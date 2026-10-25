"키오스크 주문부터 음식 수령까지"... 교사가 앱 개발한 까닭

<오마이뉴스>는 충남도교육청과 함께 충남미래교육 핵심 5대 전환 과제가 학교 현장에서 어떻게 구현되고 있는지, 정책이 바꾼 아이들의 생생한 변화를 연재합니다.

큰사진보기 ▲e스포츠 놀이마당 중 유치원생 초등학생들이 게임을 하고 있다. ⓒ 모소영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲학생들이 e스포츠 놀이마당 중 볼링게임을 진행하고 있다. ⓒ 모소영 관련사진보기

"장애 학생들에게는 1부터 10까지 단계별 교육이 필요한데, 현실적으로는 5 정도에서 머무르는 경우가 많습니다."

큰사진보기 ▲학생들이 e스포츠 놀이마당 중 볼링게임을 진행하고 있다. ⓒ 모소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲e스포츠 놀이마당 중 메타버스 퀴즈놀이를 하고 있다. ⓒ 모소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲예산꿈빛학교 강용진 교장 ⓒ 모소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲예산꿈빛학교 전경 ⓒ 모소영 관련사진보기

예산꿈빛학교(교장 강용진, 예산군 봉산면)가 지난 2022년 3월 문을 열었다. 충남 서북부 지역 장애 학생들이 거주지와 가까운 곳에서 교육 받을 수 있도록 마련된 특수학교다. 과거 덕산중학교가 있던 자리다.강용진 교장은 예산꿈빛학교를 "충남 군 단위 지역에 설립된 유일한 특수학교"라고 소개했다. 학교는 영·유치원 과정부터 초중고등학교, 전공과까지 통합 운영한다. '전공과'는 고등학교 졸업 후 2년 동안 직업교육을 받으며 취업에 필요한 기능과 역량을 기르는 과정이다.현재 학교에는 156명의 학생이 33개 학급에 배치돼 있으며, 교직원과 행정직·특수교육실무원 등 지원 인력 117명이 함께 생활하고 있다. 학생들은 지적장애와 자폐성 장애를 비롯해 지체장애, 시각·청각장애 등 다양한 장애 특성을 갖고 있다.학교가 가장 중점을 두는 분야는 진로·직업교육과 예술·체육·문화 활동이다. 여기에 최근에는 인공지능(AI)과 디지털 기술을 교육과정에 접목해 학생들이 변화하는 사회에 유연하게 적응할 수 있도록 돕고 있다.충남형 AI 융합교육과정 이끎학교인 예산꿈빛학교는 학생들의 발달 단계에 맞춘 디지털 교육을 진행한다. AI 기술 자체를 가르치기보다, 학생들이 변화하는 세상에 적응하고 기술을 일상에서 직접 활용할 수 있도록 돕는 데 목적을 둔다.학교 내부에는 AI 교육을 위한 '미래꿈터'와 생활 중심의 체험 공간이 마련돼 있다. 학생들은 AI 스피커와 사물인터넷(IoT) 기기를 활용하고, 실제 일상과 유사하게 조성된 공간에서 가전제품을 다루며 생활에 필요한 활동을 연습한다.교육과정은 발달 단계에 따라 놀이와 체험에서 출발해 AI·소프트웨어의 기초를 다지고, 실제 생활 속 문제를 해결하는 단계로 확장된다. 일상에서 흔히 접하는 디지털 기기가 장애 학생에게는 높은 장벽이 될 수 있기 때문이다.음식점이나 카페의 키오스크는 기기마다 화면 구성과 주문 방식이 다르다. 화면에서 메뉴를 선택하더라도 주문 번호를 확인하고, 음식이 나올 때까지 기다렸다가 직접 받아 오는 과정에는 또 다른 배움이 필요하다.특수교육을 전공하고 정보 컴퓨터를 부전공한 강성구 교사는 키오스크 교육과정에서 중요한 사실을 발견했다. 학생들이 주문 자체는 잘 해내지만, 실제 매장에서는 주문 번호를 확인하고 음식을 수령하는 단계까지 이어가는 데 어려움을 겪는다는 점이었다.강 교사는 이 문제를 해결하기 위해 주문부터 알림, 음식 수령까지 전 과정을 연결하는 맞춤형 '주문 알림 시스템'을 직접 개발했다. 단순히 키오스크 화면을 누르는 연습에 그치지 않고, 주문 결과를 확인한 뒤 음식을 직접 받아 오는 과정까지 익힐 수 있도록 한 것이다.또한, 사기업 키오스크의 저작권 문제와 매장마다 다른 화면 구성으로 인한 혼란을 줄이고자 교육 목적에 맞는 맞춤형 프로그램을 제작했다. 공공기관이나 기차표 발권 등 비교적 표준화된 화면부터 시작해 다양한 환경에 적응하도록 교육 범위를 넓혀가고 있다.강 교사가 강조하는 핵심은 '기술 습득의 양'이 아닌 '실제 활용 가능성'이다. 학교에서 연습한 주문 방식이 외부 체험활동으로 이어지고, 학생 스스로 필요한 것을 선택하고 받아올 수 있을 때 비로소 교육이 일상의 변화로 완성된다. 실제로 학교에서는 앱으로 과자나 아이스크림을 주문하고 정해진 공간에서 직접 가져가는 AI 주문 활동을 통해 배운 기술을 삶과 연결하고 있다.