음주 울산시의원 '15일 출석정지'에 "비회기에?" 비판 나와

큰사진보기 ▲울산광역시의회가 10월 19일 제268회 임시회 제2차 본회의를 열고 김대영 시의원 징계안 등을 의결하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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울산시의회가 지난 19일 본회의에서 면허취소 수준의 만취 상태로 음주운전을 한 김대영 시의원에게 '15일 출석정지' 징계를 의결한 데 대해 시민단체와 진보정당에서 '봐주기' '면죄부'라는 비판의 목소리가 나왔다.전체 9명인 울산시의회 윤리위는 국민의힘 6명 더불어민주당 3명으로 구성됐고 김대영 시의원 징계기간을 10월 19일~11월2일으로 결정했다. 시의회는 11월 2일 개회하고 3일부터 행정사무감사를 시작한다.울산시민연대는 20일 입장을 내고 "징계기간에 비회기가 포함되면서 실제 본회의에 참석하지 못하는 날은 단 하루에 불과하다"며 "징계가 끝나면 행정사무감사와 내년도 예산안 심사에도 참여할 수 있다"고 지적했다.이어 "일반 공무원이었으면 파면~강등에 해당할 중징계 대상이었다는 것을 감안하면 시의원들이 누리는 특권이자, 상징적 제스처뿐이었다라고 할 수 있다"며 "이번 결정은 울산시의회의 제도 미비와 이를 운영하는 의원들의 봐주기 태도가 겹쳐 나타난 결과"라고 덧붙였다.또한 울산시민연대는 "울산시의회 징계기준은 타 지역의 그것에 비해 범위나 수위 등이 현저히 낮지만 국민권익위의 권고(2022년, 2024년 등)에도 불구하고 이를 방기했다"며 "타 지방의회가 징계 내용을 구체화하는 방향으로 빠르게 정비한 것과 대비된다"는 지적도 내놨다.그러면서 "비회기 기간 출석정지 실효성 문제 해결을 위해서는 '비회기·폐회기간을 제외'하던지 또는 '최대 출석정지 30일 기준을 90일로 확대'한다던가 등의 방안을 찾아야 할 것"이라고 제언했다.한편으로 울산시민연대는 "낮은 수위의 규정조차 의원들의 상호 봐주기 태도로 무력화되었다"며 "윤리자문단 권고안보다 후퇴한 것에 설명도 없는데, 시 집행부를 견제, 감시해야 할 의원들이 정작 자신들의 허물에 대해 이렇게 너그럽다면 어떤 도덕적, 윤리적 바탕 하에서 활동할 수 있을지 자문해야 한다"고 지적했다.이어 "이런 일의 재발을 막고, 온전한 문제해결을 위해서는 타지역 의회의 사례를 참조해 가장 최고 수준의 징계기준을 마련해야 한다"며 "이미 울산시의회는 징계기준 미비로 두 차례나 문제를 겪은 바가 있기에 실추된 의회의 권위를 회복하기 위해서라도 의회운영위원회 뿐만 아니라 의장을 포함한 의원 전체가 징계기준과 제도개선에 나서야 한다"고 촉구했다.진보당 울산시당도 논평을 내고 "울산시의회가 음주운전 시의원에게 면죄부를 준 것"이라고 비판했다.진보당은 "울산시의회 의원 중 유일하게 진보당 이은주 시의원만이 신상 발언을 통해 '징계가 지나치게 가벼워 납득할 시민이 없다'며 유감을 표명하고 표결을 요구했다"며 "결과는 '반대 1명, 기권 3명, 찬성 15명' 으로 울산시의회의 선택은 제 식구 감싸기였다"고 밝혔다.이어 "보름만 지나면 김 의원은 다시 시의회로 돌아와, 울산시 행정사무감사에 나선다"며 "음주운전을 한 의원이 시민의 세금과 행정의 책임을 따지게 되는 것"이라고 지적했다.진보당은 "대구 등 다른 지역 의회는 음주운전을 반복한 의원을 제명할 수 있는 기준을 마련했지만 울산시의회에는 그 기준조차 없다"며 "김대영 의원의 행정사무감사 배제, 징계 재심사, 제명이 가능한 징계 기준 개정을 요구한다"고 강조했다.