포성 없이 시작된 전쟁, 중국의 대만해협 봉쇄 시나리오

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲중국이 대만 주변의 항로를 통제하고 선박에 대한 검사와 검색을 강화해 물자 반입을 제한한다면, 실제 상륙작전을 감행하지 않고도 대만 경제와 사회에 상당한 부담을 줄 수 있다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

중국이 대만 동쪽 해역에서 해경 순찰을 강화하면서 대만해협의 군사적 긴장이 새로운 국면에 접어들고 있다. 전투기와 군함을 동원한 무력시위뿐 아니라 해경과 해상민병대, 민간 선박을 활용해 대만을 외부 세계와 분리하는 이른바 '해상 봉쇄' 가능성이 주목받고 있다.20일(현지시간) <로이터통신>에 따르면, 랜들 슈라이버 미국·중국 경제안보검토위원회 위원장은 대만 동쪽 해역에서 이어지는 중국 해경의 순찰을 매우 불안정한 상황을 초래하는 움직임으로 평가했다. 중국은 지난 6월부터 대만 동쪽 해역에서 해경 활동을 늘려왔다.대만 당국은 이를 유사시 해상 봉쇄를 위한 사전 준비의 하나로 의심하고 있다. 중국은 자국의 주권과 관할권에 따른 정당한 법 집행이라는 입장이지만, 대만은 물론 미국 등에서는 군사적 압박의 성격이 강하다는 우려가 나온다.중국의 대만 압박이 주목받는 이유는, 전면적인 무력 침공만이 대만을 굴복시킬 수단은 아니기 때문이다. 대만 주변의 항로를 통제하고 선박에 대한 검사와 검색을 강화해 물자 반입을 제한한다면, 실제 상륙작전을 감행하지 않고도 대만 경제와 사회에 상당한 부담을 줄 수 있다. 전쟁과 평화의 경계가 모호한 상황에서 상대의 대응을 어렵게 만드는 전략이다.대만해협의 갈등은 중국 내전의 결과와 맞닿아 있다. 1949년 국공내전에서 패배한 장제스의 국민당 정부는 대만으로 이동했고, 중국 대륙에는 중화인민공화국이 수립됐다. 중국은 대만을 자국 영토의 일부로 간주하며 통일을 추구해 왔지만, 대만은 독자적인 정부와 군대, 선거제도를 유지해 왔다. 양안 관계는 이후 동아시아 안보질서를 좌우하는 핵심 변수로 자리 잡았다.1950년대에는 대만해협을 둘러싼 군사적 충돌이 실제 포격전으로 나타났다. 중국 인민해방군은 1954~1955년과 1958년 대만이 통제하던 진먼과 마쭈 등 외곽 도서를 포격했다. 특히 1958년 위기 당시 중국은 외곽 도서에 대한 보급을 차단하려 했고, 미국은 국민당 정부의 보급을 지원하며 개입했다. 국지적인 충돌이 미·중 간 직접 대결로 확대될 수 있다는 사실이 드러난 것이다.이후 대만해협의 긴장은 군사력 과시와 외교적 대치, 경제적 압박이 결합하는 형태로 진화했다. 1995~1996년에는 중국의 미사일 시험과 군사훈련으로 대만해협 위기가 고조됐고, 미국은 항공모함 전단을 주변 해역에 전개했다. 이 사건은 중국의 군사적 압박이 대만뿐 아니라 미국의 역내 개입 의지까지 시험하는 문제임을 보여줬다.오늘날의 차이는 압박 수단이 다양해졌다는 점이다. 과거 포격과 미사일 발사가 전면에 등장했다면, 이제는 군용기와 군함뿐 아니라 해경, 해상민병대, 조사선, 어선 등 다양한 행위자가 활용될 수 있다. 군사작전과 법 집행의 경계를 흐리면서 상대가 무력으로 대응하기 어렵게 만드는 방식이다.해상 봉쇄는 반드시 군함이 항구를 완전히 둘러싸는 형태로 시작하지 않는다. 중국이 대만으로 향하는 선박에 사전 신고나 허가를 요구하고, 해경이 검문·검색을 실시하거나 특정 해역의 항행을 제한하는 방식으로 단계적인 통제를 시도할 수 있다. 