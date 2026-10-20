한동훈 "박철우, 조국 최측근 검사" ... 조국 "황당한 거짓말"

"황당한 거짓말이다."
한동훈 무소속 국회의원이 박철우 서울중앙지방공소청장을 조국 전 법무부 장관의 '최측근 검사'라고 주장하자, 당사자인 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 20일, 이를 정면으로 반박했다.
한 의원은 자신의 딸 '허위 스펙' 의혹 수사에 대한 국정감사 답변을 문제 삼아 박철우 청장을 '조국씨를 근접 수행한 최측근 검사'라고 비난했다. 그러자 조 전 장관은 박 청장과 밥 한 끼 먹은 적 없는 사이라고 맞받았다. 조국혁신당도 한 의원에게 당시 수사가 미진했던 이유부터 해명하라고 지원 사격에 나섰다.
한동훈 "극단적 친민주당 검사"... 대장동 항소 포기까지 언급
발단은 19일 국회 법제사법위원회의 서울광역공소청 등 국정감사였다. 박 청장은 더불어민주당 박균택 의원의 질의에, 한 의원 딸의 저작권법 위반 의혹을 수사하던 경찰의 국제형사사법공조 요청을 당시 서울중앙지검이 대검찰청과 법무부에 전달하지 않은 데 대해 "기존 업무 패턴에 비춰 통상적이지 않은 점은 있다"라고 답했다. 김동아 민주당 의원이 조국 가족 수사와의 형평성을 묻자 "국민의 법감정과 눈높이에서 상당히 공감하기 어려운 부분이 있다"라고 밝혔다(관련 기사: 검찰서 멈춘 한동훈 딸 수사 국제공조 요청... 박철우 "통상적이지 않아" https://omn.kr/2k6k6
).
그러자 한 의원은 지난 19일 페이스북에 "민주당이 법사위 국감에서 '극단적 친민주당 검사 박철우'를 내세워 저에 대한 마타도어와 정치 보복에 나서고 있다"라고 주장했다. 박 청장을 "조국 전 법무부 장관 재직시 '조국씨를 근접 수행한 최측근 검사'"라고 규정하고, "추미애 법무부 장관을 근접 수행한 최측근이기도 했다"라고 덧붙였다. "검찰 내외 구성원들 자타공인 모두 아는 사실"이라고도 했다.
한 의원은 박 청장이 대장동 개발 비리 사건의 검찰 항소 포기를 주도했다는 주장도 폈다. 그는 "진짜 통상적이지 않은 것"은 대장동 항소 포기라며 "그렇게 박철우 등이 검찰을 자살시켰다"라고 비난했다. 나아가 "언젠가 반드시 처벌받게 될 중대 범죄"라고 주장했다. 다만, 박 청장은 같은 날 국감에서 서울중앙지검에 연락한 사실은 인정하면서도 항소 재검토나 포기를 지시·종용하지 않았다고 부인했다. 당시 검찰총장 직무대행과 서울중앙지검장이 직접 조율해 결정한 사안이라고 설명했다.
조국 "국회에서 두세 번 마주쳤을 뿐"... 당시 박철우는 국회 파견
조국 원장은 20일 페이스북을 통해 "내가 장관 재직시 박철우 검사가 나를 '근접 수행'했다고? 황당한 거짓말이다"라고 반박했다. "박 검사는 내가 장관직을 그만둔 후 '법무부 대변인'을 했다"라며 "박 검사가 법사위 전문위원으로 국회에 파견 나와 있을 때 국회에서 두세 번 마주쳤을 뿐"이라고 설명했다.
또 "'윤석열 사단' 소속 검사와 달리 '신사'라는 느낌을 받았는데, 밥 한 끼 같이 먹은 적이 없다"라며 한 의원의 '최측근' 주장을 일축했다. 이어 "과거 자신이 법무부 장관 시절과 달리 '친윤 친한 정치검사'나 윗선 눈치 보는 경찰관들이 자신을 보호해 주지 않을 것 같으니, 많이 불안하고 초조한가 보다"라고 비꼬았다. "마구잡이로 '친정'의 멀쩡한 고위 간부까지 맹비난한다"라고도 했다.
실제 당시 인사 기록을 보면, 박 청장은 2019년 8월 서울중앙지검 범죄수익환수부장에서 국회 법사위 파견 근무로 자리를 옮겼다. 조 원장이 법무부 장관으로 재직한 2019년 9~10월에도 국회에 파견돼 있었다. 법무부 대변인 발령은 조 원장이 퇴임한 뒤인 2020년 8월, 추미애 장관 재임 때 이뤄졌다. 공개된 보직 이력은 박 청장이 조국 전 장관 재임 당시 그를 '근접 수행'했다는 한 의원의 주장과 배치된다.
조국혁신당도 이날 박병언 선임대변인 명의의 논평을 내고 한 의원을 비판했다. 박 선임대변인은 "한동훈 딸 허위 스펙 의혹 수사 당시, 한동훈 의원은 법무부 장관 자리에 있었다"라며 "허위 스펙 의혹과 그 수사 미진에 관여 여부를 반박하면 해명될 일"이라고 지적했다.
그는 한 의원의 대장동 항소 포기 비판에는 검사가 피의자에게 유리한 증거도 반영해야 한다는 '검사의 객관의무'를 내세워 반박했다. 아울러 한 의원이 대장동 사건 항소 포기를 이유로 박 청장을 정치검사라고 비난한 데 대해 "내 말 안 들으면 정치검사라는 식"이라고 꼬집었다. 또한 "검찰청이 왜 폐지되었는지 다시 한번 국민들이 상기하게 되는 계기"라고도 날을 세웠다.
이어 "한동훈 의원 자신이 극단적인 정치검사 활동으로 검찰 조직을 박살 낸 장본인"이라고 주장했다. 박 선임대변인은 또 "한동훈 의원은 검사 시절부터 수사보다는 색칠하기에 능해 승승장구했다. 이제는 슬슬 바닥이 드러나고 있다"라고 날을 세웠다.