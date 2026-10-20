"이렇게 증인 많은 재판 처음" 문재인 국민참여재판 내년 1월 시작

큰사진보기 ▲문재인 전 대통령이 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 9.19 평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 기념식에서 기조연설을 하고 있다. 2026-09-18 ⓒ 남소연 관련사진보기

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문재인 전 대통령의 전 사위 취업 관련 뇌물 혐의 사건이된다. 재판부는 공소청이 100명 넘는 증인을 신청한 가운데 증인 18명을 채택하고, 배심원 9명이 참여하는 집중심리 일정을 확정했다.재판장인 조순표 부장판사는이라며 이례적인 증인 규모를 언급했다. 재판부는 배심원의 예단을 방지하기 위해 공소청에 공소장 일부를 삭제·수정하도록 요구하기도 했다.20일 서울중앙지방법원 형사합의21부(재판장 조순표 부장판사)는 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의로 기소된 문 전 대통령과 뇌물공여 혐의를 받는 이상직 전 의원의 제8차 공판준비기일을 열고 이같이 결정했다.재판부는 "이 사건은 국민참여재판으로 결정 고지한다"라면서 "2027년 1월 11일 월요일부터 1월 22일 금요일까지 2주간 진행할 예정"이라고 밝혔다. 다만 증인신문 진행 상황에 따라 일정이 하루 줄거나 다음 주 월요일까지 이어질 가능성도 열어뒀다.재판은 원칙적으로 서울중앙지법 417호 대법정에서 진행된다. 월·수·금요일은 대법정 사용이 확정됐으며, 화·목요일에는 법정 사용 사정에 따라 서관 103호 중법정을 예비 법정으로 활용할 예정이다.재판부는 내년 1월 11일 오전 9시 30분 배심원 선정절차를 시작하기로 했다. 사건의 법정형 등을 고려해 배심원 9명과 예비배심원 2명 등 총 11명으로 재판을 진행한다. 재판장은 배심원 선정에 영향을 미칠 가능성을 고려해 문 전 대통령과 이 전 의원 모두 선정 절차에는 출석하지 말라고 안내했다. 대신 변호인들은 출석하도록 했다.본격적인 첫 공판은 같은 날 오후 3시에 열린다. 공소청의 공소사실 진술과 양측의 모두진술, 재판 진행계획 설명 등이 이뤄질 예정이다. 문 전 대통령을 비롯한 피고인들은 오후 3시 공판부터 출석하게 된다.문 전 대통령 측은 첫날 모두진술에서 프레젠테이션(PT)을 활용하고, 공소권 남용 문제에 대해서도 별도로 변론할 기회를 요청했다. 재판부는 이를 허용했다.재판부는 1월 12일부터 14일까지 증인신문을 집중적으로 진행하고, 15일 오전에는 주요 서증조사를 진행할 방침이다. 재판장은 배심원들이 재판 이후 증거를 자유롭게 다시 살펴보기 어렵다는 점을 들어 주요 증거를 법정에서 직접 보여주고 설명하는 것이 중요하다고 강조했다. 다만 증인신문 순서와 세부 시간표는 공소청과 변호인 의견을 추가로 받아 확정하기로 했다.공소청은 당초 100명이 넘는 증인을 신청했지만, 재판부는 지난 9월 22일 제7차 공판준비기일에서 15명만 채택했다. 이날 공소청이 추가로 신청한 3명을 받아들이면서 채택 증인은 모두 18명으로 늘었다.추가 증인에는 문 전 대통령의 전 사위 취업 경위와 이상직 전 의원의 중소벤처기업진흥공단 이사장 임명 및 면직 과정 등과 관련된 인물들이 포함됐다.문 전 대통령 측은 공소청이 정리한 공소장을 아직 송달받지 못한 상황에서 추가 증인 채택이 이뤄졌다며 반발했다. 특히 일부 증인은 재판부가 삭제를 요구했던 공소사실과 관련돼 있어 배심원에게 불필요한 예단을 줄 수 있다고 주장했다.그러나 재판부는 추가 증인 3명의 채택 결정을 유지했다. 재판장은 공소청이 신청한 상당수 증인을 기각한 점을 강조하면서 추가 증인신문 시간을 엄격히 제한하겠다는 방침을 밝혔다. 문 전 대통령의 딸 문다혜씨 역시 앞선 기일에서 재판부 직권으로 증인 채택된 상태다.재판부는 공소청에 공소장 변경도 요구했다. 공소청은 지난 14일 제출한 의견서에서 재판부가 삭제를 요구한 공소사실 가운데 일부는 삭제하고, 나머지는 표현을 축약·수정해 유지하겠다고 밝혔다.피고인신문과 관련해서는 문 전 대통령 측이 진술거부권을 행사할 예정이라고 밝혔다. 문 전 대통령 변호인은 "문 전 대통령은 피고인신문에 진술거부권을 사용해서 응하지 않을 것으로 보인다"고 말했다.재판부는 핵심 증인이 정당한 사유 없이 불출석하거나 배심원 부족 등으로 정상적인 심리가 어려워질 경우 국민참여재판을 중단하고 통상적인 재판절차로 회부할 수 있다는 점도 고지했다.한편 문 전 대통령은 전 사위가 이 전 의원이 실소유한 것으로 알려진 태국 타이이스타젯에 취업한 뒤 받은 급여와 주거비 등을 뇌물로 받은 혐의로 기소됐다. 문 전 대통령 측은 혐의를 부인하고 있다.재판부는 오는 11월 17일 공판준비기일을 열고 남은 쟁점을 정리할 예정이다. 이날 준비절차를 종결하는 것을 원칙으로 하되, 필요하면 추가 기일을 진행할 가능성도 열어뒀다.