박수현·이완섭, 군공항 분산배치 공동 대응

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사는 지난 19일 서산시청에서 열린 언론인 간담회에서 “군공항 분산 이전·배치 걱정을 기회로 만들어 보고 싶다”고 말했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

광주 군공항 전력의 서산 임시 분산배치를 둘러싸고 박수현 충남지사와 이완섭 서산시장이 공동 대응에 뜻을 모았다. 추가 군 전력 배치에 따른 주민 피해를 줄이고, 정부로부터 서산공항 추진을 뒷받침할 지원을 끌어내겠다는 구상이다.국가정책에 따른 지역의 부담을 발전의 기회로 바꾸겠다는 접근이다. 다만 그 기회의 내용을 서산공항 건설로 좁힐 이유는 없다. 무엇을 요구하고 누구의 삶을 개선할 것인지, 지원의 우선순위를 시민과 함께 정하는 일이 남아 있다.박 지사는 지난 19일 서산시청에서 열린 언론인 간담회에서 "군공항 분산 이전·배치 걱정을 기회로 만들어 보고 싶다"고 말했다. 이어 "이번 기회에 서산공항 추진에 강력한 동력이 될 수 있도록 보상 대책을 확실하게 끌어내야겠다"고 밝혔다. 주민 피해를 최소화하면서 정부의 실질적인 지원을 확보하는 방향으로 이 시장과도 대응 전략을 같이하기로 했다는 설명이다.정부는 호남권 반도체 클러스터 조성을 위해 광주 제1전투비행단 전력을 서산·예천·충주 등 다른 공군기지로 임시 분산배치하는 방안을 추진하고 있다. 서산에는 이미 제20전투비행단이 자리하고 있어 추가 배치가 주민 생활과 향후 민항 운항에 어떤 영향을 미칠지 쟁점이다.이 시장 역시 국가정책에 협력할 가능성을 열어두면서 정부의 책임을 요구해 왔다. 그는 지난 8월 19일 입장문에서 "국가적 필요에 따라 지역이 부담을 나눈다면 정부도 지역의 숙원을 책임 있게 해결해야 한다"며 "상생의 해법이 마련된다면 서산시장으로서 정부 정책에 적극 협력하겠다"고 밝혔다. 당시 서산민항의 국가정책적 추진과 함께 추가 군 전력 배치에 따른 안전·소음 대책을 요구했다.지난 9월 29일에는 분산배치 시기를 앞당기려는 정부 움직임에 "설명도 협의도 없이 부담부터 앞당긴다면 국가와 지역 간 신뢰는 흔들릴 수밖에 없다"고 지적했다. 배치 규모와 기간, 비행 횟수와 예상 소음 영향을 공개하고, 기존 군공항 주변 주민과 추가 영향권 주민에 대한 보상·지원책을 마련하라는 요구였다.두 단체장의 입장은 주민 보호와 지역 지원을 전제로 정부와 협의하겠다는 것으로 읽힌다. 박 지사는 19일 간담회에서도 중앙정부로부터 구체적인 배치 계획을 설명받지 못했다고 밝혔다. 서산공항 지원 역시 정부와 합의한 결과가 아니라 앞으로 확보하겠다는 목표다.서산공항은 이번 광주 군공항 분산배치 논의로 새롭게 등장한 사업이 아니다. 국토교통부는 이미 2023년 5월 서산 군비행장의 기존 활주로 등을 활용해 여객터미널 등 민항시설을 건설하는 사업이라고 설명했다. 광주 군 전력을 추가로 받아들이는 것이 민항 건설의 원래 전제였던 것은 아니다.따라서 추가 부담에 상응하는 정부 지원을 요구하더라도 두 사업을 단순한 맞교환 구도로 놓아서는 안 된다. 민항 사업은 필요성과 타당성을 따져 추진하고, 추가 군 전력 배치에 따른 주민 보호와 지역 지원은 별도의 책임으로 요구해야 한다. 정부로부터 무엇을 확보할 것인지도 기존 공항 사업에 한정하지 않고 시민의 요구를 바탕으로 논의할 필요가 있다.서산공항 건설에 반대하는 시민도 있다. 민항 추진을 지역 전체의 보상으로 내세우거나, 공항 건설에 대한 기대를 추가 군 전력 배치에 대한 동의로 간주해서는 안 되는 이유다. 직접적인 소음과 생활 불편을 겪는 주민에게는 그 피해에 맞는 보호와 보상이 필요하다. 지역 전체를 위한 개발사업이 개별 주민의 피해 대책을 대신할 수는 없다.지역 발전을 위한 지원도 공항 건설 이후까지 내다봐야 한다. 공항이 교통 편의를 높이는 것과 방문객이 서산에서 소비하며 지역 소득을 늘리는 것은 각각 준비가 필요한 일이다. 서산에 도착한 사람이 무엇을 보고 먹으며 어디에서 얼마나 머물 것인지, 관광지와 도심을 어떤 교통수단으로 오갈 것인지에 대한 계획이 있어야 한다.박 지사는 19일 간담회에서 천수만 AB지구 사일로의 관광자원화와 가로림만 국가해양생태공원 조성 등에도 관심을 보였다. 이러한 지역 자원을 음식과 체험, 숙박, 전통시장으로 연결하고 주민과 소상공인이 참여할 수 있도록 만드는 일도 도와 시의 과제다. 새로운 시설을 확보하는 데 더해 운영 주체와 예산, 지역에 수익이 남는 방식까지 구체화해야 한다.지역 정치권의 대응에는 차이도 있다. 성일종 국민의힘 의원(서산·태안)은 지난 9월 광주 군공항 전력의 임시 분산배치 중단을 요구했다. 김기욱 서산시의원은 20일 5분 자유발언에서 배치 정보 공개와 사전 협의, 배치 이전 실질적인 피해보상·주민지원 대책 마련을 촉구하며 "속도보다 중요한 것은 시민의 삶"이라고 강조했다.박 지사와 이 시장의 공동 대응이 성과를 내려면 정부에 요구할 지원의 내용부터 시민에게 열려 있어야 한다. 추가 부담을 감당할 주민의 목소리를 듣고, 공항에 대한 찬반을 넘어 지역에 필요한 투자의 우선순위를 논의해야 한다.두 단체장이 말하는 기회의 성과는 공항의 착공·개항 날짜만으로 설명할 수 없다. 주민의 피해가 얼마나 줄었는지, 서산을 찾은 사람이 얼마나 머물렀는지, 지역에 어떤 소득과 일자리가 남았는지 보여줘야 한다.