튼 동쪽의 긴 섬, 롱아일랜드(Long Island)에 산다. 대서양과 맞닿는, 섬 남쪽의 긴 모래 해변은 휴양지로 유명하고, 코네티컷주와 마주 보고 있는 북쪽의 아름다운 해안에는 부자들이 대저택을 짓고 살아왔다. 소설 <위대한 개츠비>는 롱아일랜드 북쪽의 화려한 대저택을 배경으로 쓰였다.뉴욕 주민들은 롱아일랜드의 머리글자만 따서 'L.I.(엘.아이.)'라고 부른다. 그런데 백여 년 전에는, 또 다른 의미로 롱아일랜드를 'L.I.(엘.아이.)라 불렀다. 술의 섬, 리쿼 아일랜드(Liquor Island)라는 별명으로 말이다. 졸부 개츠비도 롱아일랜드 북쪽 그레이트넥(Great Neck)의 대저택에 살며 술 파티를 열었다.롱아일랜드는 미국 동쪽 해안선에서 대서양 쪽으로 불쑥 튀어나온 큰 섬이다. 덕분에 미국 영해와 공해상의 경계에 상당히 가깝다. 이 점을 이용해 술을 몰래 들여오는 밀수선이 판을 쳤다. 그중 가장 유명한 밀수업자가 롱아일랜드의 빌 매코이(Bill McCoy) 선장이었다.매코이는 영해 밖 먼 바다로 나가 캐나다, 바하마 등지에서 술을 싣고 오는 배와 접선을 했다. 그는 구입한 술통을 단속선의 눈을 피해 매코이의 배에 접근해 온 작고 빠른 보트에 되팔았다. 그는 특별한 술 포장법도 개발했다. 네모난 작은 박스와 지푸라기로 물에 뜰 만큼 가볍고, 재빨리 옮기기 쉬운 술 상자를 만들었다. 단속반에 걸릴 경우 상자를 바다에 버렸다가, 몰래 다시 건져 왔다고 한다.맥코이는 스스로를 '정직한 불법자'라 불렀다. 밀주 사업을 하는 중에도 다른 주조업자와 달리 술에 물을 타지 않았고, 마피아나 부패 경찰과 손잡지 않았다. 심지어 맥코이 자신은 술을 한 방울도 입에 대지 않았다. 영어권에서 진품이나 높은 신용을 뜻하는 '더 리얼 매코이(The Real McCoy)'라는 표현은, 아이러니하게도 순도 높은 진짜 술을 유통하던 밀주업자에게서 유래했다.이렇게 밀수선을 타고 들어온 주류는 비싼 값이 매겨져, 비밀 바(Bar)나 개인 주택의 술 창고(Home Bar)로 옮겨졌다. 술을 사고 파는 행위는 단속 대상이었지만 집에서 즐기는 행위는 단속 대상이 아니었기 때문이다. 그래서 소설 속 '개츠비'도 매일 밤 술 파티를 벌일 수 있었다. 미국 가정의 홈파티 문화가 이때부터 정착되었다는 설도 있다.개츠비 같은 부자들이야 술 창고에 질 좋은 진품 술을 쟁여놓고 마실 수 있었지만, 서민들에겐 불가능한 일이었다. 욕조에 술을 빚어 마시다 탈이 나기도 하고, 단속반을 피해 술처럼 보이지 않게 하기 위해(또는 맛없고 거친 술맛을 융화시키려고) 주스나 향신료, 탄산음료를 잔뜩 섞어 마셨다. 덕분에 미국식 칵테일 종류가 엄청나게 늘어났다.우리 집에서 멀지 않은 곳에 파밍데일(Farmingdale)이라는 오래된 마을이 있다.지난 주말, 아이들과 집에 돌아가는 길에 특별한 디저트 가게를 찾아가 보자고 했다. 가게 이름은 샬럿의 디저트 가게(Charlotte's Dessert). 한쪽에서는 젤라토와 커피를 팔고, 긴 벽을 따라 셀프 요구르트 아이스크림 기계가 놓인, 겉보기엔 평범한 디저트 가게다.