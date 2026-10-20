아산 장미마을 '성매매 피해자 지원조례' 폐지 논란

큰사진보기 ▲충남 아산시 온양동에 위치한 장미마을 지금도 성매매 업소가 일부 남아 있다. ⓒ 이재환 - 독자제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이윤규 아산시의원이 사회관계망서비스에 올린 글. ⓒ 이윤규 아산시의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

국민의힘 소속 충남 아산시 의원이 '성매매 피해자 지원 조례에 대한 폐지 조례안'을 발의해 논란이 일고 있다. 지역에선 성매매 피해 여성들의 재활을 위한 지원은 계속되어야 한다며 '조례 폐지'를 반대하는 목소리가 나오고 있다.앞서 지난 2017년 아산시는 '성매매피해자 등의 자활지원 조례'를 제정·공포했다. 당시 아산시(복기왕 전 시장 재임시절)는 충남 최대 성매매 집결지인 아산시 온천동 장미마을에 대한 대대적인 정비를 단행했다. 해당 조례는 정비사업으로 생계를 잃을 처지에 놓인 탈성매매 여성들의 사회복귀를 지원하기 위해 마련된 것.<오마이뉴스> 취재를 종합하면, 장미마을로 불렸던 해당 성매매 집결지에는 현재도 3~4개 정도의 성매매 업소가 존재하고 있는 것으로 파악됐다.이런 가운데 지난 8일 국민의힘 소속 아산시 의원들을 중심으로 해당 조례를 폐지하는 폐지조례안을 발의했다. 해당 조례안에 대한 폐지 조례안이 발의된 것은 이번이 처음이다.조례안을 발의한 이윤규(국민의힘) 아산시 의원은 20일 시의회 5분 발언을 통해 "아산시는 6·25 참전유공자분들에게 월 최대 50만 원의 참전 수당을 지급한다. 그런데 탈성매매 여성들에게는 1년간 생계비 월 100만 원, 주거 이전비 700만 원에 직업 훈련비까지 지원한다"면서 "나라를 지킨 어르신들의 참전수당보다 한 달 기준으로 두배 많은 생계비가 지급되는 상황을 성실한 납세자들에게 어떻게 설명할지 저는 답을 찾지 못했다"고 주장했다.이같은 주장에 대해 아산시민 A씨는 "전형적인 갈라치기이다. 국가유공자들은 사회에서 고립된 분들이 아니다. 하지만 성매매여성들은 학력이 낮고 사회에서 고립된 경우가 많다. 오랫동안 사회와 단절되어 사회에 적응이 어려운 사람들이다. 사회적 약자를 돕는데 세금을 쓰는 게 왜 문제인지 모르겠다. 나도 아산시민이다. 성매매 여성들의 자활을 위해 내 세금이 들어가는 것은 전혀 아깝지 않다"라고 반박했다.그러면서 "성매매 업소를 나와 재활을 하고 있는 여성들을 만나본 적이 있는지 묻고 싶다. 자녀와 부양 가족이 있는 경우도 많다. 대부분 어릴 때부터 이곳에서 생활을 했다. 포주와의 관계도 쉽게 끊기 어려운 상황이다. 포주와의 관계를 끊기 위해 다른 지역으로 이사한 사례도 있다"라고 말했다.정의당 아산시 지역위원장을 겸하고 있는 이두규 변호사는 "장미마을 주변에서 이 공간을 반기는 사람은 많지 않다. 결국 그 공간(성매매 집결지)은 성매매 여성들의 자활을 지원해야 없어지는 공간이다"라고 잘라 말했다.윤영숙(더불어민주당) 아산시의원도 "장미마을에는 지금도 여전히 성매매업소가 일부 남아 있다. 문제가 완벽하게 해결된 상황은 아니다. 성매매 여성들의 자활을 돕기 위한 지원 또한 여전히 필요한 상황이다"라고 강조했다.폐지 조례안을 발의한 이윤규 아산시의원은 탈성매매 여성들에 대한 관리가 안 되고 있다며 지원 조례를 폐지해야 한다는 입장을 거듭 밝혔다.이 의원은 20일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "불법행위에 대해 사후 지원을 하는 것은 제 상식에서 벗어난 것이다. 성매매 업소를 폐쇄하는 것이 좀 더 본질적인 것 같다"라고 주장했다.그러면서 "최근 보도에 따르면 탈성매매를 확약하고 지원 대상자가 된 사람이 업소에 다시 출근하는 것이 확인이 됐다. 확인이 됐음에도 불구하고 (성매매여성들에게) 생계비와 거주이전비가 지급됐다. 관리 자체가 되지 않은 사업이다. 또 관리가 가능한지도 의문이다. 성매매는 음지에서 벌어지는 불법행위이다. 탈성매매를 하겠다는 확약을 하고 (업소에) 다시 출근하는지를 행정에서 감시하는 게 사실상 불가능하다"라고 지적했다.정의당 아산시지역위원회는 19일 성명서를 통해 "자활지원은 성매매에 대한 보상이 아니다. 성매매에서 벗어나 새로운 삶을 선택할 수 있도록 돕는 제도이다"라며 "조례 폐지의 근거로 지원 대상자의 사후관리와 부정수급 환수, 중복지원 확인의 어려움이 제기되고 있다. 지원금의 적정한 집행과 사후관리는 당연히 필요하다. 그러나 행정적 관리의 어려움이 곧 지원 자체를 중단해야 한다는 결론으로 이어져선 안 된다"라고 반박했다.