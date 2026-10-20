이태원 유가족, 이제 참사 기록물 직접 볼 수 있다

20일 10.29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(아래 특조위)는 참사 피해자가 관련 기록물을 직접 열람할 수 있게 하는 규칙을 만들었다.
송두환 특조위 위원장이 지난 6일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 '10월부터 유가족 기록물 열람 체계를 구축하겠다'고 밝힌대로다. 다만 구체적으로 10월 며칠부터 열람이 가능한지는 밝히지 않았다.
특조위는 이날 제66차 위원회 회의에서 '참사 관련 기록물 피해자 열람지원 규칙'을 의결했다. 규칙에는 피해자가 열람을 신청하면 위원회가 이를 검토해 승인 여부를 결정한 뒤 제공하는 절차, 열람 업무를 총괄할 부서(자료기록단) 지정, 구체적인 열람 방법 등이 담겼다. 열람 범위는 이태원참사 진상규명법 77조에 명시된 '기록물(10.29이태원참사와 관련하여 수집·보존한 기록물)'에 따른다.
<오마이뉴스>는 지난 9월 28일부터 세 차례에 걸쳐 기획보도 '멈춰 선 이태원특별법 77조'를 통해 이태원 참사 유가족들이 특조위 등에 정보공개 청구를 시도했지만 번번이 가로막혔던 사례를 조명했다(관련 기사 : "정말 기막혔다"... 아들 자료 청구한 엄마가 받아 든 서류 5건의 실체
https://omn.kr/2ju91 ).
김진성 특조위 자료기록팀장은 20일 언론 브리핑을 통해 "특별법에 피해자 권리가 원칙적으로만 규정돼 있고 절차나 기한이 명시되지 않았다"며 "구체적인 규칙과 체계의 기반을 마련한 것"이라고 설명했다. 다만 열람 신청 범위가 지나치게 넓거나 개인정보 보호가 필요한 경우에는 승인이 보류되거나 부분 제공에 그칠 수 있다고 덧붙였다.
고영호 특조위 대외협력과장은 "정보공개법이나 개인정보보호법으로는 피해자들이 요청한 자료를 만족스럽게 제공하기 어려웠다"며 "특별법 77조 2항이 공공기관에 열람 협조 의무를 부과하고 있어 위원회가 열람 지원 방식을 규칙으로 정한 것"이라고 말했다.
이날 언론 브리핑에 참석한 참사 유가족들은 특조위가 규칙 제정 과정에서 피해자의 의견 수렴을 거치지 않았고, 10월이 열흘밖에 남지 않았음에도 시행 시기를 확정하지 않았다고 비판했다. 고 이상은씨의 이모 강민하씨는 "10월 안에 시행을 한다고 말하는데, 내가 청구한 정보공개 건에 대해 어제(19일) 특조위가 결정을 보류하고, 11월 10일에 다시 검토하겠다고 답변해 매우 당황스럽다"면서 "(열람 규칙을 만들면서) 유가족의 의견 수렴을 하지 않은 이유가 무엇인지"를 물었다.
고 과장은 "의견 수렴을 해서 체계를 만드는 것도 중요하지만 일단 기본 체계를 신속하게 만들어서 피해자분들께서 열람 과정을 통해 부족한 부분이 있다면 향후 논의해 보완하자고 정해졌다"고 말했다.
또한 "우리도 특별법에 들어간 피해자의 정보 접근권을 구체적으로 어떻게 실현할 것인지에 대해 특조위의 자원과 인력의 제한 속에서 만들어가는 과정 중에 있다. 그러다 보니 만족스럽게 진행되지 않은 점에 대해 죄송한 마음이 크다"면서도 "열람 등 규칙을 만드는 것이 (유가족의) 권리를 우회해서 제한하거나 무언가를 일부러 감추기 위함이 아님을 믿어달라"라고 당부했다.