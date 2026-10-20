문제가 생겼을 때, 나는 어떤 타입인가

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"저번에 말한 후배 알지? 여전히 일을 안 한다."

큰사진보기 ▲실험에 등장한 레고 블록. ⓒ ranjbarpic on Unsplash 관련사진보기

"다비드가 아닌 것은 모두 제거하면 됩니다."

나는 매일 비타민D, 오메가3, 마그네슘을 챙겨 먹는다. 효과는 글쎄다. 오늘 무엇을 먹었는지 더듬어 본다. 콜라를 마셨고, 아이스크림을 먹었다. 튀김도 먹었다. 몸에 좋다는 영양제는 잘 챙기면서 좋지 않은 식습관은 그대로다. 물론 부족한 영양소를 보충하거나 치료를 위해 영양제가 필요한 경우도 있다. 하지만 그보다 먼저 살펴야 할 것은 내 몸을 해치는 습관이 아닐까?먹지 않으려는 행동은 본능을 거스른다. 무언가를 먹는 행위는 욕구를 채워준다. 그래서 좋지 않은 식습관을 줄이기 어렵다. 차라리 먹어서 해결하는 편이 수월하게 느껴진다.이런 모습은 직장에서도 나타난다.아내가 푸념을 늘어놓았다. 지각을 하고 프로젝트 일정을 맞추지 않는 후배 때문에 스트레스가 이만저만이 아니라고 한다. 몇 번이고 포기하려 했지만 리더로서 책임감을 느꼈나 보다. 아내는 후배를 위해 교육 프로그램을 만들었다부족한 업무 지식을 채워주려 했다. 작은 프로젝트를 맡겨 책임감을 심어주려 했다. 기대했던 변화는 나타나지 않았다. 프로그램을 준비하느라 개인 시간을 사용했고, 관리해야 할 업무도 늘어났다. 그 과정에서 업무 부담과 스트레스는 오히려 커졌다.직원을 쉽게 포기할 수 없다. 해고도 마찬가지다. 그렇다고 효과가 나타나지 않는 방법을 반복해야할까? 문제를 해결하려는 노력이 언제나 효과적인 것은 아니다. 때로는 효과 없는 개입을 중단하는 편이 더 효율적일 수 있다. 그럼에도 우리는 무언가 추가하려고 한다.추가는 눈에 보인다. 노력에 대한 흔적이 남는다. 반면 제거는 눈에 잘 보이지 않는다. 오랫동안 유지한 습관을 그만두거나, 공들여 만든 프로젝트를 폐기하거나, 돈을 주고 산 물건을 버려야 한다.2021년 4월 국제학술지 '네이처(Nature)'에 흥미로운 연구 결과가 발표됐다. 미국 버지니아대학교 연구진 등이 참여한 논문 제목은 '사람들은 제거하는 변화를 체계적으로 간과한다(People systematically overlook subtractive changes)'이다.연구진은 사람들이 문제를 해결할 때 무언가를 추가하는 방법과 기존의 것을 제거하는 방법 중 무엇을 더 쉽게 떠올리는지 조사했다. 실험에서 레고 블록이 등장했다.참가자들에게 레고로 만든 구조물을 보여주었다. 작은 인형 위에 지붕 모양판이 놓여 있고, 판 한쪽 모서리는 레고 블록 하나로 받쳐져 있었다. 과제는 지붕 위에 무거운 벽돌을 올려놓아도 인형이 다치지 않도록 구조물을 안정적으로 만드는 것이었다. 성공하면 1달러를 받을 수 있었지만, 레고 블록을 하나 추가할 때마다 10센트가 차감됐다.참가자들은 어떻게 했을까?별도 힌트를 받지 않은 참가자 중 41%만이 기존 지지 블록을 제거하는 방법을 선택했다. 블록 하나만 빼면 지붕이 아래쪽 구조물에 안정적으로 놓이고 추가 비용도 발생하지 않는다. 나머지 참가자들은 이 방법을 선택하지 않았다. 연구진이 참가자들에게 '블록을 제거하는 데에는 비용이 들지 않는다'는 정보를 제공하자 제거하는 방법을 선택한 비율은 61%로 높아졌다.연구진은 이를 포함해 총 8개의 실험을 진행했다. 그 결과 사람들은 문제를 개선할 때 기존 요소를 제거하기보다 새로운 요소를 추가하는 방법을 먼저 떠올리는 경향을 보였다. 특히 제거하는 방법을 생각하도록 유도하지 않았을 때 이러한 경향이 두드러졌다.물론 제거가 언제나 더 효과적이라는 뜻은 아니다. 제거가 유리한 상황에서도 사람들이 그 방법을 쉽게 떠올리지 못한다는 것이다.건강을 위해 영양제를 추가하는 것은 쉽지만 기존 식습관을 바꾸는 것은 어렵다. 직원의 업무 능력을 개선하기 위해 교육 프로그램을 만들 수 있지만, 효과 없는 교육을 중단하거나 업무 방식을 바꾸는 선택은 쉽게 떠오르지 않는다.무언가를 추가하면 비용과 관리 부담도 함께 늘어난다. 새로운 제도에는 관리가 필요하고, 새로운 물건에는 보관할 공간이 필요하다. 새로운 일을 시작하면 그만큼 시간도 사용해야 한다. 반대로 불필요한 요소를 제거하면 이러한 부담을 줄일 수 있다.우리는 문제를 해결하기 위해 새로운 것을 도입하고 더 많은 노력을 기울이는 데 익숙하다. 그러나 문제의 원인을 그대로 둔 채 해결책만 추가하면 상황은 더욱 복잡해질 수 있다.2021년 네이처 연구가 보여준 것은 우리가 문제를 해결할 때 놓치기 쉬운 선택지가 있다는 사실이다.무엇을 더할 것인가를 생각하기에 앞서 무엇을 제거할 수 있는지 살펴볼 필요가 있다.미켈란젤로가 다비드상을 조각한 방법을 설명했다며 전해지는 이야기가 있다.실제 미켈란젤로의 발언인지는 확인되지 않았지만, 무언가를 더하는 대신 불필요한 것을 덜어내는 방식이 무엇인지 보여주는 이야기다. 시작은 새로운 것을 더하는 일이 아니라, 불필요한 것을 찾아내는 일일지도 모른다.