수능생이 '안경 바꿔치기'해도, 감독관은 "강제 검사권 없다"

큰사진보기 ▲최근 교육부가 만든 ‘2027학년도 수능 주요 상황별 대처 요령 시나리오’. ⓒ 교육부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대입 수능 앞두고 AI안경 대책은?대입 수시 논술 시험에서 수험생이 인공지능(AI) 기능 등이 탑재된 스마트 안경을 쓰고 부정행위를 하는 일이 잇달아 발생했다. 연세대는 지난 10일 논술 시험 중 스마트 안경을 착용한 수험생을 적발했으며, 지난 3일 서울시립대에서도 스마트 안경을 쓴 수험생이 적발됐다. 사진은 14일 서울 한 가전매장 스마트안경 판매대 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

교육부가 '스마트안경 검사'에 대해 "수능(대학수학능력시험) 시험 중에는 즉시 확인하지 않고 문답지 수거가 완료된 시점에 확인하라"라는 내용을 담은 '수능 대처 지침'을 만든 것으로 확인됐다. "수능 감독관인 교원이 강제 검사 권한을 갖고 있지 않은 형편에서 '수험생의 안경 바꿔치기'에 제대로 대응하기 어렵다"라는 우려 목소리가 나온다.20일, 최근 교육부가 만든 '2027학년도 수능 주요 상황별 대처 요령 시나리오'를 보면, 시험 중 수험생의 스마트안경 착용이 의심되는 경우, 감독관이 시험 중에 즉시 확인하지 않도록 했다. 다만 "주의 깊게 관찰하되, 종료령 이후 문답지 수거가 모두 완료된 시점에 확인"하도록 했다.시험 전에는 "수험생의 스마트안경 착용이 의심되는 경우, 수험생 안경을 책상 위에 놓게 한 뒤, 감독관이 확인할 수 있도록 정중히 요청"하도록 했다. 이때 감독관은 "사전 배포한 브로슈어 등을 참고하여 스마트안경 주요 특징을 기준으로 점검과 확인"하도록 했다. "필요할 때는 제2감독관, 금속 탐지기를 지닌 복도 감독관, 시험관리본부 등과 협의해 확인"하도록 했다.우선, 이 같은 지침은 '수험생의 안경 바꿔치기'에 대한 대응에 허점이 있는 것 아니냐는 우려가 나온다. 감독관이 시험 중엔 스마트안경 여부를 즉시 확인하지 못하고, 시험 종료 뒤 확인하게 되면 '안경 바꿔치기' 시간이 확보될 수 있다. 이때 비슷한 디자인의 안경을 2개 소지한 수험생이 일반 안경을 쓰고 스마트안경을 옷에 감췄을 경우 감독관은 난감한 상황에 내몰리게 된다.전국교직원노동조합(전교조) 현경희 대변인은 <오마이뉴스>에 "시험 중 검사를 제한하는 취지는 이해하지만, 시험이 끝날 때까지 기다리는 사이, 수험생이 스마트안경을 일반 안경으로 바꿔 증거를 감추면 어떻게 하겠다는 건가?"라면서 "게다가 시험이 끝난 뒤에도 감독관에게 강제로 검사할 권한은 없다. 결국 시험 중에는 확인하지 말고, 시험이 끝나도 수험생이 거부하면 확인할 수 없다는 얘기"라고 짚었다.이어 현 대변인은 "이런 지침으로 어떻게 부정행위를 막고 수능의 공정성을 지키겠다는 건지 묻지 않을 수 없다"라면서 "교육부는 허술한 지침만 내려보내고 모든 판단과 책임을 감독관에게 떠넘길 것이 아니라, 현장에서 실제로 작동할 수 있는 대책부터 마련해야 한다"라고 요구했다.이에 대해 교육부 관계자는 <오마이뉴스>에 "감독관은 수험생의 소지품 검사를 요청할 권한은 있지만, 그 요청에 불응했을 때 강제할 수 있는 것은 아니다"라면서 "스마트안경 제출 요청에 불응하면 다른 사안과 동일하게 중대한 부정행위로 조치하는 것이 가능하다"라고 설명했다.'만약 감독관이 착오에 의해 검사를 요구한 것이라면 문제가 되지 않겠느냐?'란 물음에 대해서는 "그런 상황에 대비하기 위해 저희가 상황실을 운영하는 것"이라면서 "감독관이 판단하기 어렵거나 수험생이 이상 행동할 때 상황실로 연락하면 된다"라고 답했다.