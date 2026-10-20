3기 신도시 현장 찾은 이 대통령 "공급 방해 규제 과감히 개선"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 인천 계양 공공주택지구에서 열린 주택공급현장 간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 인천 계양 공공주택지구를 찾아 3기 신도시 현장 시찰을 하고 있다. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 20일 오후 3기 신도시 인천 계양지구에서 열린 현장 간담회에서 "3기 신도시에서의 신속한 주택 공급은 부동산 정책의 성패를 가르는 중요한 분기점이 될 것"이라고 강조했다. 아울러 "실제 착공 계획이 하루라도 더 앞당겨질 수 있도록 최선을 다해 주시기 바란다"고 당부했다.인천 계양지구는 3기 신도시 가운데 가장 먼저 입주가 시작되는 곳이다. 이 대통령은 모두발언을 통해 "인천 계양지구는 3기 신도시 주택 공급의 첫 결실이라는 점에서 큰 의미가 있다"며 "정부는 착공을 주택 공급 기준으로 관리하고 있는데, 우리는 국민들께서 체감하실 수 있도록 주택 공급 기준은 바로 입주여야 한다"고 했다.특히 "이미 발표한 공급 정책이 제대로 이행되지 못하는 것 같은 모습을 보이면 부동산 정책 전반에 대한 국민의 신뢰도가 떨어질 수밖에 없다"면서 3기 신도시 주택 공급 일정 단축을 강조했다.참고로 정부는 지난 8월 인허가와 보상, 부지 조성 등을 병행·조기 진행하는 등의 최단기 모델을 구축해 3기 신도시 등 8만 9천 호 공급 시기를 당초보다 1년 이상 앞당기겠다고 한 바 있다.이에 대해 이 대통령은 "예측 가능한 공급을 통해 시장의 불안감을 해소하고 궁극적으로는 국민의 주거 안정을 이루는 데 있어서 3기 신도시가 핵심적인 역할을 해내야겠다"라며 "무엇보다 중요한 것은 속도다. 국민의 기대에 부응하려면 이미 발표한 대책들이 실제 입주까지 신속하게 이어지는 그런 가시적 성과를 꼭 만들어내야 한다"고 강조했다.국토교통부와 LH 등에는 지난 8월 약속한 바를 지켜야 한다면서 "기존 관행에서 벗어난 모든 절차를 원점부터 재검토하고 실제 착공 계획이 하루라도 더 앞당겨질 수 있도록 최선을 다해 주시기 바란다"고 했다.이어 "계획 수립, 토지 보상 등 전 단계에 걸쳐서 속도를 최대한 끌어올려주시기 바란다"며 공급 속도전을 방해하는 제도나 규제를 과감히 개선 또는 철폐하겠다는 입장도 덧붙였다.한편 이 대통령은 간담회 중에도 공급 속도를 높이기 위한 여러 주문을 내놨다.강유정 청와대 수석대변인 브리핑에 따르면, 이 대통령은 홍지선 국토부 장관에겐 "원형지 분양이 공급 기간을 상당히 단축할 수 있으니 근본적으로 이를 검토해 달라"면서 "신속한 공급을 위해 금융 인센티브를 획기적으로 늘리는 것도 함께 검토해 달라"고 했다.이성훈 LH 사장에게는 주택공급 실행계획 관련 보상인력의 충원 현황을 별도로 점검한 뒤 직원들이 LH의 조직 분리 문제로 인해 불이익을 받거나 의욕이 꺾이는 일이 발생하지 않도록 근무환경을 만들 것을 당부했다.또한 강제수용시 민사소송 절차를 통해 기간을 늘리는 것이 입법미비의 문제일 수 있다면서 입법으로 보완할 수 있는 방법에 대한 법률 검토를 거쳐 별도 보고하라고 지시했다.간담회 참석 전문가들은 3기 신도시 교통인프라 구축과 입주시간의 간격을 최대한 단축시켜야 한다고 강조했다. 특히 전문가가 제안한 모듈러 주택에 대한 의견을 들은 이 대통령은 실제 공기 단축이 가능한지 확인하고 모듈러 주택 시장을 만드는 차원에서 종합적으로 검토해볼 것을 지시했다.