이러한 조치가 실제로 시행된다면 대만은 이를 주권 침해로 규정할 수 있지만, 중국은 자국의 법 집행이라고 주장할 가능성이 있다.이처럼 무력 충돌 직전의 압박을 반복해 상대의 선택지를 좁히는 방식을 일반적으로 '회색지대 전략'이라고 부른다. 상대의 군사적 대응을 유도하되 먼저 공격했다는 책임은 피하고, 상황을 조금씩 바꿔 기정사실로 만드는 것이 핵심이다. 해경과 민간 선박이 동원되면, 군사적 침공과 일상적인 해상 활동을 구분하기도 어려워진다.대만이 우려하는 것도 이 지점이다. 대만은 2026년 6월 중국의 해상 봉쇄 시나리오를 가정한 대응 훈련을 실시했다. 중국이 대만으로 향하는 선박에 신고와 허가를 요구하고, 선박 승선·검색·압류 등을 단계적으로 확대하는 상황을 상정했다. 8월에는 해군과 해경이 상선 호송과 안전항로 확보를 연습하는 대봉쇄 훈련도 진행했다. 봉쇄가 단순한 군사적 가정이 아니라 대만의 실제 방위계획에 반영된 위협임을 보여준다.물론 중국의 해경 순찰이나 군사훈련이 곧바로 실제 봉쇄를 뜻하는 것은 아니다. 순찰 강화에는 정치적 신호 전달과 군사적 압박, 작전 능력 점검 등 여러 목적이 있을 수 있다. 다만 비군사적 활동이 반복되면, 위기 상황에서 봉쇄로 전환하는 데 필요한 경험과 운용 능력을 축적할 수 있다는 점에서 주변국들의 경계가 커지고 있다.대만해협 봉쇄가 현실화할 경우, 파장은 대만에 그치지 않는다는 분석이 나온다. 대만은 세계 반도체 공급망에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 대만해협과 주변 해역은 동아시아의 해상 물류를 연결하는 주요 통로다. 선박 운항이 제한되거나 보험료가 급등하고 기업들이 우회 항로를 선택하면, 운송비와 납기가 함께 흔들릴 수 있다. 반도체와 전자제품 생산 차질은 글로벌 제조업 전반으로 번질 가능성이 있다.군사적으로도 봉쇄는 전면전과 마찬가지로 위험하다. 중국이 선박을 검사하거나 항로를 제한하는 과정에서 대만 해경이나 외국 상선과 충돌이 발생할 수 있다. 미국과 일본 등 역내 국가가 항행의 자유와 자국민·선박 보호를 이유로 개입할 경우, 제한적인 해상 대치가 더 큰 군사적 충돌로 확대될 가능성도 배제할 수 없다. 봉쇄의 범위와 강도, 국제사회의 대응에 따라 위기의 양상은 크게 달라질 수 있다.한국에도 대만해협의 안정은 남의 일이 아니다. 한국 경제는 수출과 해상 운송, 반도체 등 글로벌 공급망에 크게 의존하고 있다. 해협의 긴장이 높아지면 물류비와 에너지 수송, 금융시장 변동성에 영향을 받을 수 있다. 미·중 갈등이 군사적 대치로 번질 경우 한미동맹과 역내 안보협력, 대중 경제관계 사이에서 한국의 외교적 부담도 커질 수 있다.대만해협 위기의 본질은 중국과 대만의 영유권 갈등에만 있지 않다. 누가 해상 교통로를 통제하고, 어떤 행위를 합법적인 법 집행으로 규정하며, 위기 발생 시 국제사회가 어디까지 개입할 것인지가 복합적으로 얽혀 있다. 과거에는 포격과 미사일이 위기의 신호였다면 오늘날에는 해경 순찰과 선박 검사, 항행 제한이 그 역할을 대신할 수 있다.전쟁은 반드시 첫 포성과 함께 시작되는 것은 아니다. 일상적인 순찰과 통제 조치가 쌓이고, 상대의 대응 공간이 줄어들며, 작은 충돌이 통제 불능의 상황으로 번질 때 위기는 현실이 될 수 있다. 대만해협의 미래를 가늠하려면 군사훈련 규모뿐 아니라 해상 통제의 범위와 방식, 민간 선박의 역할, 국제사회의 대응을 함께 살펴봐야 한다.