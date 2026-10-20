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정치

26.10.20 16:05최종 업데이트 26.10.20 16:05

한동훈 "박철우, 조국 최측근 검사" ... 조국 "황당한 거짓말"

딸 수사 관련 국정감사 답변에 '친민주당 검사' 비난... 조국혁신당 "수사 미진 관여 여부부터 해명"

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"황당한 거짓말이다."

한동훈 무소속 국회의원이 박철우 서울중앙지방공소청장을 조국 전 법무부 장관의 '최측근 검사'라고 주장하자, 당사자인 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 20일, 이를 정면으로 반박했다.

한 의원은 자신의 딸 '허위 스펙' 의혹 수사에 대한 국정감사 답변을 문제 삼아 박철우 청장을 '조국씨를 근접 수행한 최측근 검사'라고 비난했다. 그러자 조 전 장관은 박 청장과 밥 한 끼 먹은 적 없는 사이라고 맞받았다. 조국혁신당도 한 의원에게 당시 수사가 미진했던 이유부터 해명하라고 지원 사격에 나섰다.

한동훈 "극단적 친민주당 검사"... 대장동 항소 포기까지 언급

무소속 한동훈 의원이 12일(현지시각) 워싱턴DC 주미한국대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 강경화 주미한국대사의 발언을 듣고 있다.
무소속 한동훈 의원이 12일(현지시각) 워싱턴DC 주미한국대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 강경화 주미한국대사의 발언을 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스

발단은 19일 국회 법제사법위원회의 서울광역공소청 등 국정감사였다. 박 청장은 더불어민주당 박균택 의원의 질의에, 한 의원 딸의 저작권법 위반 의혹을 수사하던 경찰의 국제형사사법공조 요청을 당시 서울중앙지검이 대검찰청과 법무부에 전달하지 않은 데 대해 "기존 업무 패턴에 비춰 통상적이지 않은 점은 있다"라고 답했다. 김동아 민주당 의원이 조국 가족 수사와의 형평성을 묻자 "국민의 법감정과 눈높이에서 상당히 공감하기 어려운 부분이 있다"라고 밝혔다(관련 기사: 검찰서 멈춘 한동훈 딸 수사 국제공조 요청... 박철우 "통상적이지 않아" https://omn.kr/2k6k6).

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그러자 한 의원은 지난 19일 페이스북에 "민주당이 법사위 국감에서 '극단적 친민주당 검사 박철우'를 내세워 저에 대한 마타도어와 정치 보복에 나서고 있다"라고 주장했다. 박 청장을 "조국 전 법무부 장관 재직시 '조국씨를 근접 수행한 최측근 검사'"라고 규정하고, "추미애 법무부 장관을 근접 수행한 최측근이기도 했다"라고 덧붙였다. "검찰 내외 구성원들 자타공인 모두 아는 사실"이라고도 했다.

한 의원은 박 청장이 대장동 개발 비리 사건의 검찰 항소 포기를 주도했다는 주장도 폈다. 그는 "진짜 통상적이지 않은 것"은 대장동 항소 포기라며 "그렇게 박철우 등이 검찰을 자살시켰다"라고 비난했다. 나아가 "언젠가 반드시 처벌받게 될 중대 범죄"라고 주장했다. 다만, 박 청장은 같은 날 국감에서 서울중앙지검에 연락한 사실은 인정하면서도 항소 재검토나 포기를 지시·종용하지 않았다고 부인했다. 당시 검찰총장 직무대행과 서울중앙지검장이 직접 조율해 결정한 사안이라고 설명했다.

조국 "국회에서 두세 번 마주쳤을 뿐"... 당시 박철우는 국회 파견

장성서 특강하는 조국 혁신정책연구원장 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 19일 오후 전남광주 장성군가족행복센터에서 열린 특강에서 발언하고 있다.
장성서 특강하는 조국 혁신정책연구원장 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 19일 오후 전남광주 장성군가족행복센터에서 열린 특강에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스

조국 원장은 20일 페이스북을 통해 "내가 장관 재직시 박철우 검사가 나를 '근접 수행'했다고? 황당한 거짓말이다"라고 반박했다. "박 검사는 내가 장관직을 그만둔 후 '법무부 대변인'을 했다"라며 "박 검사가 법사위 전문위원으로 국회에 파견 나와 있을 때 국회에서 두세 번 마주쳤을 뿐"이라고 설명했다.

또 "'윤석열 사단' 소속 검사와 달리 '신사'라는 느낌을 받았는데, 밥 한 끼 같이 먹은 적이 없다"라며 한 의원의 '최측근' 주장을 일축했다. 이어 "과거 자신이 법무부 장관 시절과 달리 '친윤 친한 정치검사'나 윗선 눈치 보는 경찰관들이 자신을 보호해 주지 않을 것 같으니, 많이 불안하고 초조한가 보다"라고 비꼬았다. "마구잡이로 '친정'의 멀쩡한 고위 간부까지 맹비난한다"라고도 했다.

실제 당시 인사 기록을 보면, 박 청장은 2019년 8월 서울중앙지검 범죄수익환수부장에서 국회 법사위 파견 근무로 자리를 옮겼다. 조 원장이 법무부 장관으로 재직한 2019년 9~10월에도 국회에 파견돼 있었다. 법무부 대변인 발령은 조 원장이 퇴임한 뒤인 2020년 8월, 추미애 장관 재임 때 이뤄졌다. 공개된 보직 이력은 박 청장이 조국 전 장관 재임 당시 그를 '근접 수행'했다는 한 의원의 주장과 배치된다.

조국혁신당도 이날 박병언 선임대변인 명의의 논평을 내고 한 의원을 비판했다. 박 선임대변인은 "한동훈 딸 허위 스펙 의혹 수사 당시, 한동훈 의원은 법무부 장관 자리에 있었다"라며 "허위 스펙 의혹과 그 수사 미진에 관여 여부를 반박하면 해명될 일"이라고 지적했다.

그는 한 의원의 대장동 항소 포기 비판에는 검사가 피의자에게 유리한 증거도 반영해야 한다는 '검사의 객관의무'를 내세워 반박했다. 아울러 한 의원이 대장동 사건 항소 포기를 이유로 박 청장을 정치검사라고 비난한 데 대해 "내 말 안 들으면 정치검사라는 식"이라고 꼬집었다. 또한 "검찰청이 왜 폐지되었는지 다시 한번 국민들이 상기하게 되는 계기"라고도 날을 세웠다.

이어 "한동훈 의원 자신이 극단적인 정치검사 활동으로 검찰 조직을 박살 낸 장본인"이라고 주장했다. 박 선임대변인은 또 "한동훈 의원은 검사 시절부터 수사보다는 색칠하기에 능해 승승장구했다. 이제는 슬슬 바닥이 드러나고 있다"라고 날을 세웠다.

#조국#한동훈#국정감사#박철우#서울중앙지방공소청장

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곽우신 (gorapakr) 내방

2014년 5월 공채 7기로 입사하여 편집부(2014.8), 오마이스타(2015.10), 기동팀(2018.1)을 거쳐 정치부 국회팀(2018.7)에 왔습니다. 정치적으로 공연을 읽고, 문화적으로 사회를 보려 합니다.

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