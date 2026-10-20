진보당, 평택 미군기지 앞에서 "전작권 즉각 환수하라"

큰사진보기 ▲진보당 경기도당, 평택 미군기지 앞 기자회견 ⓒ 진보당 경기도당 관련사진보기

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진보당 경기도당이 20일 평택 미군기지 앞에서 기자회견을 열어 제이비어 브런슨 주한미군사령관의 최근 발언을 규탄하며 즉각적인 전시작전통제권 환수를 대통령에게 촉구했다.브런슨 사령관은 지난 14일 미국 워싱턴의 골드 국제전략연구소 세미나에서 "유엔사의 관점에서 볼 때 대한민국은 남쪽 철책선에서 시작된다"고 말했다. 전시작전통제권 반환과 관련해서는 "한미 양국이 합의한 전시작전통제권(전작권) 전환 조건이 변화했으며, 이에 따라 지켜야 할 새로운 기준이 생겼다"고 밝혔다.기자회견에 김재연 평택시 위원장(전 진보당 대표)과 김근래 진보당 경기도당 위원장, 이재희 진보당 경기도당 부위원장 등 10여 명이 참여했다.김재연 평택시 위원장은 "대한민국 국군이 작전통제권을 온전히 가지는 것은 주권 국가로서의 필수적 권한"이라며 "이재명 대통령의 의지로 전시작전 통제권의 조건 없는 환수를 단행해야 할 때"라고 강조했다.이재희 경기도당 부위원장은 "대한민국 헌법 제3조는 대한민국의 영토는 한반도와 그 부속 도서로 한다고 규정하고 있다"며 "군사분계선 이남의 DMZ도 명백히 대한민국 영토"라고 목소리를 높였다.진보당 경기도당은 기자회견문에서 "브런슨의 발언은, 전시작전통제권 환수 조건이 충족되지 않아서 사실상 어렵다는 취지의 발언"이라 설명하며 "주권국가의 당연한 권리인 전시작전통제권 환수를 두고 조건 충족 운운한 것 자체가 망언이고, 대한민국 주권과 국민을 모독한 행위"라고 격하게 비판했다.이어 "전작권은 노무현 정부 시기 2012년 돌려받기로 합의했지만, 이명박 정부에서 2015년으로 미뤄졌고, 박근혜 정부에서 '조건에 기초한 전환'으로 바뀐 뒤에는 '조건 미충족'을 이유로 번번이 연기돼 왔다"며 "안보 환경이 변할 때마다 기준을 바꾼다면 전작권 환수는 영원히 불가능하다"라고 밝혔다.또한 진보당 경기도당은 "브런슨 사령관은 한국을 미·중 패권 대결의 최전선이자 대중국 견제를 위한 '단검'으로 규정하기도 했고, 육해공뿐만 아니라 우주와 사이버 영역까지 아우르는 다영역 특임부대(MDTF)의 한반도 배치를 공언했다"며 "이는 한반도를 미중 갈등의 대리전 양상으로 몰아넣어 우리 국민을 위험에 빠뜨리는 무책임한 처사"라고 질타했다.그러면서 "브런슨 사령관은 자신의 발언에 책임지고 즉각 물러나야 한다"며 "미국이 전작권 환수를 끝까지 방해한다면, 대통령은 조건 없는 전작권 환수를 선언해야 한다"라고 목소리를 높였다.