그런데, 이 가게에는 또 다른 이름이 있다. '샬럿의 스피크이지(Speakeasy: 낮은 목소리)'. 바로 비밀 주점이다. 단속반에 걸리지 않게 조용히 말하라는 뜻이다.사실 이 건물은 금주 시대의 비밀 주점 공간을 그대로 유지하는 곳이다. 금주법이야 오래전에 폐지되었고, 요즘은 그저 손님들이 잠시 유쾌한 시간을 가지는 곳일 뿐이다.가게 홈페이지에는 매주 바뀌는 '비밀 암호'가 뜬다. 디저트 가게 안쪽에 서 있는 덩치좋은 요원(Security)에게 암호를 말하면 신분증을 통해 나이를 확인받고, '비밀 방명록'을 쓴다. 그러고 나면 요원은 "이제 입장하셔도 좋습니다"하고 미소만 지을 뿐 안내를 하지 않는다. 비밀 문을 찾아보라는 뜻이다.성인이 된 우리 집 첫째에게 바(Bar)를 찾아보라고 했다.잠시 둘러보다가 '여기인 것 같은데...'하며 책장을 밀어도 보고, 옆으로 움직여 보려고도 했지만 꿈쩍도 하지 않았다. 그러는 사이, 한 여성 고객이 다가와 비밀 문을 열더니 웃으며 안으로 들어갔다. 비밀은 책장 위에 놓인 작은 동상에 있었다. 동상을 누르고 발로 책장 밑을 몇 번 두드리면 비밀 문이 열리는 것이다.1층은 디저트 가게이지만, 비밀 문을 통해 들어가는 지하는 밴드의 연주를 들으며 저녁 식사와 칵테일을 즐길 수 있는 작은 펍(Pub)으로 운영된단다.아이스크림을 하나씩 받아 들고 주차장으로 걸어가면서 아이들에게 물어보았다. 만약 '아이스크림 금지법'이 생긴다면 어떻게 하겠느냐고. 다들 냉동실에 재료를 얼려 먹을 거라고 하면서도 그다지 맛있지는 않을 거라며, 위험을 무릅쓰고라도 '비밀 아이스크림 가게'를 찾아갈 거란다.그런데 막내가 "그런 법은 절대 생기면 안된다. 그러면 더 이상 독립유공자 후손을 도울 수 없다"고 말해 잠시 놀랐다. 안중근 의사를 유독 좋아하는 막내는, 한 번씩 한인 마트에서 빙그레 '투게더'를 사 먹는다. '투게더' 포장지에 독립유공자 후손을 지원하고 있다는 문구를 읽은 후로 곧잘 투게더를 사달라고 한다.막내는 오빠로부터 "제발 너무 진지하게 대답하지 마라"며 놀림을 받긴 했지만, 내 눈엔 좀 기특했다.달콤함이나 짜릿함은 막을 수 없는 욕구다. 법으로 막아보려다 시민의 건강을 지키기는커녕, 개츠비 같은 밀주업자나 마피아 같은 범죄 조직의 배만 불려주었다.지난 2021년, 뉴욕주는 기호용 대마 사용을 합법화했다. 맨해튼에 나갈 때마다 지하철과 거리에서 풍기는 대마초 냄새가 불편하다. 최근 불법 매장 단속을 강화하고, 합법 매장 허가를 신속하게 내주면서 뉴욕 주정부의 예상을 뛰어넘는 거액의 세금이 거둬지고 있다고 한다. 이 정책이 후일 어떤 결과를 낳고 어떤 평가를 받게 될까.과거 롱아일랜드에는 수백 개의 농장이 있었다. 농장의 수만큼이나 많은 특제 치즈와 와인이 있었다고 한다. 다수의 와이너리가 문을 닫았지만, 뉴욕 시민에게 롱아일랜드는 여전히 일품 와인을 보유한 와이너리의 섬이다.와인은 잘 모르니, 장인들이 만드는 수제 치즈나 맛볼 겸 롱아일랜드 깊숙한 곳까지 아이들과 단풍 여행을 떠나보고 싶다. 리쿼 아일랜드 철도, 아니 롱아일랜드 철도(LIRR)를 타고 말이다.