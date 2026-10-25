"우리가 왜 빨간 X야?" 독감접종 지원에서 빠진 청소년들

"우리가 왜 빨간 X야?"

큰사진보기 ▲촬영된 안내문 학부모가 촬영한 접종 대상자 판별 가이드 ⓒ 구민서 관련사진보기

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큰사진보기 ▲예방접종 안내문학부모가 촬영한 경기도교육청 예방접종 지원사업 안내문 ⓒ 구민서 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도교육청 감염병 예방 및 관리에 관한 조례 사진경기도교육청 감염병 예방 및 관리에 관한 조례를 찍은 사진 ⓒ 구민서 관련사진보기

"우리는 왜 빨간 X인가요?"

한 학부모가 경기도교육청 중·고등학생 독감 예방접종 지원 안내문을 보고 던진 질문이다. 녹색 동그라미 아래에는 지원 대상 학생이, 빨간 엑스표 아래에는 '자퇴학생, 학교 밖 청소년'이 적혀 있었다. '사업 제외 대상(정산 불가)'이라는 문구와 경고 표시까지 붙었다.학부모는 교육청에 등록된 대안교육기관 학생과 학교 밖 청소년도 지원해달라는 민원을 접수했다. 비슷한 나이의 청소년들이 학교 재학 여부에 따라 예방접종 지원에서 나뉘어서는 안 된다는 요청이었다.경기도교육청은 지난 10월 14일 학부모의 민원에 대해 답변했다. 청소년 건강권의 중요성에 공감하고, 안내 표현으로 상처를 준 데 대해 사과했다. 그러나 지원 대상 확대 요구에 대한 설명의 중심에는 '학교 재학생 대상 사업'이라는 규정과 '예산 및 행정 관할권의 한계'가 놓여 있었다. 어떻게 지원에서 빠진 청소년을 포함할 것인지보다, 왜 현재 사업에 포함하기 어려운지를 설명하는 데 무게가 실린 답변이다.제공된 안내문에 따르면 이번 사업은 10월 5일부터 11월 21일까지 인플루엔자 3가 백신 접종을 무료로 지원한다. 대상은 경기도 소속 중3~고3 재학생과 2008년 1월 1일부터 2011년 12월 31일 사이에 태어난 중·고등학교 재학생이다. 학생증이나 재학증명서, 나이스플러스 앱 등으로 재학 여부를 확인하도록 했다.학부모는 안내문의 '특수·대안학교 포함'이라는 설명을 보고 등록 대안교육기관 학생들도 지원받을 수 있으리라 기대했다. 그러나 학교 밖 청소년을 제외하는 기준 앞에서 그 기대는 무너졌다.교육청은 답변에서 <학교보건법> 제14조의3과 <경기도교육청 감염병 예방 및 관리에 관한 조례> 제6조의2를 사업 근거로 제시했다. 학교 내 집단감염을 예방하고 안정적인 학사 운영을 돕기 위한 사업이며, 학교 보건 관리 체계 안에서 집단생활을 하는 재학생을 대상으로 계획했다고 설명했다.그러나 기존 사업이 재학생 중심으로 설계됐다는 사실만으로 대상 확대 요구에 충분히 답했다고 보기는 어렵다. 민원은 바로 그 설계에서 빠진 청소년을 살펴달라는 요청이기 때문이다.학교 단위 행정·재정 시스템과 나이스플러스 앱을 활용한다는 설명도 마찬가지다. 이는 현재의 관리 방식이다. 그 시스템으로 확인하기 어렵다는 점이 지원에서 제외할 충분한 이유인지는 별도로 따져야 한다. 