여야, 광주 군공항 조기 이전 공방... 공군총장 "작전 영향 최소화"

큰사진보기 ▲손석락 공군참모총장이 20일 오후 충남 계룡시 계룡대에서 열린 국회 국방위원회의 공군본부 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부가 호남 반도체 클러스터 조성을 위해 추진하는 광주 군공항 조기 이전 문제를 놓고 여야 의원들이 공군본부 대상 국정감사에서 공방을 벌였다. 여당은 국가전략산업 육성을 위해 군공항 이전 일정을 최대한 앞당겨야 한다고 강조한 반면, 야당은 성급한 이전이 공군의 작전능력과 조종사 양성에 차질을 초래할 수 있다고 우려했다.공군본부는 20일 국회 국방위원회 국정감사 업무보고에서 광주 군공항의 임시배치를 예천·서산·중원기지로 추진하고 있다고 밝혔다. 정부는 당초 2028년 중순까지 공군 전력을 임시 분산배치할 계획이었지만, 이재명 대통령이 일정 단축을 주문하면서 조기 이전 방안을 검토하고 있다.손석락 공군참모총장(대장)은 이날 "공군의 최종 목표는 임시 배치가 아니라 무안 신군공항으로의 이전"이라며 임시배치 과정에서도 군사 대비 태세와 비행 안전을 유지하겠다고 밝혔다.박선원 더불어민주당 의원은 과거 서울 잠실 제2롯데월드 건설 당시 성남 서울공항의 활주로 방향을 변경했던 사례를 거론하며 광주 군공항 이전에 더욱 적극적으로 나설 것을 주문했다. 박 의원은 "사기업을 위해서 해냈던 일을 국가 전략 산업을 위해서 하지 말아야 될 이유가 없다"고 강조했다.이에 손 총장은 "국가 전략 사업이고 국가 정책을 공군도 적극적으로 지원한다"라면서도 "비행 안전과 조종사 양성 등의 작전 여건이 최대한 보장될 수 있도록 노력하겠다"고 답했다.같은 당 천준호 의원은 광주 군공항 부지에 조성될 반도체 클러스터의 중요성을 강조하면서 임시배치 결정 과정에서 공군과 충분한 협의가 이뤄졌는지 물었다.손 총장은 "충분한 조율을 했다고 생각한다"고 답했다. 이어 임시배치 대상 기지의 수용 능력과 교육훈련, 정비 효율성, 장병과 가족의 주거 여건 등을 검토했다고 설명했다.반면 임종득 국민의힘 의원은 임시배치가 방어·생존·피해복구·지속작전 능력에 미칠 영향을 충분히 검토했는지 따졌다. 특히 광주기지와 임시배치 기지의 작전능력을 비교한 자료를 요구했으나 공군이 보유하고 있지 않다고 답변한 점을 지적했다.손 총장은 실무진과 의원실 사이에 의사소통 문제가 있었을 가능성을 언급하며 관련 자료를 다시 확인하겠다고 밝혔다.임 의원은 "정치적으로 요구한다고 해서 지켜야 될 법과 절차를 어겨가면서 우리 장병들의 생명과 장비의 안전을 무시해 가면서 거기에 맞추려고 하는 것은 상당히 위험하다"고 강조했다.강선영 국민의힘 의원도 이전 속도에 우려를 나타냈다. 강 의원은 광주기지의 비행 안전구역 내 공사와 전투용 유류 비축 문제 등을 거론하며 충분한 준비 없이 이전을 서둘러서는 안 된다고 지적했다.이에 손 총장은 "법·제도·절차적으로 문제가 없도록" 추진하겠다면서 "전투 역량이 감소되지 않도록 최소화 노력을 계속해 나가겠다"고 답했다.성일종 국민의힘 의원은 임시배치 비용과 수용 기지의 시설 부족 문제를 집중적으로 제기했다.손 총장은 약 7000억 원으로 거론된 임시배치 비용의 상당 부분이 이후에도 활용 가능한 시설 투자라고 반박했다. 그는 "7000억 중에 10% 정도가 장비 이전"에 해당한다며 관사 개보수와 복지시설 확충 등에 투입되는 비용도 포함돼 있다고 설명했다.황명선 민주당 의원도 임시배치 비용의 활용 가능성을 확인했고, 손 총장은 전체 비용의 90% 이상이 재활용될 수 있다는 취지로 답했다.다만 임시배치 기지 주변 주민들의 소음 피해와 군 가족의 주거·교육 문제는 추가적인 대책이 필요한 과제로 지적됐다.이날 공군은 업무보고에서 지난 9월 KF-21 양산 1·2호기 도입을 시작으로 본격적인 전력화에 착수했다고 밝혔다. 공대지 무장 운용능력 확보를 위한 블록Ⅱ 추가 무장시험을 진행하고 있으며 2032년까지 전력화를 완료한다는 목표다.공군은 F-35A 추가 확보와 전자전기 개발, 한국형 미사일방어체계(KAMD) 고도화 등을 통해 한국형 3축체계의 핵심 능력을 강화할 계획이다. 인공지능(AI) 기반 유·무인 복합전투체계와 우주작전 능력 확보도 주요 과제로 제시했다.김성회 민주당 의원은 고고도 무인정찰기 글로벌호크의 잦은 결함과 높은 유지비용을 지적했다. 일본에서 운용하던 동일 계열 기종의 추락 사고를 거론하며 우리 공군이 보유한 글로벌호크 4대의 안전성을 점검했는지 물었다.손 총장은 점검을 실시했고 통신 결함 관련 조치도 완료했다고 답변했다. 후속 감시정찰체계에 대해서는 "현재 있는 시스템보다 더 강력한 감시정찰이 가능한 기능"과 원활한 부품 수급이 중요하다며 특정 기종이 결정된 것은 아니라고 설명했다.한기호 국민의힘 의원은 육·해·공군 사관학교 통합 문제를 제기했다. 한 의원은 공군 조종사 가운데 학군·학사장교 출신도 상당한 비중을 차지하는 만큼 사관학교 생도들만 통합교육을 받도록 하는 방식으로는 합동성 강화라는 목표를 충분히 달성하기 어렵다고 주장했다.한편 공군은 내년도 예산안으로 14조 9387억 원을 편성했다고 보고했다. 주요 전력의 안정적인 운영과 KF-21 후속 양산, 미래 항공우주전력 확보 등에 예산을 집중한다는 방침이다.