예산꿈빛학교의 디지털 교육은 교실 밖 활동으로도 확장된다. 학교는 AI·디지털 선도학교 사업과 연계해 올해 두 번째 '교내 e스포츠 놀이마당'을 개최했다. 장애 학생들이 e스포츠를 체험하며 즐거움과 성취감을 느낄 수 있도록 마련한 행사다.장애 학생 e스포츠는 일반적인 온라인 게임과 종목 구성에서 차이가 있다. 이번 행사에서는 닌텐도 스위치를 활용한 '볼링'과 '마리오 카트' 등이 운영됐다. 닌텐도 볼링은 장애 학생 체육대회 정식 종목이라는 점을 고려했고, 마리오 카트는 학생들이 평소 즐겨 하는 게임이라는 점을 반영했다.유치원과 초등부 학생들은 발판을 밟아 참여하는 쉬운 게임을 즐기고, 중·고등부와 전공과 학생들은 닌텐도 볼링과 마리오 카트에 참여한다. 교육과정과 신체적 특성에 맞게 종목을 다변화한 것이다.강 교사가 가장 중요하게 생각하는 원칙은 '1인 1종목 참여'다. 모든 학생이 최소한 한 개 종목에는 참여해 축제를 함께 즐기도록 하겠다는 취지다. 게임 조작이 어려운 학생들을 위해 직접 개발한 미니게임 앱을 제공하고, 로봇 교구 체험 부스도 함께 운영했다.그는 게임을 통해 평소 말수가 적거나 의사 표현에 어려움을 겪던 학생들이 훨씬 적극적으로 변하는 모습을 목격했다. 학생들이 "너무 재미있다", "다시 도전하고 싶다"고 말할 때 교사로서 큰 보람을 느낀다고 전했다.다만, 휠체어를 이용하거나 누워서 생활하는 학생들이 관람에 그치지 않고 직접 참여할 수 있는 경기 방식을 마련하는 것은 여전히 과제로 남아 있다. 강 교사는 "모든 학생을 실질적으로 참여시킬 수 있는 방법을 찾기 위해 지속해서 고민하고 있다"고 말했다.이날 닌텐도 볼링 결승전을 앞둔 고등학교 2학년 A군은 우승에 대한 강한 자신감을 보였다. 친구들과 함께 연습했다는 A군은 "1등 할 자신 있느냐"는 질문에 망설임 없이 "네"라고 답했고, 실제 결승전에서 우승을 차지했다.A군에게는 또 다른 꿈이 있다. 학교 도서관에서 일하는 사서가 되는 것이다. 만화책을 좋아한다는 A군은 꿈을 이루기 위해 공부와 운동을 병행하며 차근차근 미래를 준비하고 있다.학교 측은 e스포츠를 단순한 여가를 넘어 새로운 진로 탐색의 기회로 보고 있다. 장애 학생 체육대회 출전은 물론, 뛰어난 역량을 보이는 학생에게는 향후 장애인 체육 분야로 진출할 수 있는 발판을 마련해 줄 계획이다.예산꿈빛학교가 지역사회와 관계를 맺는 방식도 눈여겨볼 만하다. 특수학교 설립 과정에서 지역 주민과의 갈등이 발생하는 경우가 종종 있지만, 예산꿈빛학교는 상생을 통해 우려를 기대로 바꾸어 놓았다.학교는 주민들을 위해 운동장을 개방하고, 편의시설이 부족한 지역 어르신들이 쉬어갈 수 있도록 교내에 음료를 마실 수 있는 휴게 공간을 마련했다. 학교 행사나 예술 활동 시 주민들을 초대해 학생들의 성과를 함께 나누며, 마을 주민을 학교 안전지킴이나 통학 안전 지원 요원으로 채용해 지역 일자리 창출에도 기여하고 있다. 학교가 학생들의 배움터이자 주민들의 휴식처로 자리 잡은 것이다.주민들과의 상생은 학생들이 졸업 후 지역사회에 안착해 살아가는 데 있어서도 중요한 기반이 된다.예산꿈빛학교 전공과에서는 취업을 목표로 직무 기능과 사회성 역량을 강화하고 있다. 현재 전공과 학생들은 군청 및 교육청 일자리 사업, 지역 기업, 장애인 표준사업장 등과 연계해 일과 학습을 병행하고 있다. 학교가 졸업생을 직접 고용하는 채널도 운영 중이다. 이러한 노력 덕분에 졸업생들은 100%에 가까운 높은 취업률을 기록하고 있다.나아가 학교는 미술에 소질이 있는 학생들의 작품을 전시·대여하는 방식으로 예술 활동을 고용과 연결하는 새로운 시도를 하고 있다. 학생 작품을 지역 기관이나 기업에 전시하고 전시 비용을 학생에게 지급하는 구조다. 학교 측은 이러한 수익 모델을 음악과 체육 분야로 확대하고, 장기적으로는 공공기관 및 대기업 장애인 표준사업장과의 연계까지 모색한다는 구상이다.핵심은 학생 개개인의 적성과 능력에 맞는 길을 터주는 것이다. 일률적인 취업을 강요하기보다 직업교육, 예술, 체육 등 다양한 경로를 마련해 졸업 이후의 삶을 주도적으로 준비할 수 있도록 돕고 있다.지난 3년간 AI 교육 공간을 구축하고 수업 자료를 개발해 온 강성구 교사는 "담당 교사가 바뀌더라도 지금까지 쌓아온 교육 환경과 자료가 지속해서 활용되기를 바란다"는 뜻을 전했다.강용진 교장 역시 "특수교육의 궁극적인 목적은 아이들이 직업을 갖고 자립하는 것"이라며, "자신의 의사를 명확히 표현하고 어려운 상황을 스스로 해결할 수 있는 역량을 유치원부터 고등학교까지 길러주어 사회에 잘 적응하도록 돕는 것이 핵심"이라고 강조했다. 이어 대기업 장애인 표준사업장 등 졸업 후 선택할 수 있는 진로 폭을 넓히기 위해 교육과정과 시설을 지속해서 보완해 나가겠다고 밝혔다.