"피해자도 언플" 판사 발언에 부산고법원장 "깊은 유감"

큰사진보기 ▲최수환 부산고법원장이 20일 대구고법에서 열린 국회 법제사법위원회의 대구고등·지방·가정·회생법원, 부산고등·지방·가정·회생법원, 울산지방·가정법원, 창원지법에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 대구고법에서 국회 법제사법위원회의 대구고등·지방·가정·회생법원, 부산고등·지방·가정·회생법원, 울산지방·가정법원, 창원지법에 대한 국정감사가 열리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 김동아 의원이 20일 대구고법에서 열린 국회 법제사법위원회의 대구고등·지방·가정·회생법원, 부산고등·지방·가정·회생법원, 울산지방·가정법원, 창원지법에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'부산 돌려차기 사건' 가해자의 보복협박 혐의 사건 항소심에서 피해자를 향해 '언론플레이', '정치화' 등을 언급한 판사 발언이 국회 법제사법위원회 국정감사장에 소환됐다. 여당 의원의 질타에 부산고등법원장은 "깊은 유감"이라고 입장을 밝혔다. 그러나 징계 여부를 놓고는 "그 사유까진 안 되지 않느냐는 의견"이라고 판단했다.20일 국회 법사위 국감장에서 김동아(서울 서대문갑) 더불어민주당 의원은 최수환 부산고등법원장을 상대로 '부산 돌려차기' 사건 가해자 관련 항소심 공판 내용을 도마 위에 올렸다. 이날 김 의원은 "재판장이 피해자를 탓하는 듯한 이런 발언을 한 것은 매우 부적절하다고 보는데 어떻게 보느냐. 보고를 받았나"라고 질문을 던졌다.그러자 "네"라고 말한 최 법원장은 "기관장으로서 경위가 어떻든 간에 피해자께서 마음의 상처를 입은 점에 대해 깊은 유감의 말씀을 드린다"라고 말했다. 다만 징계 필요성에는 선을 그었다. 최 법원장은 "살펴본 결과 징계 사유까진 안 되지 않느냐는 조심스러운 의견이 있다. 양해해 주시면 고맙겠다"라고 대답했다.김 의원이 구체적 근거를 되묻자 최 법원장은 "전체적인 흐름을 보면 재판장이 좋은 의도로 시작을 했다고 생각한다. 다만 발언 전에 증인신문 과정에서 그런 특정 용어들이 계속 사용됐기 때문에 관련한 언급을 한 것으로 본다. (재판장이) 최초로 발언한 것은 아닌 점을 감안했다"라고 부연했다.지난달 9일 부산고법 형사2부 심리로 열린 이아무개씨의 특가법상 보복협박 등 혐의 항소심 공판에서 재판장은 피해자도 '언론플레이'를 했다는 취지로 말해 반발을 샀다. 당시 공판의 쟁점은 이씨가 수감 중 동료 재소자에게 한 '(출소 후) 폭행해 죽이겠다'는 취지의 발언을 피해자에게 전달하려는 의도가 있었는지였다.이를 확인하려고 이씨와 함께 수감됐던 유튜버를 증인으로 신문하는 과정에서 재판장은 "피해자가 겁먹을 내용이 아니지 않느냐", "어쨌든 언론플레이가 있지 않았느냐"라는 표현을 써 문제가 됐다. 이를 들은 피해자 측 변호인이 "부적절하다"고 대응했는데, 재판장은 "이 사건이 왠지 정치화되는 느낌이 든다"라며 "우리 재판부는 그런 판단은 전혀 하지 않고 사실이 무엇인지를 확인해 법률을 적용할 뿐"이라고 견해를 밝혔다.하지만 돌려차기 사건 피해자인 김진주(필명)씨는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "재판장까지 언론플레이라고 얘기하니 제가 다 잘못한 것 같다. 참 씁쓸하다"라고 글을 올렸다. 이어 MBC라디오 <김종배의 시선집중>에도 출연해 "사법 체계를 믿고 기다리는 피해자들에 대한 모욕이지 않을까 생각한다"라고 상당한 불편함을 내비쳤다.이로부터 한 달여 만에 이 공방은 국감장의 질의응답 사안이 됐다. 이날 최수환 법원장은 사과와 함께 속기록과 녹음 파일을 직접 검토했다며 재판의 맥락을 강조했지만, 김동아 의원은 뼈 있는 말을 담았다. 그는 "성폭력 사건에서 2차 가해를 가해자 입장에서 판단하는 게 아닌 피해자 입장에서 판단하는 것 아니냐"라며 "(그 전에) 의견을 청취하거나 피해자가 느꼈을 모욕감 등을 기준으로 삼아야 한다. 한 번 더 고민해 보기를 부탁한다"라고 요청했다.반면, 국민의힘에서는 재판장의 실수라는 언급이 나왔다. 보충질의에서 김태규(울산 남갑) 국민의힘 의원은 "재판 중 발언 때문에 조금 문제가 됐는데, 해당 재판장은 우수법관으로 평소 재판도 잘하고 법리도 밝은 분으로 안다. 무슨 사정이 있어 실수를 한 것 같다"라고 말했다. 그러면서 "제가 잘했다거나 변명하려는 것은 아니다. 오히려 그런 실수가 다시 생기지 않도록 계속 애를 써 주시는 게 맞는 것 아닌가 싶다"라고 최 법원장에게 당부했다.'부산 돌려차기' 사건의 가해자 이씨는 2022년 5월 귀가하던 김씨를 성폭행할 목적으로 뒤쫓아가 무차별 폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 2023년 9월 대법원에서 징역 20년형이 확정됐다. 이후 피해자 보복협박 혐의가 추가돼 1심에서 징역 1년을 선고받았고, 현재 2심이 진행 중이다. 지난 7일 변론 종결로 다음 달 18일 선고 기일이 열린다.