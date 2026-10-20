추미애, '소방재정 빨대' 논란에 "표현 부적절… 그러나 국가 지원 문제 여전히 남아"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 20일 오후 수원특례시 경기아트센터 소극장에서 열린 제10회 경기도 종교인 어울림 한마당에서 축사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 20일 오후 수원특례시 경기아트센터 소극장에서 열린 제10회 경기도 종교인 어울림 한마당에서 성효스님, 김영진 경기도종교지도자협의회 대표회장, 이성화 경기도기독교총연합회 대표회장, 김학중 경기도어울림음악회 준비위원장 및 종교 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 이른바 '소방재정 빨대' 발언 논란에 대해 다시 소회를 밝히며, 국가직 소방공무원의 처우 개선을 위한 재정 지원 문제를 거듭 제기했다. 부적절한 표현으로 소방관들에게 상처를 준 데 대해서는 사과하면서도, 소방 인력과 안전 시스템을 지방정부 재정에만 의존해서는 안 된다는 문제의식은 여전히 유효하다는 취지다.추미애 지사는 20일 수원 경기아트센터 소극장에서 열린 '제10회 경기도 종교인 어울림 한마당'에서 불교·개신교·천주교 지도자들과 만나 최근 논란에 대한 심경을 밝혔다.그는 축사에서 "제가 참 마음이 조금 힘든 때다. 어제는 순직 소방관 영결식이 있었다"고 운을 뗐다. 이어 "소방이 국가직인데 그에 걸맞은 예산 뒷받침이 안 돼서 국가에서 신경 써야 한다고 호소를 하다 보니 표현이 부적절하고 의도치 않게 실수를 한 것 같다"고 말했다.그러면서 "본질에서 벗어난 문제들이 자꾸 공방이 되는데, 국가가 기본적으로 돈을 내려보내 줘야지만 소방관 처우를 개선할 수 있고 시스템을 제대로 짤 수 있다는 본질적인 문제는 여전히 남아 있다"고 강조했다.논란이 된 표현에 대한 유감을 밝히는 동시에, 소방 재정 부담의 구조적 문제를 정책 의제로 계속 다루겠다는 뜻으로 풀이된다.논란은 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 시작됐다. 추미애 지사는 경기도 재정 상황과 소방 예산 부담을 설명하면서 "소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다"고 발언했다. 소방관을 재정 부담의 대상으로 표현했다는 비판이 일었다.추 지사는 지난 17일 부천 공장 화재로 순직한 고 김진석 소방위의 빈소를 찾아 조문한 뒤 "제 의도와 다르게 전달이 됐다면 깊은 유감의 말씀을 드리고 정말 마음을 다해서 사과드린다"고 밝혔다.이어 19일 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서는 "최근 저의 발언으로 마음에 상처를 입으신 소방관 여러분께도 진심으로 사과드린다"며 "소방관의 헌신을 누구보다 무겁게 생각하고 있다. 소방관의 안전과 처우를 더욱 세심하게 살피겠다"고 말했다.추미애 지사는 빈소 조문과 영결식, 국정감사에 이어 이날도 자신의 표현이 부적절했음을 인정했다. 다만 사과의 진정성을 둘러싼 논란과 별개로, 국가직 소방공무원의 인건비와 안전 투자에 대한 재정 분담 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있다.추 지사는 앞서 소방공무원 인건비가 연간 약 1조 1,000억 원에 이르지만 정부 지원은 800억 원 수준에 그친다고 설명했다. 이 같은 재정 구조가 소방 인력 확충과 처우 개선을 추진하는 지방정부에 부담으로 작용한다는 주장이다.이날 추미애 지사가 종교 지도자들과 나눈 대화에서도 서로 다른 입장을 포용하고 이해하는 태도가 강조됐다. 그는 "생각이 다름에도 불구하고 생각의 차이를 넘어서서 문제를 인지하고 화합하는 힘이 우리에게 있는 것 같다"며 "서로 아우르는 포용의 정신이 굉장히 필요한 때 같다"고 말했다.이번 행사는 경기도종교지도자협의회가 주최하고 경기도기독교총연합회가 주관했다. 불교·개신교·천주교 합창단의 공연에 이어 참가자들이 함께 '사랑으로'를 합창하며 종교 간 화합의 의미를 나눴다.