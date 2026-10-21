환자 태운 구급차가 30분간 현장 못 떠난 이유... 참담합니다

글쓴이는 현 119구급대원이자 전국공무원노동조합 소방본부 서울지부 구급국장인 김성현씨입니다.

큰사진보기 ▲서울 시내 한 대형병원 권역응급의료센터 (기사와 관련 없는 사진) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"요구조자 구조했습니다. ○○구급대, 빨리 오세요!"

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"이송 병원은 어디입니까?"

"아직 모릅니다. 알아봐야 합니다."

큰사진보기 ▲119 구급대 차량이 출동하는 모습. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"안내해 주신 병원에 연락했는데, 주간에만 운영하고 외래환자만 이용할 수 있다고 합니다. 치료가 어렵다고 하는데, 혹시 환자를 수용해 주실 수 없을까요?"

"환자가 앉을 수 있어야 합니다. 의식도 명료해야 합니다."

"네, 일단 알겠습니다."

큰사진보기 ▲서울 시내 한 대형병원에서 의료진이 응급실로 향하고 있다. (자료사진) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲1일 국회에서 열린 정기국회 제10차 본회의에서 응급의료에 관한 법률 일부개정법률안이 통과되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

10월 어느 날, 무전기에서 다급한 목소리가 들렸다.인근 소방서 구급차가 다른 출동으로 자리를 비운 상황이었다. 우리는 관할을 벗어나 이웃 지역으로 출동해야 했다. 번개탄을 이용한 자살 시도 신고였다. 화재 가능성도 있어 진압대와 구조대, 구급대, 지휘차 등 여러 인력과 차량이 현장으로 출동했다.현장에 도착했을 때 남성 환자는 구조된 상태로 땅에 누워 있었다. 몸에서는 연기 냄새가 났고, 의식도 명료해 보이지 않았다. 신고자의 설명을 종합하면 약 1시간 20분 동안 연기에 노출된 것으로 추정됐다.환자를 구급차에 태우고 생체징후를 측정하며 산소를 공급했다. 이제 병원으로 출발해야 했다. 그때 주변에서 질문이 쏟아졌다.경찰과 신고자, 지휘대에서 차례로 물었다.환자는 구급차 안에 누워 있었다. 응급처치는 시작됐지만, 정작 환자를 어디로 데려가야 할지는 결정되지 않았다. 동료에게 119구급상황관리센터에 연락해 병원 문의를 부탁했다. 나는 고압산소치료가 가능한 병원부터 전화하기 시작했다.A병원은 소리샘으로 연결됐다. B병원은 고압산소치료 장비가 있지만 해당 목적(일산화탄소 중독 치료)으로는 사용하지 않는다고 했다. C병원은 환자가 많다며 다른 병원을 알아보라고 했다. D병원은 환자의 의식이 명료해야 한다고 했고, E병원은 전화를 받지 않았다. F, G...혹시나 하는 마음에 고압산소치료 장비가 없는 병원에도 연락했다. 하지만 "중환자실이 없으니 고압산소치료가 가능한 병원으로 이송해 달라"는 답변이 돌아왔다.다시 C병원에 전화했다.돌아온 답변은 이랬다.환자에게 앉을 수 있겠느냐고 물으며 반응을 살폈다. 하지만 환자는 축 처져 있었고 자꾸 눈을 감으려 했다.전화를 끊었다. 어느새 함께 출동했던 대원들은 각자의 임무를 마치고 현장을 떠났다. 그러나 구급차는 여전히 현장을 벗어나지 못하고 있었다. 환자를 태운 채 병원을 찾고 있었다.반쯤 포기하고 있던 순간, C병원에서 다시 전화가 왔다. 고압산소치료가 지연될 수 있고, 그에 따른 피해 가능성에 보호자가 동의한다면 수용할 수 있다는 취지였다.순간 이런 생각이 들었다. '환자를 치료할 병원을 찾는 것도 모자라, 이제는 구급대원이 치료 지연에 따른 위험까지 설명하고 동의를 받아야 하는 것인가.'현장에서는 보호자가 없어 병원 수용을 협의하는 데 어려움을 겪는 경우도 있다. 하지만 지금은 그 문제를 따지고 있을 여유가 없었다. 지방에서 오는 환자의 보호자에게 연락해 상황을 설명했다.보호자는 "어떻게 해야 하느냐"고 되물었다. 나 역시 난감했다. 기본적인 생체징후만으로 환자의 상태와 치료 지연에 따른 위험을 충분히 판단하기는 어려웠다. 