등록 대안교육기관의 재학 확인이나 학교밖청소년지원센터와의 연계 등 다른 확인 절차를 검토했는지, 답변에서는 알 수 없다.대안교육기관의 청소년들도 함께 배우고 생활한다. 학교 밖 청소년들도 배움터와 일터, 가정과 지역사회를 오간다. 학교 내 집단감염 예방이라는 사업 목적이 중요하다면, 학교 밖에서 이뤄지는 공동생활 역시 공적 지원이 살펴야 할 대상이다. 예산과 관할의 제약을 무시할 수는 없다. 그렇기에 교육청은 어떤 규정이 직접 지원을 제한하는지, 사업 기준을 바꿀 수 있는지, 조례 정비나 지자체 협력이 필요한지를 구체적으로 설명할 필요가 있다. 이번 답변은 관련 법과 조례를 제시했지만, 지원 확대를 위해 어떤 제도적 조치가 필요한지까지 밝히지는 않았다.교육청은 대안교육기관 학생을 포함한 학교 밖 청소년의 보건·복지 지원이 기본적으로 지자체와 '꿈드림' 등의 체계를 통해 이뤄진다고 안내했다. 하지만 지원 체계가 있다는 설명과 실제로 독감접종 비용을 지원받을 수 있다는 것은 다르다. 답변에는 해당 청소년들이 이번 접종 기간에 이용할 수 있는 구체적인 사업명, 신청 조건, 접수처가 담겨 있지 않았다. 다른 기관의 소관이라고 안내하려면 그 기관에서 실제로 지원받을 수 있는지까지 확인해 연결해야 한다. 그렇지 않으면 청소년과 가족이 기관 사이를 오가며 지원 여부를 다시 알아봐야 한다.빨간 엑스표에 대한 답변에서도 아쉬움이 남는다. 교육청은 상처를 준 데 대해 사과하면서도, 붉은 글씨로 엑스표를 표시하도록 안내한 적은 없으며 시행 과정에서 기관별로 편집한 부분이 있는 것으로 보인다고 설명했다. 제작 경위를 확인하는 일은 필요하다. 그러나 민원의 핵심은 누가 엑스표를 그렸느냐에 있지 않다. 학교 밖 청소년을 제외한 사업 기준이 먼저 있었고, 안내문은 그 기준을 시각적으로 드러냈다. 엑스표를 지우고 정중한 문구로 바꾸더라도 지원에서 제외되는 현실은 그대로다.교육청은 과도한 안내로 "불필요한 오해"가 없도록 표현을 개선하겠다고 밝혔다. 하지만 학부모의 문제 제기를 안내 표현에서 비롯된 오해로만 읽어서는 안 된다. 지원 대상에서 빠졌다는 사실을 정확히 이해했기에 제기한 요구이기 때문이다.답변 말미에서 교육청은 경기도청과 관할 시·군, 보건소 등과 협의하고 예산·행정적 협력 방안을 지속해서 검토하겠다고 약속했다. 그러나 누구와 언제 협의할지, 올해 사업 기간 안에 지원할 가능성이 있는지, 검토 결과를 언제 알릴지는 제시하지 않았다.접종 지원은 기간이 정해진 사업이다. 민원 답변이 나온 10월 14일에도 사업은 진행 중이었다. 이런 상황에서 일정 없는 '지속 검토'는 지원을 기다리는 청소년에게 실질적인 답이 되기 어렵다.교육청이 직접 지원하기 어렵다면 지자체와 역할을 나눠야 한다. 추가 예산이 필요하다면 규모를 산정하고, 제도를 고쳐야 한다면 개선 계획을 밝혀야 한다. 올해 지원이 어렵다면 그 이유와 다음 사업에 반영할 방안이라도 구체적으로 제시해야 한다.청소년 건강권에 공감한다는 말은 그 자체로 지원이 되지 않는다. 행정의 경계를 설명하는 데서 멈추지 않고, 그 경계에 놓인 청소년에게 실제 접종 기회가 닿도록 해야 한다.이 질문에 대한 답은 더 정중한 제외 안내가 아니다. 학교 밖 청소년도 지원받을 수 있도록 누가, 언제, 무엇을 할 것인지 밝히는 것이다.