[단독] 임시정부가 만든 광복군... 국방부엔 명단도, 발굴 예산도 없다

큰사진보기 ▲1940년 9월 17일 중국 충칭에서 개최된 한국광복군 성립 전례식 기념사진. ⓒ 국사편찬위원회 우리역사넷 관련사진보기

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큰사진보기 ▲백범 김구 선생의 증손자 김용만 더불어민주당 의원이 지난 2024년 8월 15일 오후 서울 용산구 효창공원 삼의사 묘역에서 역사왜곡을 반대하는 시민사회단체 주최로 열린 ‘국민과 함께하는 제79주년 광복절 기념식’에 참석한 모습. ⓒ 유성호 관련사진보기

대한민국 임시정부가 창설한 한국광복군에 대해 국방부가 관련 명단(DB, 데이터베이스)조차 갖고 있지 않은 것으로 확인됐다. 국가보훈부는 광복군을 국군의 시초로 볼지와 관련한 판단을 국방부 등에 미뤘다. 두 부처 모두 광복군 유해(국방부) 및 공적(국가보훈부) 발굴을 위한 별도 예산은 없는 상태다.20일 <오마이뉴스>가 김용만 더불어민주당 의원실을 통해 입수한 자료에 따르면 국방부 군사편찬연구소는 김용만 의원실이 '광복군 DB와 그 중 독립유공자 서훈 여부'를 묻자 "해당 사항 없다"라고 답했다.국방부 유해발굴감식단은 의원실이 '광복군 발굴 예산과 관련 사업 현황'을 요구하자 "광복군 발굴 관련 예산은 없다"라면서 자신들의 임무를 "6.25 전쟁 중 전사자로서 수습되지 못한 유해를 조사·발굴하는 것"이라고 한정했다.국가보훈부의 경우 광복군 관련 명단은 제출했지만, 산하 기관의 자료와 그 숫자가 달랐다. 의원실의 '광복군 DB' 요구에 국가보훈부는 광복군 포상자 579명 명단을, 국가보훈부 산하 기관인 독립기념관은 '한국독립운동인명사전'에서 추린 광복군 계열 565명의 명단을 제출했다. 두 명단의 인원수 차이는 14명인데, 독립기념관 제출 명단에는 2020년 이후 광복군 포상자 등이 빠져 있다. 두 명단 모두 포상자만 담고 있어서 서훈을 받지 못한 광복군은 제출된 어느 명단에도 이름이 없다. 국가보훈부가 밝힌 미포상자 278명은 인원수로만 존재하는 셈이다.또한 독립기념관이 제출한 광복군 계열 명단에는 2021년 별세한 지사를 '생존'으로 적어놓은 사례도 확인됐다. 이에 대해 독립기념관 측은 의원실에 "몰랐다"며 "수정하겠다"고 회신했다. 해당 지사는 독립기념관의 한국독립운동인명사전(인터넷)에서도 여전히 '생존'으로 표시돼 있다.국가보훈부에도 광복군 발굴 관련 전담 인력과 예산이 없다. 국가보훈부는 의원실에 "관련 자료가 추가 발굴·확인되는 경우 미포상자에 대해 적극적으로 공적 심사 진행"이라고 회신했는데, 정작 "광복군 공적 발굴을 위한 별도의 인원 및 예산은 편성돼 있지 않다"라고 밝혔다.다만 전문사료발굴분석단 예산을 통해 독립유공자 공적 발굴을 추진하고 있다고 부연했다(2026년도 예산 9억8000만 원, 연구원 16명).한편 국가보훈부는 의원실이 '광복군이 국군의 시초라는 데 대한 공식 입장'을 묻자 구체적인 답을 피했다. 국가보훈부는 "대한민국 임시정부와 광복군의 독립정신을 계승하기 위한 취지에 공감한다"라면서도 "국군의 시초 판단은 역사적 의미와 제도적, 조직적 개념 등을 종합적으로 고려해 학계 및 국방부 등의 판단이 필요한 사안"이라고 답했다.국방부는 하나의 답을 내놓지 않았다. 국방부 군사편찬연구소는 입법조사처에 제공한 자료에서 '국군의 시초'와 관련해 "광복군을 중심으로 보는 관점과 광복 후 국방경비대를 중심으로 보는 관점이 존재한다"라며 "하나의 답으로 단순화하기보다는 역사적 정통성·정신적 전통·인적 계승과 제도적 계승을 분리해서 보는 것이 타당하다"라고 설명했다.국회 입법조사처는 식민 지배를 경험했던 다수의 국가가 자발적으로 무장해 독립투쟁에 나선 조직을 정규군의 공식 시초로 인정하고 있다고 짚었다.입법조사처가 지난 13일 김용만 의원실에 보낸 '식민 지배 시기 의용군(독립군)의 역사와 현대군의 관계에 관한 국내외 사례 조사' 회답서에 따르면, 베트남은 프랑스 식민 지배 아래 있던 1944년 12월 22일 간부·병사 34명으로 꾸린 해방선전대를 최초의 정규군으로 보고 있다. 또 이날을 '인민군 창군의 날'로 기념한다.미국의 경우 독립전쟁 초기인 1775년 6월 14일 대륙회의 결의로 창설된 대륙군을 육군의 기원이라고 공식적으로 밝히고 있으며, 이날을 육군 창설일로 기린다. 필리핀은 독립 선포(1898년)보다 앞선 1897년 3월 22일 혁명군 창설일을 육군 창설일로 기록한다.인도는 기존 영국령 인도군의 체계를 계승해 1949년 1월 15일 최초의 인도인 총사령관(카리아파 장군)이 취임한 날을 '육군의 날'로 제정했지만, 독립 의용군인 인도 국민군(INA)의 독립 투쟁 역사도 정규군의 정통성에 적극 흡수해 기념하고 있다.이들 사례를 두고 입법조사처는 "식민 지배에 맞서 투쟁했던 역사적 당위성과 정통성 그리고 독립투사의 후예라는 애국심과 자부심을 고취하고자 하는 것"이라고 해석했다.한국에서도 현행 국군의 날(10월 1일)을 광복군 창설일(9월 17일)로 바꾸자는 결의안이 2003~2020년 네 차례 국회에 발의됐으나, 실제 변경으로는 이어지지 못했다. 모두 상임위 문턱을 넘지 못하고 임기만료 폐기됐다.김용만 의원은 "광복군은 엄연한 국군의 뿌리이자 독립운동사에서도 큰 비중을 차지한다"라며 "그런데도 국방부는 소관이 아니라는 취지로 대응하고, 국가보훈부는 국군의 시초 판단을 국방부 등에 넘기고 있다"라고 지적했다. 이어 "정부는 광복군 관련 사업 마련, 지속적인 DB 업데이트, 미서훈자 적극 조사 등에 나서야 한다"라며 "국회도 각 부처와 소통하며 광복군에 대한 관심을 키워야 한다"고 말했다.