말 한마디 한마디가 조심스러웠다.그 사이 30분이 흘렀다. 구급대는 마침내 약 14km 떨어진 병원으로 출발할 수 있었다. 병원에 도착했을 때 환자와 함께 탑승했던 임시 보호자는 구급차에서 내리자마자 기침하며 주저앉았다. 연기 냄새가 그만큼 심했던 것이다. 현장에서 구급차는 환자를 태우고 있었지만, 환자를 치료할 병원을 찾지 못해 출발할 수 없었다.이것은 내가 119구급대원으로서 현장에서 경험하는 응급실 수용지연(뺑뺑이)의 실제 사례 중 하나에 불과하다.현재 응급의료 현장에서는 구급대원이 환자를 이송하기 전에 병원에 연락해 수용 가능 여부를 확인해야 한다. 환자를 받아줄 병원을 찾기 위해 구급대원이 여러 병원에 일일이 전화를 돌리는 방식이 여전히 이어진다.겉으로 보면 당연한 이야기다. 병원에 환자를 데려가기 전에 진료가 가능한지 확인하는 것은 '맞는 말'처럼 들린다. 그러나 제도는 취지만으로 평가할 수 없다. 실제 현장에서 어떤 결과를 만들어 내는지도 살펴봐야 한다.119구급대원은 의사가 아니다. 현장에서 환자의 활력 징후와 의식 수준, 증상, 과거력, 사고 상황 등을 확인하고 응급처치를 시행한다. 이러한 정보를 바탕으로 환자에게 적합한 인근 의료기관을 판단하고 이송을 준비한다.예측하기 어려운 변수가 많고, 구급대원이 파악할 수 있는 의학적 정보에도 한계가 있다. 의사의 진찰과 혈액검사, 영상검사 등 병원에서 시행하는 검사 없이는 정확하게 판단하기 어려운 부분도 많다. 그럼에도 구급대원은 제한된 환자 정보를 바탕으로 병원에 연락해 수용 가능 여부를 확인해야 했다. 문제는 같은 환자 정보를 전달하더라도 병원마다 판단이 달라질 수 있다는 것이다.어떤 병원은 환자의 상태가 악화할 가능성을 고려해 더 큰 병원으로 이송하라고 한다. 반면 상급종합병원에 연락하면 환자가 많아 진료가 어렵거나, 상대적으로 경증으로 판단된다며 다른 병원으로 이송하라는 답변을 듣기도 한다. 구급대원 입장에서는 서로 다른 판단 사이에서 혼란을 겪을 수밖에 없다. 결국 또 다른 병원에 전화를 걸어야 한다.환자에게 필요한 것은 치료인데, 이 과정이 반복되면 구급대원이 가장 많은 시간을 쓰는 일은 치료할 병원을 찾는 것이 된다. 병원의 수용 능력을 확인하는 절차가 환자 이송을 원활하게 하는 것이 아니라 오히려 지연시키는 결과를 낳는다면, 우리는 그 제도가 현장에서 어떻게 작동하는지 다시 살펴봐야 한다.다행히 지난 10월 1일 국회 본회의를 통과한 응급의료법 개정안에는 이러한 문제를 개선하기 위해 지역별 응급환자 이송체계를 마련하고, 중증응급환자의 이송병원 선정이 지연될 경우 중앙응급의료상황실과 119구급상황센터가 협력해 적정 의료기관을 정하도록 하는 내용이 담겼다.응급환자는 처음부터 최종치료가 가능한 병원으로 이송해야 한다는 주장이 있다. 환자에게 필요한 전문적인 치료를 신속하게 제공해야 한다는 취지는 충분히 이해한다.중증도와 질환에 따라 처음부터 전문적인 치료가 가능한 병원으로 이송해야 하는 환자가 있다. 심근경색이나 뇌졸중 등 특정 질환에서는 적절한 치료 역량을 갖춘 병원으로 신속하게 이송하는 것이 중요하다.그러나 현실적인 질문을 던져야 한다. 모든 환자에게 이를 일률적으로 적용할 수 있을까. 먼저 환자에게 어떤 치료가 필요한지 판단해야 한다. 그런데 앞서 살펴본 것처럼 병원에 도착하기 전 제한된 정보만으로 환자의 상태와 필요한 최종치료를 정확하게 판단하기 어려운 경우도 있다.모든 환자가 최종치료 역량을 갖춘 대형병원으로 향한다면, 상대적으로 많은 의료자원을 보유한 일부 병원에만 환자가 집중될 수 있다. 지역의 다른 응급의료기관이 담당할 수 있는 환자까지 상급병원으로 향한다면 의료자원을 효율적으로 활용하기도 어려워진다.현장 구급대원은 객관적인 생체징후와 중증도 등을 바탕으로 적정한 의료기관을 선정하기 위해 노력하고 있다. 단순 골절 환자를 상급종합병원으로 이송하거나, 활력징후가 불안정한 중증 환자를 작은 병원으로 이송하는 일은 매우 드물다. 병원 전 단계의 평가만으로 환자의 상태를 완벽하게 판단할 수는 없다. 반대로 병원 역시 전화로 전달 받은 제한된 정보만으로 환자에게 필요한 치료를 모두 판단하기 어려울 것이다.그렇기에 중요한 것은 어느 한쪽의 판단만으로 모든 책임을 결정하는 것이 아니다. 