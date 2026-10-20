광명시, 건설 과정 발생 유출지하수로 친환경 공원 조성

큰사진보기 ▲광명시, 학온지구 지하수 재활용 공원 조감도 ⓒ 광명시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲왼쪽부터 이상우 광명시 균형발전국장과 김종우 경기주택도시공사 서부사업단장 ⓒ 광명시 관련사진보기

경기도 광명시가 기후에너지 환경부가 공모한 유출지하수 이용시설 설치 사업에 선정돼 국비 약 15억 원을 확보, 신안산선 학온역 건설 과정에서 발생하는 유출지하수를 활용해 친환경 공원을 조성하기로 했다.광명시는 20일 오전 경기주택도시공사 서부사업단에서 경기주택도시공사와 '광명학온지구 유출지하수 이용시설 설치사업 실시협약'을 체결했다. 사업 추진에 필요한 국·시비 보조금 지원과 시설 설치·인계 등 양 기관의 역할과 협력 사항을 정하기 위한 협약이다.신안산선 학온역은 광명 학온 공공주택지구 내에 건설될 예정으로, 현재 경기주택도시공사(GH)가 지하 공사 설계를 진행하고 있다. 유출지하수는 지하철·건물 지하층·터널 등 지하공간을 개발하는 과정에서 땅속에서 자연적으로 흘러나오는 물을 말한다. 신안산선 학온역 공사 과정에서 하루 약 2천㎥의 유출지하수가 발생할 것으로 추정된다는 게 20일 광명시 관계자 설명이다.광명시는 이 지하수를 수열에너지와 조경 용수로 활용할 계획이다. 지하수의 열에너지를 활용하는 수열에너지 시스템을 도입해 문화 공원 내 관리 사무소의 냉난방에 활용하고, 안개 분사기(쿨링포그)와 실개천, 분수, 생태 연못 등 공원 시설의 조경 용수로도 재활용한다는 계획이다.유출지하수 이용시설 설치 사업비는 총 30억 원이다. 국비 50%, 시비 10%에 광명학온 공공주택지구 시공사인 경기주택도시공사가 40%를 분담한다. 광명시는 국비 약 15억 원과 시비 약 3억 원을 경기주택도시공사에 보조금으로 지원한다. 경기주택도시공사는 유출지하수 이용시설의 설계·설치 공사 발주와 시공까지 사업 전반을 담당한다. 2027년 착공이 목표다.박승원 광명시장은 보자료를 통해 "도시개발 과정에서도 자원 활용도를 높이고 탄소 배출을 줄이는 등 탄소중립 실천을 강화해 지속가능한 도시환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.