환자의 중증도와 지역 의료자원, 이송시간과 의료기관의 진료 역량을 종합적으로 고려해 적절한 이송병원을 선정하되, 그 과정에서 어려움이 발생하면 국가가 책임지고 조정하며 필요한 경우 신속하게 전원할 수 있는 체계가 필요하다.지역의 응급의료기관이 환자를 평가하고 초기 응급처치를 제공할 수 있도록 역할과 역량을 갖추는 것도 중요하다. 그 과정에서 불가피하게 환자의 상태가 악화하거나 예상하지 못한 결과가 발생했을 때, 중대한 잘못 없이 최선을 다한 의료진이 과도한 법적 부담을 지지 않도록 보호하는 방안 역시 함께 마련되어야 한다.응급의료체계는 어느 한 직군의 노력만으로 완성되지 않는다. 응급환자가 발생한 현장부터 병원 이송과 최종진료에 이르기까지 119구급대원과 응급구조사, 간호사, 의사, 방사선사, 임상병리사 등 다양한 직군의 노력과 협력이 필요하다.특히 병원 전 단계에서 발생하는 예측하기 어려운 상황과 이송 과정의 어려움을 가장 가까이에서 경험하는 사람들은 현장 119구급대원이다. 이들의 경험과 판단도 응급의료체계를 개선하는 과정에서 충분히 반영되어야 한다.그렇다고 응급실이 무조건 모든 환자를 받아야 한다고 주장하는 것은 아니다. 실제로 의료인력과 병상, 장비, 전문 진료 역량 등이 부족해 환자를 수용하기 어려운 상황이 존재한다는 사실을 현장 구급대원도 잘 알고 있다. 우리가 바라는 것은 그러한 상황을 구급대원이 병원마다 일일이 전화해 확인하는 방식에서 벗어나는 것이다.의료기관이 환자 수용이 어려운 정당한 사유를 신속하게 알리고, 그 정보가 상황실과 119에 공유되어 적정한 이송을 결정하는 데 활용될 수 있어야 한다. 실제로 환자 수용이 어려운 상황을 미리 알려 주어 현장에서 불필요하게 시간을 낭비하지 않도록 협조하는 응급실도 있다. 현장에서 일하는 구급대원으로서 이런 노력에 감사한 마음을 갖고 있다.병원과 소방이 서로의 현실을 이해하고 필요한 정보를 공유하는 것은 중요하다. 하지만 개별 구급대원과 의료진의 협조에만 의존해서는 한계가 있다. 이송병원을 찾는 부담을 구급대원 개인에게, 환자 수용의 부담을 의료진 개인에게 떠넘기지 않도록 국가와 지방자치단체가 책임 있는 응급환자 이송체계를 마련하고 운영해야 한다.지난 10월 1일 국회 본회의를 통과한 응급의료법 개정안에는 응급환자 이송체계 개선과 응급의료 종사자 보호를 위한 여러 내용이 담겼다. 물론 법 개정만으로 현장의 모든 문제가 해결되지는 않을 것이다. 법률에 담긴 원칙이 실제 현장에서 작동하기까지는 해결해야 할 과제가 많다.중요한 것은 법률의 규정 자체만이 아니라, 그 규정이 현장에서 어떻게 시행되고 실제 환자 이송에 어떤 변화를 만들어 내는지 확인하는 일이다. 앞으로는 병원별 수용곤란 사유와 이송 지연 시간, 지역별 의료자원, 환자의 중증도와 이송 결과 등을 지속적으로 살펴보고, 실제로 어느 단계에서 문제가 발생하는지 확인해야 한다.시행령과 시행규칙을 마련하고 제도를 개선하는 과정에서도 응급의료진뿐 아니라 현장 구급대원들의 경험을 충분히 반영해야 한다. 의료진에게 책임을 일방적으로 떠넘기거나 구급대원에게 더 많은 부담을 지우는 것이 아니라, 국가와 지방자치단체가 이송체계의 운영과 개선에 책임을 져야 한다. 환자를 태운 구급차가 병원을 찾지 못해 현장에 멈춰 서는 일이 당연하게 받아들여져서는 안 된다.알려지지 않은 수용지연 사례들이 많다. 지난 약 2년 동안 나는 응급의료 현장의 목소리를 전달하기 위해 노력해 왔다. 그 과정에서 적절한 치료를 받지 못한 채 안타깝게 목숨을 잃은 사람들과, 사랑하는 가족을 떠나보내고 깊은 고통 속에 살아가는 유가족들을 마주했다.그럴 때마다 우리가 조금 더 일찍, 조금 더 나은 제도를 만들었다면 결과가 달라질 수 있지 않았을까 하는 안타까움을 지울 수 없었다. 나는 환자가 발생한 현장에서부터 응급실에 도착하기 전까지, 병원 전 단계를 담당하는 119구급대원이다. 이번 법 개정이 완벽한 해답이라고 생각하지 않는다.다만 그동안 현장에서 반복되어 온 문제를 제대로 살펴보고, 실질적인 개선을 시작하는 출발점이라 생각한다. 응급의료체계의 변화는 어느 직군이나 기관의 주장이 관철되었는지가 아니라, 국민의 생명을 얼마나 더 지켜냈는지, 현장의 종사자들이 얼마나 더 안전하고 효과적으로 환자를 돌볼 수 있게 되었는지로 평가되어야 한다.이것이 최일선 현장에서 환자를 이송하는 119구급대원으로서 내가 바라는 변화이다.